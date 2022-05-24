«Служанка»: Обмани, но останься

26 мая в повторный прокат выходит «Служанка» южнокорейского мастера Пак Чхан Ука. «Решение уйти» — новый фильм режиссера «Олдбоя» — сейчас презентуют в Каннах, а сам он отдыхал от большого кино, снимая сериал «Маленькая барабанщица». А пока вместе с рецензией Алексея Филиппова вспоминаем «Служанку» — блестящий фильм о субъективности и субъектности.
1930-е, Южная Корея стонет под сапогом Японии, местные жители либо воруют, подделывают и изворачиваются как могут, либо идут на службу в богатые дома оккупантов. Жители страны восходящего солнца при этом играют в викторианскую Англию — мода на культуру Туманного Альбиона и Европы высока как никогда. В этой обстановке авантюрист по прозвищу Граф (Ха Джон-У
) решает вскружить голову дочери покойного богача Хидеко (Ким Мин-Хи
), на которую также положил глаз испорченный родной дядя с черным от чернил языком.
Смотреть онлайн
«Служанка» Пак Чхан Ука
Для этого он внедряет в дом, чья западная половина построена в английском стиле, а восточная - в японском, подельницу Вам Сакэ (Ким Тхэ-Ри
), в чьи задачи входит поспособствовать соблазнению Хидеко - на первый взгляд, такой же наивной, насколько бледной от сидения в четырех стенах. Затем Граф планирует отправить богатую жену в дурдом, а заработанные в поте лица деньги — потратить. Дальше сюжет начинает выкидывать лихие коленца: горничная влюбляется в госпожу, все тут не те, кем кажутся, а устный договор — лишь отвлекающий маневр.
Новая лента
яркого корейского режиссера Пак Чхан Ука
, автора «трилогии мести» («Сочувствие господину Месть
», культовый «Олдбой
», «Сочувствие госпоже Месть
»), напоминает хитроумную шкатулку: не столько из-за сразу нескольких твистов, вытекающих один из другого, сколько из-за культурных орнаментов, обрамляющих сюжет. Взявшись за экранизацию романа Сары Уотерс
«Тонкая работа
», по которому десять лет назад уже выходил двухсерийный костюмированный фильм BBC, Пак не просто перенес дух викторианской Англии и интерес Уотерс к разговору о лесбийской любви в Южную Корею, но и значительно эту сюжетную схему нагрузил смыслами.
Читать
Пак Чхан Ук и его порочные игры: портрет режиссера
Картина разделена на три главы и описывает авантюрную историю с трех точек зрения. Сначала версия Вам Сакэ, отсылающая к важной для южнокорейского кинематографа ленте «Служанка
» 1960-го - мизогиническому триллеру Ким Ки Ёна
про мстительную горничную (в 2010-м Им Сан-Су
снял очень вольный ремейк
). Затем ракурс Хидеко — ухмыляющийся привет «Гордости и предубеждению
», соотносящийся с Остин
примерно так же, как корейский вестерн «Хороший, плохой, долбанутый
» с классической лентой Серджо Леоне
(скорее позами и социальными условностями, чем какими-то прямыми пересечениями). И под занавес - эпилог глазами Графа, венчающий противоречивый триптих в духе «Расемона
» Куросавы
. Режиссер вычищает из важных вдохновителей мизогинию, выкручивает чувственность (не «Любовь
» или «Жизнь Адель
», но откровенно), не забывает про юмор — и почти три часа, для проформы взяв неловкий разгон, когда фильм напоминает «Багровый пик
», «Служанка» мчится к финалу без остановок - как аэроэкспресс в Шереметьево.
Раскритикованный фильм Дель Торо
вспоминается еще и в той связи, что предыдущая лента корейского мастера — его англоязычный дебют «Порочные игры
» — незаслуженно считается провалом. Готический и графический хичкоковский
триллер про пробуждающееся в юной особе (Миа Васиковска
) вместе с сексуальностью желание убивать где-то в одном из ящичков этого ларца тоже незримо присутствует. «Служанка» вообще неуловимо наследует мастеру саспенса - так же, как «Служанка» 1960-го находилась в диалоге с еще живым классиком (некоторые находят удивительные переклички между корейским фильмом и «Психо
», которые вышли практически одновременно). Только Пак Чхан Ук не загоняет сексуальность в намеки, он деликатно и умело выводит ее на авансцену, когда того требует история, и иронично живописует напряженные, театрализованные, словно из «Сало, или 120 дней Содома
», чтения непристойных рассказов де Сада
и японских подражателей.
Читать
10 знаковых картин из Южной Кореи
Диалог культур, диалог полов, диалог эпох; возведя настоящий дворец, Чхан-Ук иронично помашет накладными усами, намеками на «Титаник
», «Тельму и Луизу
» и «Хостел
», покажет пассивного осьминога, чей выход в «Олдбое» когда-то всех поразил, а потом уйдет на титры под звон серебренных колокольчиков при полной Луне. Ничто не ново, но роза пахнет розой, а господин Месть, кажется, все-таки взял реванш.
«Служанка
» в прокате с 26 мая
.
обсуждение >>