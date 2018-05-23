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«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

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23 мая 2018
Невероятные похождения обаятельного преступника напоминают не только космооперы 80-х, но и советские комедии

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

На планете-свалке Корелия, где заправляет злая леди Проксима (Линда Хант), предприимчивый молодой воришка Хан (Олден Эренрайк из «Тетро» и «Да здравствует Цезарь!») планирует план побега в места как можно боле отдаленные вместе с подругой Ки’рой (Эмилия Кларк). Авантюра срастается не до конца - и шанс на свободу получает лишь скуластый юноша, обещающий вернуться и отомстить спасти боевую подругу. Впереди его ждёт обретение фамилии, учебка Империи, война, встреча с Чубаккой, космические путешествия, уроки цинизма и многое другое.

Впрочем, до встречи с Люком Скайуокером еще очень далеко: к названию сольной картины про Хана Соло просится подзаголовок «Эпизод I», отсылающий не к двум с половиной трилогиям Star Wars, а к любому долгоиграющему сериалу. Хотя сравнивают бенефис харизматичного авантюриста, который всегда стреляет первым, не с абы какими шоу, а с культовым «Светлячком» Джосса Уидона - обаятельной космооперой, выращенной из ДНК главных космических гик-святынь - от «Затерянных в космосе» до «Звездного пути» и, конечно, «Звездных войн». Закрытый каналом FOX на излете еще первого сезона, «Светлячок» стал символом оборвавшейся на полуслове любви зрителя и произведения, а также примером невероятной верности, какую в России проявляют разве что поклонники «Анны Детективъ», ждущие мифического второго сезона.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

Космоопера после «Светлячка» действительно поменялась: влияние команды своенравных и по-своему несчастных персонажей с их полижанровыми приключениями в ламповых антуражах узнается и в новейшем «Звездном пути» Джей Джей Абрамса, и в задиристых «Стражах Галактики». «Хан Соло» в этой линейке выглядит немного чуждо - не каждый день почтенный оригинал копирует вдохновенного последователя, с другой стороны - без пары тройки обновлений даже харизматику Соло в современный прокат соваться рискованно.

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Поначалу студия Disney вообще доверила «Хана Соло» лучшим комедиографам 2010-х - Крису Миллеру и Филу ЛордуЛего Фильм» и «Мачо и ботан»), - но те ожиданий не оправдали, попытавшись на многомиллионном проекте отдать сценарий на откуп юмористической импровизации в исполнении ватаги не последних артистов: от Вуди Харрельсона и Дональда Гловера до Пола Беттани и Фиби Уоллер-Бридж. Строгая студийная система от такого подхода выпала в осадок - и режиссерское кресло занял крепкий ремесленник Рон Ховард, снимающий через запятую экранизации Дэна Брауна, сказки про Гринча, а также биографии великих математиков, гонщиков и китобоев. Сценарий же написали Лоуренс Каздан и его сын Джонатан (по другой версии - доработали давнюю задумку по расширению вселенной Star Wars).

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

Все эти наследственные и производственные шероховатости привели к тому, что «Хана Соло» не без обаяния штормит два с половиной часа. Начинается он как фэнтэзи средней руки из 80-х, напоминая одновременного ховардовские «Ночную смену» и «Уиллоу» (к слову, по сценарию Джорджа Лукаса), затем начинается брифинг о недружелюбной и такой далекой-далекой галактике, похожей на Европу времен Первой Мировой, а потом фильм и вовсе превращается в модный сегодня у кинокорпораций плакат, корпорации осуждающий. Вслед за диснеевским же «Тором: Рагнарёком» и уорнербразеровским «Первому игроку приготовиться».

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Тут «Хан Соло» делает нечто действительно неожиданное - на фоне очередной (и порядком утомившей) мимикрии под старое-доброе кино 80-х пополам с мыльной оперой в духе классического «Звездного пути» 60-х. В своём в меру комичном желании выступать за всё хорошее против всего плохого, Кэзданы превращают Соло в борца с вселенским империализмом, тем самым осуществляя мечту советских журналистов, клеймивших оригинальные «Звездные войны». В избранных же сценах нового блокбастера возникает интонация прочувствованных фильмов о Гражданской войне, особенно истернов навроде «Своего среди чужих», «Белого солнца пустыни» или «Неуловимых мстителей». Пафос момента и наивная святость героев прилагаются.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

Такими же идейно заряженными, но практически лишенными человеческого наполнения оказывается большинство персонажей «Хана Соло». Дональд Гловер, стендап-комик, музыкант и создатель выдающегося сериала «Атланта», тянет роль Лэндо исключительно на личном обаянии и эффектных нарядах (в духе сутенеров из 70-х). Эмилия Кларк, как и в «Игре престолов» или «Терминатор: Генезис», не расстается с извечной маской на грани приветливости и коварства, которое идеально подходит её картонной героине - сильной женщине с непростым (и загадочным) прошлым. Вуди Харрельсон в очередной раз исполняет арию сурового вояки с добрым сердцем, коих он за последние годы переиграл с десяток. На фоне этих фактурных, но все-таки простых граждан Галактики, которым и посвящен не-джедайский цикл фильмов «Истории» (см. «Изгой один»), переливается всеми красками недооцененный пока артист Эренрайк. С некоторых ракурсов он ухмыляется точно, как Харрисон Форд, но пока разбавляет будущую харизму подростковым идеализмом, насколько это необходимо для «первой серии».

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В сущности, сценарная функция Кэзданов свелась к тому, чтобы привить «Звездным войнам» геном «Светлячка», обличить кровавый капитализм и заодно высказаться на тему ряда ущемленных групп (в мире Star Wars - это, например, дроиды). Вместе с тем, эта погоня за справедливостью выглядит не слишком искренне: как бы Джонатан Каздан ни рассказывал в интервью про пансексуальность Лэндо, персонаж Гловера напоминает клише «уморительный гомосексуал/афроамериканец на подтанцовках», что несколько компрометирует всю затею. Вероятно, характеры начнут эволюционировать в продолжениях «Хана Соло» (или сольных картинах, какой собираются наградить Лэндо), но это не слишком помогает смириться с тем, что ключевая ставка ленты Рона Ховарда - это взять нахрапом.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса

Фильм как будто рассчитывает, что в водовороте приключений, юмора, захватывающих инопланетных интерьеров, изысканных нарядов и харизматичных героев (а сложно найти в киномире человека харизматичнее Хана Соло) всё проскочит и простится. И невзыскательные мизансцены классического «Стартрека», и очередная попытка сделать «как было», и джентльменский арсенал трюизмов, не слишком подкрепленный чем-то, кроме девиза «все побежали, и я побежал». Наконец - что самое страшное - это до поры до времени действительно работает, как безотказно для нескольких поколений работает приключенческая аура «Тысячелетнего сокола» и её двух апостолов - мужчины с косой ухмылкой и исполинского столба шерсти модели «вуки». Однако с большинством новых фильмов вселенной «Звездных войн» случается одна и та же напасть: их магия может быть сколь угодно сильна в зале, но тут же рассыпается, когда нога пересекает порог кинотеатра. «Вы всегда такой сентиментальный?», - спрашивает капитана корабля «Светлячок» один из его не совсем легальных пассажиров. «Настроение хорошее», - парирует он. Если же не рассматривать хорошее настроение или сентиментальность как абсолютное благо, то ответить критикам «Хану Соло», в общем, и нечего.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» в прокате с 24 мая.


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«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса фотографии
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса фотографии
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса фотографии
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса фотографии
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