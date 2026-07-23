Русская рулетка Александра Кайдановского: 80 лет со дня рождения замечательного актера и режиссера

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Леонидовича Кайдановского (1946–1995). Имя этого художника странной, парадоксальной судьбы прежде всего ассоциируется с исполнением заглавной роли в фильме Андрея Тарковского «Сталкер». Это, разумеется, неслучайно: ведь работа с мастером оказалась не просто вершиной актерской карьеры Кайдановского, но и смысловым центром всей его творческой биографии. Именно к Тарковскому, который по завершении «Сталкера» впервые и единственный раз в жизни собрал мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссеров, пришел осваивать новую профессию уже признанный артист. Именно роль Сталкера обеспечила Кайдановскому участие в целом ряде европейских, никак не связанных с Россией, проектов — уже в 1990-е, когда Андрея Тарковского не стало. Именно влияние великого режиссера определило направление самостоятельных режиссерских поисков Александра Кайдановского, который первые работы основывал на произведениях Борхеса и Толстого с фундаментальными вопросами человеческого бытия: как жить и зачем жить?
фото: «Сталкер» (1979) / «Мосфильм»
По одной из версий, впервые Тарковский увидел Кайдановского в первой сборке фильма Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо», где еще студентом Щукинского училища молодой актер сыграл одного из певцов крестьянского хора. В окончательный «монтаж» эта сцена не попала. Да и не уйди из жизни в 1978 году Владислав Дворжецкий, сыгравший у Тарковского в «Солярисе» пилота Бертона, никто бы другого Сталкера искать скорее всего не стал – Андрей Арсеньевич был очень консервативен в выборе актеров и, как правило, работал только с «проверенными». Но случилось то, что случилось. Кайдановский был приглашен на роль Сталкера, а когда картина драматически пережила два производственных перезапуска, ему хватило терпения и воли (чего обычно не хватало) «перезапускаться» в судьбоносной роли вместе с картиной.
Любопытно, что Владислав Дворжецкий сыграл Хлудова в булгаковской экранизации «Бега», куда мало кому известный актер Кайдановский пробовался на роль приват-доцента Голубкова, которую в итоге исполнил легендарный Алексей Баталов. Это сравнение – Дворжецкого и Кайдановского – в данном случае любопытно. Ведь оно обнаруживает не только наличие внутреннего космоса в личности двух актеров, их инфернальное умение существовать за гранью привычных человеческих связей, но и великую разницу, которая, пожалуй, в том, что Кайдановский умеет быть на экране не только волевым и сильным, но и рефлектирующим и слабым. Именно этого добивался от него в роли Сталкера Тарковский, и именно этому так сильно сопротивлялся Кайдановский – не как актер, а как человек.
Ведь все его юные годы, прошедшее в Ростове-на-Дону (да и позже), были построены на сопротивлении нужде, ущемлению человеческого достоинства, когда в силу семейных неурядиц (развод родителей) маленький Саша оказывался то в интернате, то у бабушки, то в чужом городе, где учился на сварщика, то в училище искусств родного Ростова, когда улица с её кулачным правом всё равно выходила на первый план. А еще он много читал. И это его поразительное свойство формировало личность не в меньшей степени защищенную – только уже не кулаком, а знанием, интеллектом, желанием быть не только актером, но и хозяином своей судьбы.
Другое дело – сама судьба с её неожиданными поворотами. После Щукинского училища Александр Кайдановский был принят в прославленную труппу Вахтанговского театра. По всему, ему должны были перейти роли Николая Гриценко (прежде всего – его князь Мышкин). Но Гриценко оказался не только великим актером, но и великим себялюбцем, который продолжать играть 26-летнего героя Достоевского и в 52, и много старше. Если добавить к этому, что Пырьев не утвердил Кайдановского на роль Алеши Карамазова (её сыграл Андрей Мягков), а Кулиджанов – Раскольникова (роль досталась Георгию Тараторкину), то с Достоевским у молодого актера как-то совсем не вышло. Как и с репутацией нового Смоктуновского (в студенческие годы Александр сыграл Гамлета, как пишут, в «спорной» постановке). Как и с театром в целом. С 1972 года артист работал исключительно вне штатов культурных учреждений – по договорам, что помимо прочего определяло и его свободный образ.
Оставалось только кино с его типажной «приговоренностью» к ролям красиво страдающих, но обреченных белогвардейских офицеров. И телевидение, где фрачные навыки и аристократичная внешность вчерашнего ростовского босяка оказались очень кстати в инсценировках русской и зарубежной классики. И – почти никаких попыток протащить яркого актера на роли наших современников, если они только не оказывались скупщиками золота (как в новелле «Шантаж» из цикла «Следствие ведут знатоки») или циничными интеллектуалами типа Вараксина в подростковой драме «Спасатель». Единственный внятный в этом ряду «положительный» персонаж – Евгений из телемелодрамы «Кто поедет в Трускавец?», но и то переживаемый им любовный роман со случайной знакомой (Маргарита Терехова) вроде бы не выходит за рамки банальной интрижки, и только открытый финал с внезапным желанием героя снова увидеть возлюбленную дает ощущение морально-этической определенности. Но не слишком ли это тривиально? Или иной реальности для актера «из мира Достоевского» на тот момент на советском экране просто не нашлось?
Так что вовремя случился многострадальный «Сталкер». Только, увы, не получил такого же великого продолжения. В 1982 году Тарковский уехал в Италию (и уже не вернулся). В фильм «Ностальгия», который возник как проект совместного производства, Кайдановского в буквальном смысле «не пустили» (сработал запрет КГБ на выезд актера за границу). Та же история произошла с фильмом Сергея Соловьева «Избранные» (это был советско-колумбийский проект), в котором вместо «невыездного» Кайдановского снялся его сокурсник Леонид Филатов. А потом пришла перестройка с её неверными надеждами и нестойкими возможностями. Сняв «Простую смерть…» и «Жену керосинщика», Александр Кайдановский доказал, что он не только амбициозный, но и многообещающий режиссер, но на большее ни сил, ни времени уже не было. Александр Леонидович умер в 49 лет после третьего инфаркта.
5 фильмов с участием Александра Кайдановского, имевших мировые премьеры на крупнейших кинофестивалях мира
фото: «Сталкер» (1979) / «Мосфильм»
«Сталкер», 1979, реж. Андрей Тарковский (Сталкер, проводник в зону – главная роль). Приз экуменического жюри на МКФ в Каннах (1980).
«Есть люди, которые степенью своего таланта, способом существования – творческого и человеческого – призваны вызывать в других чувство тревоги. Одним из них был Кайдановский. Часто считается, что с талантом трудно. С истинным талантом нетрудно. Истинному таланту трудно с самим собой».
«Я горда, что именно в дуэте со мной в картине «Кто поедет в Трускавец?» он впервые сыграл любовную сцену. К тому же, сцену постельную. А сыграть надо было всё крайне осторожно, не вызывая лишние подозрения и вопросы у цензуры… Мужчиной при этом он был настоящим – просто отчаянным. Ничего подобного никогда не было в нашем кино».
Анна Суворова, востоковед, друг А. Кайдановского:
«Он втягивал в свою орбиту людей театра и кино, литераторов, художников, врачей – кого угодно. Не столько потому, что заражался их интересами, сколько потому, что заставлял их жить своей жизнью».
«Попытки его быть мягче в этой жизни заканчивались всегда ужасно. Вроде он тихо разговаривает, с внутренней нежностью. А это он себя дико сдерживает, внутреннее раздражаясь по поводу твоей глупости или незнания чего-то… «Есть наслаждение в бою, и бездны мрачной на краю», как писал Пушкин. Саша это отлично понимал».
«В образе Сталкера Кайдановский нес определенную метафизику, которую невозможно выразить никакими словами. Она возникает помимо сценария, вне обычной логики. Был бы другой актер – был бы другой Сталкер. И это тем более важно, что актерская задача обычно очень ограничена у Тарковского, который почти никогда не дает возможность выразить множественность чувств. Тарковскому не свойственна спектакулярность. И в этом смысле все решает личность – глаза Кайдановского, за которыми так много стоит. Личность и несет содержание».
«Он говорил, что он фаталист. Это значило: неважно, как он себя повел – важно, как этим распорядился Бог. В его бесстрашии было что-то необъяснимое: однажды, на четвертом курсе Щукинского, мы впятером – он, Галкин, Качан, Матвеев и я – возвращались ночью через Марьину Рощу. Неподалеку от Рижской к нам пристали шестеро, у них были ножи… В принципе впятером мы могли бы отмахаться, но против ножей – не знаю, как бы всё вышло. Кайдановский подошел к тому, кто первым вынул нож, и голой рукой взялся за лезвие. Просто взялся. Кровь хлещет, а он держит. И что-то такое было в его лице, что они спасовали…»
«Бывают просто актеры, а бывают актеры-личности. Кайдановский из второго разряда. Именно поэтому на него всегда интересно смотреть. Но его жизнь была при этом была формой изощренной игры. Эта была русская рулетка – игра на вылет».
Вера Щур, психолог, друг А. Кайдановского:
«У него было чувство короткой дистанции, отпущенного ему времени. И мы постоянно об этом говорили. Ведь у Саши очень рано умер отец. И после этой смерти он с внутренним напряжением ждал наступления опасного возраста. Тогда и случился первый инфаркт. А умер он после третьего…»
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