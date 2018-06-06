«Первые»: Гардемарины, назад!

анонс

Все свободны, всем свободы: фантасмагория Кирилла Серебренникова на тему «Как Витя встретил Майка и Боба»

«Лето» Кирилла Серебренникова: Новая волна, где она?

2 июня

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»: Хорошо быть тихоней

Секс, панк и инопланетяне в трогательной музыкальной драме о самом главном от Нила Геймана