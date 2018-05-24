«Черновик»: Нет мира без Кремля

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Новости кино «Союзмультфильм» потратит 213 миллионов рублей создание технопарка Киностудия получила субсидию от правительства Москвы.

Новости кино Идрис Эльба создаст современную экранизацию «Собора Парижской Богоматери» Актер также исполнит роль Квазимодо в ленте для Netflix.

Новости кино Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин вернулись в Ростов времен Гражданской войны НТВ приступил к съемкам нового исторического детектива.

Ролики фильмов «Поиск» Отец пропавшей девочки взламывает ее компьютер и понимает, что ничего не знает про дочь.