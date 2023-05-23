«Большие глаза»: Скажи мне, как художник - художнику

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Новости кино Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская

Рецензии на фильмы «Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком

Главная тема Весь мир — театр. Или балет: 10 сериалов про творческое закулисье Захватывающие истории про невидимую сторону, а иногда и темную сторону искусства

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