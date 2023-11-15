«Форс Мажор»: Никто не виноват, и ничего не сделать

В повторном прокате драма Рубена Эстлунда «Форс-Мажор» — шведская драма, впервые вышедшая на экраны в 2014 году, но за почти 10 лет актуальности не растерявшая. Алексей Филиппов размышляет о том, как уживаются вместе мужество и чувство самосохранения.
Семья с плаката турфирмы - муж Томас (Йоханнес Кунке
), жена Эбба (Лиза Конгсли
), дочь и сын - приезжают на альпийский горнолыжный курорт, чтобы отдохнуть от рабочего зуда и топота мегаполиса. Вокруг - открыточные виды, под ногами - чистый снег и крутые трассы, а телефон можно наконец выключить. Но в недрах природы, под тревожное звучание Вивальди
, зреет заговор, от которого семейные отношения дадут трещину и будут готовы развалиться на части. Завтрак за любованием контролируемой лавиной оказывается испорчен испугом: лавина на мгновение показалась посетителем альпийской веранды не такой контролируемой, как хотелось, а Томас, прихватив милые его сердцу перчатки и айфон, бросился наутек, забыв менее необходимых жену и детей. Все расстроились, поругались, втянули в семейную перепалку знакомых (бородач Матс в исполнении Кристофера Хивью
из «Игры престолов
» и его двадцатилетняя пассия Фанни), и только местный уборщик наблюдал за человеческой драмой с недоумением.
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Фильм Рубена Эстлунда «Форс-мажор»
Лавинообразная драма «Форс Мажор
» шведского режиссера Рубена Эстлунда
– это попытка пристального взгляда в глаза современной семьи, чьи зрачки можно разглядеть лишь в отражении айфона (эдакий синоним комфорта и ритма жизни). Это нордическая и ироничная критика всего - от борьбы полов и поколений до общества потребления и жизни лучше обычной. Где наши инстинкты, кто мы без девайсов, что делать, что делать. В отличие от соседа-датчанина Николаса Виндинга Рефна
, который старательно возвеличивает маскулинность в самодостаточный памятник охотничьему инстинкту, Эстлунд эту самую маскулинность препарирует - как мог бы Бунюэль
, если бы тот монтировал фильмы с секундомером в руках (а пейзажи под Вивальди в «Форс Мажоре» смонтированы словно по нотам), или Ханеке
, будь у него чувство юмора (помимо мизантропической иронии).
Череда живописных видов и неспешных сцен из семейной жизни, которая проходит долгую эволюцию от электрических щеток до мужских слез в подушку, порождает лавину реакций: из-за грустного молчания родителей напрягаются дети, разведенный бородач Матс, заставший 70-е, пытается для проформы защитить друга и выясняет, что его подружка Фанни больше верит в смелость брата, который младше его в два раза, чем в мужество самого Матса. Разность восприятия и то, что за этим скрывается, для Эстлунда тоже важный момент: тот самый рабочий, наблюдающий за мытарствами шведской семьи, остается непроницаемым для зрителя, зато показательна сцена, когда к Томасу подходит русская туристка и говорит, что он, по мнению ее подруги, красавчик (а потом оказывается, что она ошиблась). «Форс Мажор» строится по схожему принципу: Эстлунду кажется, что общество переживает кризис, разморенное комфортом и отсутствием угроз (поводов для проявления мужества). Но, как туристка, он может и ошибаться (на самом деле нет), или, может, это не так уж плохо.
Впрочем, когда снежная крошка конфликтов оседает, а камера беспристрастно фиксирует то, что происходит, в «Форс мажоре» проявляется какая-то примиряющая медитативность. Контролируемая лавина пойдет, как по маслу, забота (или мужество) ростком пробьется в нужный момент, а люди слезут с шеи железного коня-автобуса и побредут по направлению к дому. - Папа, ты куришь? - Да. (Хотя это и небезопасно).
«Форс Мажор
» в повторном прокате с 16 ноября 2023 года
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