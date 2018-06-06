«Первые»: Гардемарины, назад!

До российского проката наконец добрался отечественный фильм с нелегкой производственной судьбой «Первые», который был известен под рабочим названием «Созвездие Марии». Над фильмом трудились долго. Проект пережил смену режиссера и актеров – изначально предполагалось, что снимать приключенческую ленту будет Владимир Котт, а в главных ролях отметятся Никита Ефремов и Леонид Бичевин. Но на выходе картина получилась другой. Снял ее в итоге Дмитрий Суворов, режиссер двух «Одноклассниц» и трэшовой комедии «Суперплохие», а главные роли исполнили Евгений Ткачук и Наиль Абдрахманов. С задачей сделать приключенческую ленту на историческом материале группа не справилась.
В 1724 году гардемарины Семен Челюскин (Ткачук) и Василий Прончищев (Абдрахманов) за шуточную дуэль на выпускной церемонии впадают в немилость государю Петру Первому (Александр Дьяченко) и на долгие годы оказываются вдали от шумной столичной жизни. Прончищеву, правда, удается дослужиться до капитана – пусть и совсем небольшого судна «Якутск» из далекого дальневосточного порта. Штурманом к себе Прончищев вызывает старинного веселого друга Семена Челюскина. Им предстоит опасное приключение – пройти по реке Лена к Северному Ледовитому океану и нанести на карты необъятные арктические территории. Два друга - далеко не все участники этой экспедиции: на судне, вопреки традициям и плохим приметам, оказывается женщина – их давняя знакомая, в которую влюблены друзья, воспитанница Витуса Беринга (Валерий Баринов) Мария (Алина Ланина), которая спасается этим путешествием от нежеланного брака с уже не молодым Фарварсоном (Сергей Рост).
фото: Каропрокат
Фильм «Первые» меньше всего напоминает масштабную приключенческую ленту. Уровни диалогов, актерской игры и визуальный ряд порой не дотягивают даже до знаменитого телефильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», который выходил 30 лет назад. Причем, судя по «Первым», кинематографический язык за это время никак не изменился. Картина выглядит мало того, что старомодной, она не дотягивает даже до качества массового телевизионного продукта. Тем не менее, создатели выпускают ее в кинотеатральное плаванье и гордо рассказывают о масштабных съемках в Санкт-Петербурге, Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на острове Риеккалансаари. Специально для картины на петрозаводской верфи «Варяг» была построена копия дубель-шлюпки «Якуцкъ» (20 метров в длину и пять – в ширину), который входил в тот самый отряд Великой Северной экспедиции. Но весь этот размах на экране, к сожалению, совершенно не заметен.
«Первые» по сути - банальная история про «бабу на корабле» и, естественно, возникающий на этом фоне любовный треугольник. «Мыльную» оперу с трудом разыгрывают плохо загримированные артисты в запылившихся костюмах. Несмотря на то, что фильм поддержан Русским географическим обществом (а также сразу и Фондом кино, и Министерством культуры РФ), собственно о подвиге Челюскина и Прончищевых речь заходит уже ближе к концу ленты, когда уже совершенно не остается желания наблюдать за всеми этими мелодраматическими костюмированными страстями. Плохая примета, похоже, сбудется, и «Первые» в прокате, не успев отчалить, пойдут прямо ко дну.
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