Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Москва слезам не верит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Песнь моря»: Берегите сказки

Рецензии на фильмы >>
22 декабря 2022

В российском прокате вновь звучит «Песня моря» — вторая работа ирландского кудесника Томма Мура, который с тех пор снял лишь «Легенду о волках». О штучности муровской мультипликации и мифологии — в рецензию Макса Милиана из 2015 года.

«Песнь моря»: Берегите сказки

Мальчик Бен обещает своей беременной матери, что будет заботиться о сестре, когда она родится, но после её таинственного исчезновения не сдерживает обещания. Он ожесточается, виня во всём Сиршу, младшую сестрёнку, которая из-за депрессивной обстановки в доме, лишенном материнского тепла, так и не научилась говорить. Однажды Сирша обнаруживает загадочный сундучок, а в нём - светящуюся белоснежную шубку. Одев необычную одёжку и прыгнув в море, окружающее их остров, девочка превратилась в красивого тюленя, ведь она, как и её мать, - последняя представительница русалок, именуемых в Ирландии «шелки». Прознав об этом, отец выбрасывает шубу в глубины моря, поскольку не хочет потерять и свою ненаглядную дочь, и отсылает детей с бабушкой на материк. Вот только Бен ни за что не хочет расставаться ни с островом, с которым связаны воспоминания о маме, ни с любимым псом Ку (что с гэльского языка означает «собака»), и он сбегает из бабушкиного дома. А следом за ним отправляется и Сирша, медленно умирающая вдали от моря...

Читать Рецензия на «Город героев»
«Песнь моря» - вторая полнометражная работа ирландского режиссера-мультипликатора Томма Мура, порадовавшего зрителей и критиков блестящей сказкой «Тайна Келлс», стилизованной под средневековые фрески и истории. Талант Мура и как рассказчика-мифотворца, и как новатора-аниматора незаслуженно обошли вниманием американские киноакадемики, которые предпочли отдать «Оскар» более привычным и доступным для понимания мультфильмам «Вверх» и «Город героев», а не серьезным и грустным «Тайне Келлс» и «Песне моря». Зато его вклад в анимацию признали еще в 2010 году на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, где Мур получил приз зрительских симпатий за «Тайну Келлс». Отметили его картины множеством призов и в странах (Ирландия, Шотландия), где еще можно услышать гэльский язык.

«Песнь моря»: Берегите сказки

Особенностью творческого почерка Мура является «плоское» изображение, приближенное к литературным иллюстрациям и даже к архаическим рисункам. В мультфильмах режиссёра преобладает местный, ирландский, колорит со своими мифами, сказочными существами и обычаями. А за простой подачей материала скрываются серьёзные, практически, метафизические вопросы о бытии, что, скорее всего, и смутило американских киноакадемиков, привыкших к тому, что в мультиках минимум смысла, но максимум красочности и действия.

Смотреть онлайн «Тайна Келлс»
Вот и «Песнь моря» некоторые упрекают в излишней серьезности и мрачности. Ведь в мультфильме прямым текстом говорится о смерти и горе. Бен тяжело переживает утрату матери, да ещё на его глазах угасает сестрёнка, которая может выжить лишь после того, как призовёт своей песней всех героев ирландских сказок, чтобы они, наконец, отправились в сказочный рай, поскольку их в современном мире почти никто не помнит. Режиссер ставит жирный крест на ирландской культуре, утратившей память о славном прошлом. Собственно, перед нами глас вопиющего среди серой массы, позабывшей о корнях, что неминуемо может привести к потере национальной идентичности. Конечно, дети посыл не поймут, но взрослые, посмотревшие вместе с ними этот шедевр, наверняка, задумаются над тем, что происходит, и, возможно, достанут с чердаков давно заброшенные сказки.

«Песнь моря»: Берегите сказки

Но мультфильм рассказывает не только о смерти и самоидентификации. Он также о самоотверженности, любви к ближним и к родине, о том, что в нашей жизни, помимо черного и белого, присутствует и серое. Не все так однозначно, как кажется с первого взгляда, и даже злая колдунья в душе светлая. И, конечно же, не обойтись без печали, которая когда-нибудь обязательно сменится радостью после того, как ты, наконец, смиришься с потерями и утратами.

Читать Томм Мур сегодня: рецензия на «Легенду о волках»
Фильм Томма Мура невероятно красивый, несмотря на кажущуюся простоту. Как и в «Тайне Келлс», здесь потрясающая музыка Бруно Куле, только вместо Кристен Муни песни исполняют Лиза Хэннигэн и Люси О’Коннелл. А в озвучании вновь принял участие несравненный Брендан Глисон, без которого попросту сложно представить ирландское кино. Просмотр мультфильма вместе с детьми доставит вам эстетическое удовольствие, несмотря на грустную тему, но готовьтесь к тому, что ваш ребенок начнет задавать сложные вопросы о жизни и смерти.



«Песнь моря» в прокате с 23 декабря.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
SVetLanOCHca (Санкт-Петербург)   3.09.2015 - 23:53
Вопрос получения Оскара - не первичен. Мультфильм замечательный. Автор узнаваем. То есть, стиль, почерк и все остальное из этого истекающее. Аббатство просто выше всяких похвал. Хочу пожелать новых творческих... читать далее>>
№ 3
Правдоискатель   26.08.2015 - 12:31
... Наверное, не первой: некоторая близорукость Академии относительно мультфильмов прослеживается едва ли не с сороковых годов. Но вообще, уж где-где, а в номинации "лучший короткометражный мультфильм"... читать далее>>
№ 2
Правдоискатель   26.08.2015 - 12:27
... В первые минуты "Вверх" зритель видит выкидыш с дальнейшей неспособностью любящей пары иметь детей, потерю стариком единственного близкого человека и крах их общей мечты. В конце же зрителя... читать далее>>
№ 1
Ivan Bykoff (Самара)   26.08.2015 - 09:13
То, что представители американской киноакадемии напрочь лишены художественного вкуса - факт! Первой жертвой их примитивности стала великолепная короткометражка "Улица", созданная великой... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
АнимацияМакс Милиан
персоны
Брендан ГлисонБруно КулеТомм МурФайоннула Фланаган
фильмы
Легенда о волкахПеснь моряТайна Келлс

фотографии >>
«Песнь моря»: Берегите сказки фотографии
«Песнь моря»: Берегите сказки фотографии
«Песнь моря»: Берегите сказки фотографии
«Песнь моря»: Берегите сказки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Москва слезам не верит»

Скорбим

Иван Дробыш
21 декабря ушёл из жизни актёр Иван Дробыш.

День рождения >>

Михаил Водяной
Мария Глазкова
Лев Дуров
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Артём Цуканов
Финн Вулфард
Жюльен Каретт
Майя Коморовская
Ник Моран
Эстелла Уоррен
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Интервью
Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
4 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен