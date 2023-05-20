«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз

В повторном прокате — «Одержимость» Дэмьена Шазелла, которая принесла ему первую славу в далеком 2012-м. Это был второй фильм амбициозного американца, который с тех пор снял еще три ленты (и один сериал), получил «Оскар» и, возможно, несколько растратил аванс большой надежде американского кино. Как все начиналось, вспоминаем с рецензией Дмитрия Карпюка.
Эндрю (Майлз Теллер
) учится на ударника в лучшей музыкальной школе Нью-Йорка. Однажды, когда он репетирует после занятий, его старания подмечает легендарный музыкальный преподаватель Флетчер (Дж.К. Симмонс
) и приглашает паренька в школьный джаз-бенд под своим руководством. Эндрю готов к постоянным изнуряющим репетициям, но и представить себе не может, какими методами учит своих протеже Флетчер. Гомофобские и антисемитские шутки ментора тут никого не смущают, как и летящие в голову тарелки и раздаваемые пощечины, ведь цель оправдывает средства. А цель одна – добиться от учеников самого лучшего результата, привести их к совершенству. Поначалу кажется, что эта безжалостность пойдет Эндрю только на пользу.
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Ему 19, он робок и нерешителен и несколько стесняется своего отца (Пол Райзер
), так и не ставшего писателем. Для того, чтобы стать лучшим, он тренируется, стирая в кровь ладони и заливая ей ударную установку. Возможно, такая школа жизни необходима Эндрю, чтобы выбраться из тихого омута папиной любви. Ведь именно благодаря поступлению в группу Флетчера он решается пригласить девушку на свидание. «Ненавижу слово «молодец»
, - учитель в какой-то момент объясняет свою позицию Эндрю, имея в виду, что нельзя быть просто «молодцом» в музыке. Надо быть как Чарли Паркер
, не меньше, иначе даже не стоит дергаться. А если бы Чарли Паркер не получил цимбалой по голове, как знать, стал бы он тем самым Чарли Паркером.
Режиссер Дэмьен Шазелл
снял почти автобиографическую историю про свои попытки стать джазовым барабанщиком. Правда, в какой-то момент он понял, что ему не хватает в этом таланта и решил снимать кино, так что получается, что самую малость Шазель все же приврал. Это и хорошо – в какой-то момент история из музыкально-спортивной драмы с мучительными тренировками и обязательными овациями превращается в увлекательнейший триллер с несколькими твистами в финале. К слову, выступления музыкантов сняты так, что нельзя оторваться, даже если вы не являетесь поклонником джаза. Но успех фильма кроется, безусловно, не только в режиссуре. В первую очередь отмечаешь актерские работы Майлза Теллера и прежде всего Дж.К. Симмонса. Последний появлялся в фильмах братьев Коэн
и в трилогии Рэйми
про Человека-паука
, и, если вы один раз его видели, то уж точно запомнили. Здесь он доказал, что, кроме фактурного лица, у него есть и настоящий талант. Его персонажа получается то уважать, то ненавидеть, причем до самого конца фильма так и не понятно, какое чувство сильнее.
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«Одержимость» Дэмьена Шазелла
Другое дело, что порой методы Флетчер бывают совсем уж зверскими и скорее напоминают муштру новобранцев в «Цельнометаллической оболочке»
, чем занятия в музыкальной школе. Именно из-за этого возникают некоторые вопросы к достоверности истории. Все же это не тюрьма и не армия, и в то, что никто из учеников не решается пожаловаться на потерявшего чувство меры преподавателя, тем более в Америке, поверить сложновато. Впрочем, приятели, посещавшие когда-то подобные школы в России, в один голос говорят, что особых преувеличений в поведении Флетчера не увидели, кроме разве что рукоприкладства и шуток. Обычно с уст преподавателей в адрес будущих музыкантов слетал только отборный мат.
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