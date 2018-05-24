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«Черновик»: Нет мира без Кремля

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24 мая 2018
Никита Волков, Евгений Ткачук и Юлия Пересильд в экранизации романа Сергея Лукьяненко

«Черновик»: Нет мира без Кремля

Кирилл (Никита Волков) — талантливый дизайнер видеоигр, но наличие профессиональных навыков не мешает его жизни пойти под откос. Сперва любимая девушка Анна (Ольга Боровская) заявляет о прекращении отношений, затем прямо у себя дома молодой человек обнаруживает нагловатую блондинку (Северия Янушаускайте), которая заявляет, что давным-давно здесь живет. Сразу после этого Кирилла забывают соседи, коллеги и даже родственники, его документы пропадают изо всех баз данных. В общем, героя просто вычеркивают из жизни. Оставшись без жилья, работы и контактов, Кирилл находит убежище в брошенной башне, расположенной неподалеку от московского Кремля. Следующим утром бывший дизайнер узнает, что все это не случайно: неведомые силы готовили его к новой работе. Отныне Кириллу предстоит открывать двери между нашим миром и параллельными вселенными.

Заслуга Лукьяненко, в частности, в том, что он умеет придумывать миры, в которых фантастическое постепенно вползает на территорию обыденного, а затем занимает ее полностью, почти не оставляя места для привычного и будничного. «Черновик» - именно такой случай: сперва во вполне узнаваемой Москве начинает твориться чертовщина; со временем герой открывает (в буквальном смысле) миры все более и более странные. Интересно, что даже самые сюрреалистичные из них построены на цитатах из советского прошлого. Кремлевская стена присутствует в каждом. В одной из версий Москвы кузнец Василиса (Ирина Демидкина) строит свою версию коммунизма, в другой Кириллу приходится сразиться с армией вооруженных до зубов роботов-матрешек. Все эти невероятные миры не только добротно прорисованы, но еще и довольно оригинальны: вряд ли кто-то будет утверждать, что опять собирали идеи по англоязычным блокбастерам. Если уж «Черновик» что-то и напоминает, то «Дозоры», что вполне логично.

«Черновик»: Нет мира без Кремля

Отдельно хочется поговорить об удачных (пускай местами и довольно неожиданных) кастинговых находках создателей фильма. Константина (или Котю), лучшего друга главного героя, играет звезда прошлогоднего «Витьки Чеснока» Евгений Ткачук. На экране он убедительно изображает превращение из недотепистого простака в… чтобы обойтись без спойлеров, скажем так, - кого-то гораздо более зловещего и загадочного. Второстепенные роли достались Юлии Пересильд и Евгению Цыганову, в одном из эпизодов занят сам Лукьяненко. Даже странное на первый взгляд решение – пригласить в фильм Ирину Хакамаду – в итоге оказалось абсолютно верным: политик выглядит крайне органично в роли политика.

Конечно, «Черновик» - не безупречное кино. Качество графики варьируется; скажем, сцены с развоплощением Кирилла проигрывают видам альтернативной Москвы, между тем, именно в них авторы перебарщивают с крупными планами. Боровская в роли Анны выглядит анемичной - впрочем, есть вероятность, что это соответствует замыслу создателей картины. Анне просто не дают времени на то, чтобы раскрыться, и вот тут-то логично будет перейти к главной претензии. Понятно, что у Лукьяненко есть еще и роман-продолжение «Чистовик», события которого тоже планируют перенести на большой экран. Тем не менее, трудно не заметить, что экранизация «Черновика» обрывается как-то уж совсем внезапно, на полуслове. С другой стороны, когда еще отечественный кинопром выпускал на экраны что-то способное не просто увлечь зрителя на пару часов, но еще и с нетерпением ждать продолжения?

«Черновик» в прокате с 25 мая.


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№ 1
lunnzai   24.05.2018 - 18:44
Автору рецензии не кажется, что в последнем предложении не хватает, как минимум, пары слов? "С другой стороны, когда еще отечественный кинопром выпускал на экраны что-то способное не просто увлечь... читать далее>>
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