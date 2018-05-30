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«Красный воробей»: Холодные игры

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30 мая 2018
Как Дженнифер Лоуренс и Маттиас Шонартс стали русскими.

«Красный воробей»: Холодные игры

Вроде бы наше время. Вроде бы Москва. Прима Большого театра Вероника Егорова (Дженнифер Лоуренс, в оригинале прозванная, правда, Доминикой) ютится с больной матерью в небогатой квартире на окраине Москвы (не в Чертаново, чьи виды зарубежные кинематографисты уже знают по «Притяжению», но в чем-то очень похожем). Вероника – племянница видного агента госбезопасности Ивана Егорова (известный поразительным сходством с Владимиром Путиным бельгийский актер Маттиас Шонартс), светская дива, с которой хотят познакомиться примерно все – в том числе и богатые, правда, опасные для России представители бизнес-сообщества. Во время очередного выступления на сцене Большого партнер Вероники приземляется ей на ногу, та ломается с диким хрустом, – Вероника больше не может танцевать.

Параллельно с этим, видимо, тяжелым для всей светской Москвы событием, где-то на аллеях Парка Горького (больше похожего на парки в условном Свиблово или в том же Чертаново) торговый представитель США в России Нэйт Нэг (Джоэл Эдгертон) получает важную информацию от российского «крота» и всячески отвлекает внимание обычных полицейских от важного информатора. С завязки, достойной сезона сериала «Спящие» только начинается чрезвычайно долгая картина Фрэнсиса Лоуренса, снявшего первые «Голодные игры» с участием все той же Лоуренс, «Красный воробей» – о вечном противостоянии России и Америки и азбучной истине, что «Холодная война все еще не закончилась». В общем, никогда такого не было - и вот опять.

«Красный воробей»: Холодные игры

Необоснованно долгий хронометраж вытекает из того, что «Красный воробей» – очередное посредственное явление шпионского романа, вся коллизия которого, собственно, и завязана на непростых отношениях России и Америки. Последняя здесь дана, впрочем, условными штрихами и представителями разведки в лице героя Эдгертона, для России же – очень условной – места авторы картины не пожалели. Неузнаваемые серые улицы с «Булошными», далекими от видов современной Москвы, явление в зарубежном кино хоть и обычное, но сразу же демонстрирующее уровень «достоверности», подходящий разве что для саркастических комедий, но никак не для серьезных шпионских триллеров – к каким пытается примкнуть «Красный воробей».

Отдельного разговора заслуживает, конечно, и Дженнифер Лоуренс – актриса действительно талантливая, но здесь остающаяся совершенно в рамках ампула из «Голодных игр». Предприимчивый дядя Ваня (именно так она называется героя Шонартса) оперативно отправляет племянницу и экс-балерину в специальный отряд, где молодых женщин и мужчин готовят к противостоянию с врагом, учат в нужный момент раздеваться и проявлять симпатию даже к неприятным личностям. Наставником будущих «воробьев» выступает, кстати, Шарлотта Рэмплинг. Все эти «холодные игры», разумеется, ради Родины, что бы кто ни понимал под этим словом. У выходцев этого отряда «воробьев», кажется, нет искренних чувств, как, видимо, и у большинства русских. Чего не скажешь о спецслужбе Америки, где буквально все переживают за судьбу несчастного «крота», а заодно и за Веронику Егорову, которая в какой-то момент, естественно, начинает «хитрую» двойную игру и за Россию, и за США.

«Красный воробей»: Холодные игры

До уровня качественного шпионского триллера «Красный воробей» не дотягивает ни интригами, ни диалогами, ни прописанными характерами (тут вообще не очень сложно догадаться, кто главный злодей). Это, конечно, немного обидно с учетом реальной геополитической ситуации, с постоянными «обменом» санкциями и очередными русскими хакерами - сюжетами более интригующими, нежели в «Красном воробье». Лента Лоуренса застряла в понимании геополитики где-то на уровне той самой Холодной войны. Эта медийная борьба, хоть и не заканчивается, но, безусловно, прогрессирует (в том числе и технически), однако Фрэнсис Лоуренс почему-то предпочитает этого не замечать. Выпустил бы в таком случае хотя бы медведей под «Калинку-малинку» – все было бы веселее.

«Красный воробей» в прокате с 31 мая.


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