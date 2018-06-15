«Дело Собчака» и путь Путина

В прокат вышел документальный фильм Веры Кричевской «Дело Собчака», снятый по идее дочери главного героя Ксении Собчак, которая стала не только рассказчиком истории отца, но и полноправным соавтором режиссера и автора фильма «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове. Премьера картины состоялась в рамках фестиваля «Кинотавр», где эта работа закрывала смотр и вызвала противоречивые чувства у профессионального сообщества.
«Вышел бы Собчак на площадь в 2011 году?
» – этим вопросом начинается фильм, инициатором которого стала недавняя кандидатка в президенты России Ксения Собчак, поставившая себе цель рассказать всю правду об отце. «Он ничего не сделал бы, что могло бы навредить главе государства
», – уверенно отвечает второй (или первый?) главный герой фильма Владимир Путин, действующий президент страны, интервьюировать которого взялась сама Ксения. Рассказать драматичную правду о первом мэра Санкт-Петербурга без Путина невозможно, именно с Собчака начинается тронный путь Путина, а история его бессменного президентства совпадает с годом смерти его учителя – двухтысячный.
Действие картины начинается в 1989 году кадрами со съезда народных депутатов СССР, где Горбачев и члены политбюро все еще поют Интернационал хором, а Анатолий Собчак, депутат от Ленинграда, гуманист, идеалист, не по-советскому стильный интеллигент говорит о равноправии человека и государства, о необходимости защищать права человека, о том, что необходимо пересмотреть статус секретности архивов КГБ. И о том, что сотрудники КГБ не должны входить в руководство страны. Рядом все время маячит верный Володя Путин, помощник, приближенное лицо, действующий кадровый сотрудник КГБ, с которым, по словам Людмилы Нарусовой, Собчаку было комфортно и надежно.
Далее прослеживается весь путь первого мэра, проводя его через историю новой России, через путч, инфляцию, экономические реформы, не избегая рассказа о коррупционных скандалах и «деле Собчака» в верховной прокуратуре. Именно это уголовное дело – смысловой центр, давший название фильму, который оперирует огромным количеством кинохроники и эксклюзивными интервью. Это важные для понимания происходящего воспоминания множества тогдашних и нынешних первых лиц государства и ведущих журналистов, комментирующих события минувших дней: Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Валентин и Татьяна Юмашевы, Светлана Сорокина, Александр Невзоров, Гавриил Попов, Александр Коржаков, Виктор Золотов, Владимир Яковлев и другие. Забавно: некоторые из них, по словам Кричевской, неохотно шли на контакт и не желали публично рассказывать об участии в травле Собчака, но согласились открыть рот после 20-летнего молчания, только чтобы иметь возможность зафиксировать свое участие в судьбе Путина.
Отдельное место отведено вдове Собчака Людмиле Нарусовой, беседы с ней выполнены не в стилистике «говорящих голов», как с остальными спикерами, – вместе с ней входит в кадр сама Ксения. Проникновенная беседа матери с дочерью об отце (говорят, она длилась четыре с лишним часа, но в фильм вошло не более четырех минут) происходит в уютных интерьерах той самой квартиры, скандал вокруг которой добил Анатолия Собчака, довел его до сердечного приступа.
На острый вопрос – а был ли Собчак коррупционером – ответ дается уклончивый: вероятно, был, но по сравнению с тем, как воруют сегодня… Суть не в этом, и главный заявленный конфликт – история о том, как темные силы в лице гэбистов Коржакова, Барсукова и прокурора Юрия Скуратова (в последний момент отказавшийся давать интервью для фильма) ополчилась против питерского мэра, настроила против него Бориса Николаевича и довела Собчака до сердечного приступа. Но конец в этой мрачной сказке хороший. Банда Ельцина, которой удалось растоптать врага - неугодного им Собчака, - была побеждена другим, хорошим представителем госбезопасности – Владимиром Владимировичем Путиным, который уже тогда всех переиграл, окопался возле Ельцина, спас бывшего начальника, отправив его лечиться во Францию, стал преемником президента и вскорости того подсидел. С каждой минутой нарастает чувство недоверия к фильму, в котором авторы методично топят одних персонажей и выводят в спасители других, тем паче главным избавителем оказавшегося в ловушке героя здесь оказывается ВВП, с ленинским прищуром уверяющий зрителя в самых благородных намерениях.
Несмотря на то, что Кричевская, которую до сего момента нельзя было упрекнуть в коллаборационизме, пытается вытащить на свет мысль о том, что власть в нашей стране принадлежала и принадлежит органам безопасности, а также пытается говорить о несменяемости власти, все ее благие намерения и даже выстроенная вокруг Собчака драма нивелируются добрым Путиным, самым здесь положительным героем, который спас одного человека, а значит - спасет страну. Чем руководствуется в своих убеждениях соавтор фильма Ксения Собчак в этой связи наименее интересно – именно благодаря ей кино и выглядит как благодарность Путину. Вера Кричевская же уверяет, что Путин как герой ей был вовсе не нужен. Разумеется, без вмешательства Ксении фильм был бы другой. Мы помним «Слишком свободного человека», показавшего трагедию упущенных возможностей так ярко, что трудно было дышать. В «Деле Собчака» это тоже есть: вы только подумайте – умирающий противник гэбистов во власти бурно радуется тому, что Володя в Кремле, не успевая осознать, к чему это приведет. Хотя эта трагедия не проговаривается, гасится соавтором Кричевской. И это тоже само по себе трагедия.
Кстати, недоверие интонациям фильма подкрепляется и его эстетической небрежностью: чудовищным использованием полиэкранов, титрами и газетными врезками НТВ-стайл и так далее. Хотелось бы думать, что это не случайно, что это знак режиссера, сигнал, что ее держат в заложниках, не позволяя открыть рот.
Со смертью Собчака закончилась одна страна и началась другая. Шоковая терапия 90-х убила энтузиазм людей, веру в демократическое будущее. КГБ-ФСБ вышли из тени и, помянув пережитый опыт открученных гаек, взялся за разводной ключ так, что в итоге перекрыл воду. Пустые площади, на которые никто не выходит, президентский кортеж, мчащийся по расчищенным улицам. Но ничего-ничего, зато страна в надежных руках. Если не он, то кто?
«Дело Собчака
» в прокате с 14 июня
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