«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой войны
1943 год, оккупированная немцами Франция. Небольшую деревушку в Пиренеях держит в страхе огромный свирепый зверь, якобы убивающий овец и способный укусить человека. Шестилетний сирота Себастьян (Феликс Боссюэ
) выяснил у старика Сезара (Чеки Карио
), приютившего его после смерти матери-цыганки, что на самом деле это вовсе не хищник, а бродячая собака, сбежавшая от жестокого хозяина. Мальчик решает проверить, насколько правдивы слухи о суровом нраве животного, и отправился на её поиски. Так началась история крепкой дружбы Себастьяна с горной пиренейской собакой, которой он дал кличку Белль из-за её величавой белоснежной красоты...
Эта прекрасная история появилась на свет благодаря французской актрисе Сесиль Обри
, которая в 1960-е переквалифицировалась в детскую писательницу, сценаристку и режиссёра. Сначала она написала серию повестей, посвящённых приключениям мальчика и собаки, а затем по ним при её активном участии создали телевизионный сериал, шедший с 1965-го по 1970-й. Главную роль тогда исполнил Мехди Эль Глауи
, сын Обри и Си Ибрагима Эль Глауи
из известной династии Марракеша. Действие и книг, и экранизации разворачивалось в современном для авторов мире. В начале 80-х сюжет «Белль и Себастьяна» лёг в основу аниме-сериала Кэйдзи Хаякавы «Славный пёс Джоли»
, и, наконец, спустя почти полвека после выхода оригинала французы вернулись к популярной в своё время серии.
Режиссёр Николя Ванье
вместе со сценаристами Жюльетт Сале
и Фабьеном Суарезом
для большей драматичности решил перенести события, придуманные Сесиль Обри, в эпоху Второй мировой войны. При этом создатели добавили интригу в сюжетную линию, связанную с Анжеликой (Марго Шателье
) — племянницей Сезара, в которую влюблены немецкий лейтенант Петер (Андреас Питшман
) и доктор Сима (Димитри Сторож
), помогающий евреям бежать в Швейцарию. Но это не отразилось негативно на общем впечатлении от фильма, поскольку создатели ближе к финалу раскрыли туз в рукаве, примиряющий скептиков с данным любовным треугольником.
Картина получилась невероятно красивой и обаятельной (за визуальную составляющую отвечает оператор Эрик Гишар
, работавший над альманахом «Париж, я люблю тебя»
), с прочувствованными песнями в исполнении популярной певицы Заз
, переработавшей вместе с композитором Арманом Амаром
композиции из сериала 60-х, и с выверенными дозами сентиментальности. Нашлось место и звезде прошлой экранизации — Мехди Эль Глауи сыграл небольшую роль охотника Андре, пострадавшего после встречи с Белль.
При просмотре остро ощущаются ностальгия и грусть из-за того, что такого светлого кино становится всё меньше и меньше. Впрочем, лента Ванье исправила эту досадную несправедливость, поскольку обзавелась двумя сиквелами, чьё действие уже разворачивается после войны. Остаётся только надеяться, что продолжения также появятся на российских больших экранах.
«Белль и Себастьян» в прокате с 28 апреля
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