«Песнь моря»: Берегите сказки

В российском прокате вновь звучит «Песня моря» — вторая работа ирландского кудесника Томма Мура, который с тех пор снял лишь «Легенду о волках». О штучности муровской мультипликации и мифологии — в рецензию Макса Милиана из 2015 года.
Мальчик Бен обещает своей беременной матери, что будет заботиться о сестре, когда она родится, но после её таинственного исчезновения не сдерживает обещания. Он ожесточается, виня во всём Сиршу, младшую сестрёнку, которая из-за депрессивной обстановки в доме, лишенном материнского тепла, так и не научилась говорить. Однажды Сирша обнаруживает загадочный сундучок, а в нём - светящуюся белоснежную шубку. Одев необычную одёжку и прыгнув в море, окружающее их остров, девочка превратилась в красивого тюленя, ведь она, как и её мать, - последняя представительница русалок, именуемых в Ирландии «шелки»
. Прознав об этом, отец выбрасывает шубу в глубины моря, поскольку не хочет потерять и свою ненаглядную дочь, и отсылает детей с бабушкой на материк. Вот только Бен ни за что не хочет расставаться ни с островом, с которым связаны воспоминания о маме, ни с любимым псом Ку (что с гэльского языка означает «собака»
), и он сбегает из бабушкиного дома. А следом за ним отправляется и Сирша, медленно умирающая вдали от моря...
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Рецензия на «Город героев»
«Песнь моря»
- вторая полнометражная работа ирландского режиссера-мультипликатора Томма Мура
, порадовавшего зрителей и критиков блестящей сказкой «Тайна Келлс»
, стилизованной под средневековые фрески и истории. Талант Мура и как рассказчика-мифотворца, и как новатора-аниматора незаслуженно обошли вниманием американские киноакадемики, которые предпочли отдать «Оскар» более привычным и доступным для понимания мультфильмам «Вверх»
и «Город героев»
, а не серьезным и грустным «Тайне Келлс» и «Песне моря». Зато его вклад в анимацию признали еще в 2010 году на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, где Мур получил приз зрительских симпатий за «Тайну Келлс». Отметили его картины множеством призов и в странах (Ирландия, Шотландия), где еще можно услышать гэльский язык.
Особенностью творческого почерка Мура является «плоское»
изображение, приближенное к литературным иллюстрациям и даже к архаическим рисункам. В мультфильмах режиссёра преобладает местный, ирландский, колорит со своими мифами, сказочными существами и обычаями. А за простой подачей материала скрываются серьёзные, практически, метафизические вопросы о бытии, что, скорее всего, и смутило американских киноакадемиков, привыкших к тому, что в мультиках минимум смысла, но максимум красочности и действия.
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«Тайна Келлс»
Вот и «Песнь моря» некоторые упрекают в излишней серьезности и мрачности. Ведь в мультфильме прямым текстом говорится о смерти и горе. Бен тяжело переживает утрату матери, да ещё на его глазах угасает сестрёнка, которая может выжить лишь после того, как призовёт своей песней всех героев ирландских сказок, чтобы они, наконец, отправились в сказочный рай, поскольку их в современном мире почти никто не помнит. Режиссер ставит жирный крест на ирландской культуре, утратившей память о славном прошлом. Собственно, перед нами глас вопиющего среди серой массы, позабывшей о корнях, что неминуемо может привести к потере национальной идентичности. Конечно, дети посыл не поймут, но взрослые, посмотревшие вместе с ними этот шедевр, наверняка, задумаются над тем, что происходит, и, возможно, достанут с чердаков давно заброшенные сказки.
Но мультфильм рассказывает не только о смерти и самоидентификации. Он также о самоотверженности, любви к ближним и к родине, о том, что в нашей жизни, помимо черного и белого, присутствует и серое. Не все так однозначно, как кажется с первого взгляда, и даже злая колдунья в душе светлая. И, конечно же, не обойтись без печали, которая когда-нибудь обязательно сменится радостью после того, как ты, наконец, смиришься с потерями и утратами.
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Томм Мур сегодня: рецензия на «Легенду о волках»
Фильм Томма Мура невероятно красивый, несмотря на кажущуюся простоту. Как и в «Тайне Келлс», здесь потрясающая музыка Бруно Куле
, только вместо Кристен Муни
песни исполняют Лиза Хэннигэн
и Люси О’Коннелл
. А в озвучании вновь принял участие несравненный Брендан Глисон
, без которого попросту сложно представить ирландское кино. Просмотр мультфильма вместе с детьми доставит вам эстетическое удовольствие, несмотря на грустную тему, но готовьтесь к тому, что ваш ребенок начнет задавать сложные вопросы о жизни и смерти.
«Песнь моря»
в прокате с 23 декабря
.
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