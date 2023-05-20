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«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз

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20 мая 2023
В повторном прокате — «Одержимость» Дэмьена Шазелла, которая принесла ему первую славу в далеком 2012-м. Это был второй фильм амбициозного американца, который с тех пор снял еще три ленты (и один сериал), получил «Оскар» и, возможно, несколько растратил аванс большой надежде американского кино. Как все начиналось, вспоминаем с рецензией Дмитрия Карпюка.

«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз

Эндрю (Майлз Теллер) учится на ударника в лучшей музыкальной школе Нью-Йорка. Однажды, когда он репетирует после занятий, его старания подмечает легендарный музыкальный преподаватель Флетчер (Дж.К. Симмонс) и приглашает паренька в школьный джаз-бенд под своим руководством. Эндрю готов к постоянным изнуряющим репетициям, но и представить себе не может, какими методами учит своих протеже Флетчер. Гомофобские и антисемитские шутки ментора тут никого не смущают, как и летящие в голову тарелки и раздаваемые пощечины, ведь цель оправдывает средства. А цель одна – добиться от учеников самого лучшего результата, привести их к совершенству. Поначалу кажется, что эта безжалостность пойдет Эндрю только на пользу.

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Ему 19, он робок и нерешителен и несколько стесняется своего отца (Пол Райзер), так и не ставшего писателем. Для того, чтобы стать лучшим, он тренируется, стирая в кровь ладони и заливая ей ударную установку. Возможно, такая школа жизни необходима Эндрю, чтобы выбраться из тихого омута папиной любви. Ведь именно благодаря поступлению в группу Флетчера он решается пригласить девушку на свидание. «Ненавижу слово «молодец», - учитель в какой-то момент объясняет свою позицию Эндрю, имея в виду, что нельзя быть просто «молодцом» в музыке. Надо быть как Чарли Паркер, не меньше, иначе даже не стоит дергаться. А если бы Чарли Паркер не получил цимбалой по голове, как знать, стал бы он тем самым Чарли Паркером.

«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз

Режиссер Дэмьен Шазелл снял почти автобиографическую историю про свои попытки стать джазовым барабанщиком. Правда, в какой-то момент он понял, что ему не хватает в этом таланта и решил снимать кино, так что получается, что самую малость Шазель все же приврал. Это и хорошо – в какой-то момент история из музыкально-спортивной драмы с мучительными тренировками и обязательными овациями превращается в увлекательнейший триллер с несколькими твистами в финале. К слову, выступления музыкантов сняты так, что нельзя оторваться, даже если вы не являетесь поклонником джаза. Но успех фильма кроется, безусловно, не только в режиссуре. В первую очередь отмечаешь актерские работы Майлза Теллера и прежде всего Дж.К. Симмонса. Последний появлялся в фильмах братьев Коэн и в трилогии Рэйми про Человека-паука, и, если вы один раз его видели, то уж точно запомнили. Здесь он доказал, что, кроме фактурного лица, у него есть и настоящий талант. Его персонажа получается то уважать, то ненавидеть, причем до самого конца фильма так и не понятно, какое чувство сильнее.

Смотреть онлайн «Одержимость» Дэмьена Шазелла
Другое дело, что порой методы Флетчер бывают совсем уж зверскими и скорее напоминают муштру новобранцев в «Цельнометаллической оболочке», чем занятия в музыкальной школе. Именно из-за этого возникают некоторые вопросы к достоверности истории. Все же это не тюрьма и не армия, и в то, что никто из учеников не решается пожаловаться на потерявшего чувство меры преподавателя, тем более в Америке, поверить сложновато. Впрочем, приятели, посещавшие когда-то подобные школы в России, в один голос говорят, что особых преувеличений в поведении Флетчера не увидели, кроме разве что рукоприкладства и шуток. Обычно с уст преподавателей в адрес будущих музыкантов слетал только отборный мат.


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обсуждение >>
№ 2
Udarnikk (Кривой Рог)   10.12.2014 - 22:22
Фильм произвел неизгладимое впечатление. Очень качественное кино и игра актеров на высоте. Кто занимается музыкой смотреть обязательно! Суперфильм. читать далее>>
№ 1
Арита   26.10.2014 - 20:14
интересно) посмотрю! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз фотографии
«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз фотографии
«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз фотографии
«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз фотографии
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