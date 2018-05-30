«Красный воробей»: Холодные игры

Как Дженнифер Лоуренс и Маттиас Шонартс стали русскими.
Вроде бы наше время. Вроде бы Москва. Прима Большого театра Вероника Егорова (Дженнифер Лоуренс, в оригинале прозванная, правда, Доминикой) ютится с больной матерью в небогатой квартире на окраине Москвы (не в Чертаново, чьи виды зарубежные кинематографисты уже знают по «Притяжению
», но в чем-то очень похожем). Вероника – племянница видного агента госбезопасности Ивана Егорова (известный поразительным сходством с Владимиром Путиным бельгийский актер Маттиас Шонартс), светская дива, с которой хотят познакомиться примерно все – в том числе и богатые, правда, опасные для России представители бизнес-сообщества. Во время очередного выступления на сцене Большого партнер Вероники приземляется ей на ногу, та ломается с диким хрустом, – Вероника больше не может танцевать.
Параллельно с этим, видимо, тяжелым для всей светской Москвы событием, где-то на аллеях Парка Горького (больше похожего на парки в условном Свиблово или в том же Чертаново) торговый представитель США в России Нэйт Нэг (Джоэл Эдгертон
) получает важную информацию от российского «крота» и всячески отвлекает внимание обычных полицейских от важного информатора. С завязки, достойной сезона сериала «Спящие
» только начинается чрезвычайно долгая картина Фрэнсиса Лоуренса, снявшего первые «Голодные игры» с участием все той же Лоуренс, «Красный воробей
» – о вечном противостоянии России и Америки и азбучной истине, что «Холодная война все еще не закончилась». В общем, никогда такого не было - и вот опять.
Необоснованно долгий хронометраж вытекает из того, что «Красный воробей» – очередное посредственное явление шпионского романа, вся коллизия которого, собственно, и завязана на непростых отношениях России и Америки. Последняя здесь дана, впрочем, условными штрихами и представителями разведки в лице героя Эдгертона, для России же – очень условной – места авторы картины не пожалели. Неузнаваемые серые улицы с «Булошными», далекими от видов современной Москвы, явление в зарубежном кино хоть и обычное, но сразу же демонстрирующее уровень «достоверности», подходящий разве что для саркастических комедий, но никак не для серьезных шпионских триллеров – к каким пытается примкнуть «Красный воробей».
Отдельного разговора заслуживает, конечно, и Дженнифер Лоуренс – актриса действительно талантливая, но здесь остающаяся совершенно в рамках ампула из «Голодных игр
». Предприимчивый дядя Ваня (именно так она называется героя Шонартса) оперативно отправляет племянницу и экс-балерину в специальный отряд, где молодых женщин и мужчин готовят к противостоянию с врагом, учат в нужный момент раздеваться и проявлять симпатию даже к неприятным личностям. Наставником будущих «воробьев» выступает, кстати, Шарлотта Рэмплинг
. Все эти «холодные игры», разумеется, ради Родины, что бы кто ни понимал под этим словом. У выходцев этого отряда «воробьев», кажется, нет искренних чувств, как, видимо, и у большинства русских. Чего не скажешь о спецслужбе Америки, где буквально все переживают за судьбу несчастного «крота», а заодно и за Веронику Егорову, которая в какой-то момент, естественно, начинает «хитрую» двойную игру и за Россию, и за США.
До уровня качественного шпионского триллера «Красный воробей» не дотягивает ни интригами, ни диалогами, ни прописанными характерами (тут вообще не очень сложно догадаться, кто главный злодей). Это, конечно, немного обидно с учетом реальной геополитической ситуации, с постоянными «обменом» санкциями и очередными русскими хакерами - сюжетами более интригующими, нежели в «Красном воробье». Лента Лоуренса застряла в понимании геополитики где-то на уровне той самой Холодной войны. Эта медийная борьба, хоть и не заканчивается, но, безусловно, прогрессирует (в том числе и технически), однако Фрэнсис Лоуренс почему-то предпочитает этого не замечать. Выпустил бы в таком случае хотя бы медведей под «Калинку-малинку» – все было бы веселее.
«Красный воробей» в прокате с 31 мая.
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