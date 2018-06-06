Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Первые»: Гардемарины, назад!

Рецензии на фильмы >>
6 июня 2018
Несчастный Евгений Ткачук в мелодраме про Великую Северную экспедицию

«Первые»: Гардемарины, назад!
фото: Каропрокат

До российского проката наконец добрался отечественный фильм с нелегкой производственной судьбой «Первые», который был известен под рабочим названием «Созвездие Марии». Над фильмом трудились долго. Проект пережил смену режиссера и актеров – изначально предполагалось, что снимать приключенческую ленту будет Владимир Котт, а в главных ролях отметятся Никита Ефремов и Леонид Бичевин. Но на выходе картина получилась другой. Снял ее в итоге Дмитрий Суворов, режиссер двух «Одноклассниц» и трэшовой комедии «Суперплохие», а главные роли исполнили Евгений Ткачук и Наиль Абдрахманов. С задачей сделать приключенческую ленту на историческом материале группа не справилась.

В 1724 году гардемарины Семен Челюскин (Ткачук) и Василий Прончищев (Абдрахманов) за шуточную дуэль на выпускной церемонии впадают в немилость государю Петру Первому (Александр Дьяченко) и на долгие годы оказываются вдали от шумной столичной жизни. Прончищеву, правда, удается дослужиться до капитана – пусть и совсем небольшого судна «Якутск» из далекого дальневосточного порта. Штурманом к себе Прончищев вызывает старинного веселого друга Семена Челюскина. Им предстоит опасное приключение – пройти по реке Лена к Северному Ледовитому океану и нанести на карты необъятные арктические территории. Два друга - далеко не все участники этой экспедиции: на судне, вопреки традициям и плохим приметам, оказывается женщина – их давняя знакомая, в которую влюблены друзья, воспитанница Витуса Беринга (Валерий Баринов) Мария (Алина Ланина), которая спасается этим путешествием от нежеланного брака с уже не молодым Фарварсоном (Сергей Рост).

«Первые»: Гардемарины, назад!
фото: Каропрокат

Фильм «Первые» меньше всего напоминает масштабную приключенческую ленту. Уровни диалогов, актерской игры и визуальный ряд порой не дотягивают даже до знаменитого телефильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», который выходил 30 лет назад. Причем, судя по «Первым», кинематографический язык за это время никак не изменился. Картина выглядит мало того, что старомодной, она не дотягивает даже до качества массового телевизионного продукта. Тем не менее, создатели выпускают ее в кинотеатральное плаванье и гордо рассказывают о масштабных съемках в Санкт-Петербурге, Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на острове Риеккалансаари. Специально для картины на петрозаводской верфи «Варяг» была построена копия дубель-шлюпки «Якуцкъ» (20 метров в длину и пять – в ширину), который входил в тот самый отряд Великой Северной экспедиции. Но весь этот размах на экране, к сожалению, совершенно не заметен.

«Первые» по сути - банальная история про «бабу на корабле» и, естественно, возникающий на этом фоне любовный треугольник. «Мыльную» оперу с трудом разыгрывают плохо загримированные артисты в запылившихся костюмах. Несмотря на то, что фильм поддержан Русским географическим обществом (а также сразу и Фондом кино, и Министерством культуры РФ), собственно о подвиге Челюскина и Прончищевых речь заходит уже ближе к концу ленты, когда уже совершенно не остается желания наблюдать за всеми этими мелодраматическими костюмированными страстями. Плохая примета, похоже, сбудется, и «Первые» в прокате, не успев отчалить, пойдут прямо ко дну.

Фильм «Первые» в прокате с 7 июня.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Наиль АбдрахмановВалерий БариновЛеонид БичевинСветлана ДружининаАлександр ДьяченкоНикита ЕфремовВладимир КоттАлина ЛанинаСергей РостДмитрий СуворовЕвгений Ткачук
фильмы
Гардемарины, вперёд!ОдноклассницыОдноклассницы: Новый поворотПервыеСуперплохие

фотографии >>
«Первые»: Гардемарины, назад! фотографии
«Первые»: Гардемарины, назад! фотографии
«Первые»: Гардемарины, назад! фотографии
«Первые»: Гардемарины, назад! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Неведомский
3 июня ушёл из жизни актёр Леонид Неведомский.
Тимур Миргалимов
3 июня ушёл из жизни актёр Тимур Миргалимов.
Александр Карпов
1 июня ушёл из жизни актёр Александр Карпов.

День рождения >>

Максим Артамонов
Василий Домрачёв
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Рик Крэймер
Ванда Якубиньская
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Заново родиться
мелодрама
Россия, 2016
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Реинкарнация
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Фокстрот
драма
Израиль, Германия, Франция, Швейцария, 2017
Мир юрского периода 2
боевик, научная фантастика, приключения
Испания, США, 2018
Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью