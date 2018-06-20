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«8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется

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20 июня 2018
Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала

«8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется

Нью-Йорк, 2018 год. На свободу с чистой совестью выходит заключённая женской тюрьмы Дебби Оушен (Сандра Буллок). На душе спокойно, потому что за пять лет, восемь месяцев и 12 дней ею обдуман и доведен до совершенства план дерзкого ограбления. Для исполнения ей понадобится команда отчаянных помощниц (мужчинам Дебби не доверяет), совсем как у её знаменитого брата Дэнни Оушена (Джордж Клуни) на первом деле с одиннадцатью друзьями. Похоже, криминал у этой семьи в крови, как и страсть к большим и красивым шоу.

Сумма на кону масштабная, ни много, ни мало - 150 миллионов, но есть нюансы — украсть нужно старинное бриллиантовое колье, десятилетиями пылящееся в банковском хранилище. Повод его извлечь наступит ровно через три недели после выхода Дебби на свободу: бал Института костюма в Метрополитен-музее Нью-Йорка, Мет Гала, гостями которого будут сотни знаменитостей, разряженных в пух и прах. Значит, сообщницам нужна известная модель-актриса для демонстрации колье (Энн Хэтэуэй); дизайнер (Хелена Бонэм Картер), которая сошьёт для модели костюм и потребует извлечь украшение из сейфа; хакер (Рианна), способная взломать охранную систему музея; карманник (Аквафина); ювелир (Минди Калинг), которая за считанные минуты разберёт колье и создаст несколько новых украшений, а участницы ограбления гордо вынесут их с бала просто на себе. И, конечно же, всем им понадобятся платья от кутюр! Никого не забыли? Ах да, ещё будет нужен скупщик краденого (Сара Полсон)...

«8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется

Дебби легко договаривается со старой подельницей Лу (Кейт Бланшетт), которая нынче содержит бар и бодро разбавляет водку водой. Все остальные участницы вливаются в шайку так же легко и просто, без тени трений и сомнений. Девичья сила в действии! Растрёпанная Хелена Бонем-Картер бегает с иголкой и ниткой вокруг капризничающей Энн Хэтэуэй, примеряющей новый наряд; Аквафина демонстрирует ловкость рук без всякого мошенничества, а Сара Полсон — новейшие гаджеты; Рианна важно трясёт дреддами и красит когти на ногах в белый цвет, одной левой взламывая компьютерные коды, а похожие как близнецы Буллок и Бланшетт осуществляют общее руководство, пуская мыльные пузыри. Подружки втираются в мир высокой моды и её покупателей, так что экран лучится драгоценностями и великолепными нарядами, а знаменитости, от Анны Винтур до Марии Шараповой, появляются в кадре чуть не каждую минуту.

«8 подруг Оушена» Гэри РоссаГолодные игры») сняты по мотивам трёх криминальных комедий Стивена Содерберга с одноимённым персонажем. (В истории «подруг» сам Дэнни Оушен с ленинским прищуром добродушно взирает на портрет сестры на туалетном столике, а связь с франшизой обеспечивает появление в кадре парочки участников его воровской команды). История любви (параллельно с первым ограблением Оушен отбивал у владельца казино любимую женщину) становится историей возмездия (сестрица-Оушен наказывает бывшего любовника, посадившего её в тюрьму). Динамичная подготовка «подруг» к краже держит внимание до самого ограбления, но после успеха мероприятия опьянение от сюжета рассеивается, оставляя, словно похмелье, массу вопросов. Нераскрытое ограбление кажется сильной натяжкой, как и «великолепие» замысла, в котором задействована толпа незнакомых ранее женщин, личная судьба и мотивы каждой намечены схематично. Для участия в ограблении при полном доверии друг другу они должны быть либо крайне легкомысленными (глупыми?), либо полными социопатками, учитывая отсутствие у всех даже намёка на совесть. Почему это воровать вдруг стало хорошо? Не потому ли, что это делают смешные дамочки в дизайнерских нарядах? Ведь у трилогии Содерберга тоже был прототип, фильм 1960-го с Фрэнком Синатрой и его «крысиной стаей» в главных ролях. Играли они бывших друзей-десантников (сплочённый коллектив), грабящих казино (обитель порока, грязные деньги) и в итоге не получивших от ограбления прибыли (тщета беззаконных начинаний). Через четыре десятка лет Оушен двухтысячных также начал с казино, а уже через 10 лет его сестрица с подельницами (случайная компания) грабит музей (храм искусства), и это весело и непринуждённо сходит женщинам с рук (порок торжествует). Далее, проигнорировав закон, мораль и здравый смысл, «подругам» зачем-то еще раз прямым текстом рассказывают подробности ограбления, выкатывая рояли из кустов и награждая сказочными бонусами. Фильм, так зазывно блестевший и переливавшийся в начале, к счастливому финалу сам становится похож на фальшивую драгоценность, лишённую тени правдоподобия.

«8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется

Историческое колье Toussaint Cartier — мужской аксессуар, включённый здесь в схему перевертышей. Оно, а заодно и старый мужской сюжет, разобраны здесь на детали и собраны заново, для женщин, но настоящие бриллианты в процессе переделки оказываются утрачены. Создатели фильма хотели попасть в феминистскую струю Голливуда, тренд сезона: больше восьми разноплановых героинь в одном фильме и ни одной любовной линии! Этим можно было бы восхититься, если бы упор в картине был сделан на характеры, а не на гламур и дизайн. Женщинам не дали играть, как мужчинам, они по-прежнему лишь модели для эффектных нарядов. Костюмы и аксессуары — вот что предлагается разглядывать. И, конечно же, фильм переполнен скрытой и явной рекламой всех ценовых категорий. Это вполне оправдано, ведь покупатели торговых центров, забредшие на сеанс отдохнуть, посмеются и удовлетворятся рекламируемой бутылкой пива — а богатые зрители, по завету бессмертного Сида Вишеса, «пусть трясут своими бриллиантами».


«8 подруг Оушена» в прокате с 21 июня.


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