«Начало»: Полеты во сне и наяву

анонс

Напряженный и трогательный триллер про живых мертвецов и семейные ценности

«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее

9 августа

«Американский огурчик»: Гость из маринада

Семейная комедия, в которой бородатый Сет Роген из прошлого перемещается на 100 лет вперед