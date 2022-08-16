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«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови

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16 августа 2022
В повторный прокат выходит культовая уже вампирская комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри», у которой есть сериальное ответвление с первозданным именем «Чем мы заняты в тени», которое не тронула локализация. Вспоминаем, чем покорила зрителей эта псевдо-документальная история почти десять лет назад.

«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови

В Веллингтоне, столице Новой Зеландии, на отшибе живут четверо вампиров: сравнительно юный бунтарь экс-фашист Дикон (Джонни Бруг), почти 400-летний денди Виаго (Тайка Вайтити), дракулоподобный гедонист Владислав (Джемейн Клемент), а также дремучий Петир (Бен Френшам), с которого явно гримировали Орлока для «Носферату. Симфонии ужаса». Кусачих и летучих решает заснять группа документалистов, которая несколько месяцев гостит в их кровавом домишке или бродит по улицам Веллингтона с разодетыми как троица сутенеров главными героями (Петир не покидает здания), узнаёт, чем живут вампиры, какие у них проблемы — ну и вообще, что как.

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Дикон, Виаго и Владислав с удовольствием делятся фактами биографии и проблемами: все по разным причинам покинули старушку-Европу и теперь предаются декадентскому веселью почти на краю мира, что не так-то легко. Чтобы выйти в ночь, приходится рисовать друг друга — зеркала же давние враги вампиров. Просто так в бар не войдешь — изволь дождаться приглашения от охранника (тоже фокус не из простых). Еще на улице могут не оценить красоту твоего камзола и крикнуть вдогонку обидное слово. Наконец, гоповатые оборотни во главе с вожаком Антоном (Рис Дарби) норовят пристать с какими-то непонятными претензиями.

«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови

Вампиры в клыкастой мокьюментари-комедии новозеландцев Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, создателей сериала «Полёт Конкордов», — это и ретрограды, и сидящие по домам задроты, любящие стрельбу из лука и старинные музыкальные инструменты, и создания нетрадиционной пищевой ориентации, и мифические существа. Прям меньшинство из меньшинств (на улицах недоброжелатели их как раз обвиняют в принадлежности к одному из). Долгие лета им не слишком помогают: вампирское трио — это еще и кидалты, развлекающиеся с жертвами (хотя еда — это не игрушки), обижающиеся на нечистоплотность соседей, ругающиеся из-за того, почему посуда вся грязная от крови. За этими многовековыми детьми нужен глаз да глаз — и без прислужника или прислужницы, разумеется, не обойтись. Тут новозеландцы снова несколько переписывает канон: Джеки (Джеки ван Бик), исполняющая прихоти Дикона, согласно букве времени, похожа на соцработника, а не на верного, слегка безумного приспешника.

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Собственно, вампирская мифология только за прошлый год была переосмыслена и Джармушем, и создателями ревизионистского Дракулы, и режиссерами картин пост-«Сумеречного» толка. Выворачивать — выворачивали, а посмеяться забыли — и тут как нельзя кстати пришлись Клемент с Вайтити, чьи сюжеты про веселых раздолбаев оказались из разряда вечных, то есть для многолетних вампиров — в самый раз. Гораздо точнее и смешнее, чем те же насупившиеся «Мрачные тени» Тима Бертона (и даже обаятельный «Бал вампиров» Романа Полански).

«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови

В «Реальных упырях» (в оригинале — «Что мы делаем в темноте») пересекаются не только старинные обряды и XXI век, магия трансформации и магия мобильного телефона, документалистика и вдохновенный, во многом импровизационный стеб над жанром, но аудитория фестиваля «Сандэнс» и поклонники неунывающего жанра комедии. Вайтити и Клемент хоть и шутят более-менее постоянно, нашпиговывают кадр визуальными цитатами (от «Носферату» Мурнау до «Сатурна, пожирающего своего сына» Гойи), впроброс упоминают видные картины жанра, а на покой финальных титров уходят под «Ласточку» «Ленинграда». И главное — за всем этим выдающимся хулиганством скрывается по-настоящему декадентская начинка: люди имеют склонность умирать, отчего страдают и ужасный Дракула, и милейший Виаго. Выживут, действительно, только любовники, а если ты вампир, то уж будь любезен — стой на потолке, как мужик.


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обсуждение >>
№ 2
Алексей Алемаев   6.12.2019 - 17:09
зря название поменяли) читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   5.12.2019 - 15:46
прикольное кино) читать далее>>
№ 1
osa1961 (Брянск)   17.04.2015 - 23:39
Мне понравился ,по мне очень хорошо снято,можно посмеяться! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови фотографии
«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови фотографии
«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови фотографии
«Реальные упыри»: На районе три недели нету крови фотографии
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