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«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий

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29 июня 2018
Старая добрая сказка о драконах, паровозах и поиске себя

«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий

Далеко-далеко существует крошечная страна – Метландия – маленький островок в море со своим королевским замком, магазинчиком, железной дорогой и четырьмя жителями, включая их королевское величество, рассеянного и чудаковатого, но добродушного монарха. Однажды на остров прибывает необычная посылка – с чернокожим младенцем, который получит прозвище Джим Пуговка, и заботиться о котором возьмется владелица магазина фрау Как. Мальчик вырастет и, конечно, лучшими его друзьями станут машинист Лукас и паровоз Эмма. Но вот беда: места в Метландии очень и очень мало, поэтому однажды король попросит Лукаса избавиться от Эммы, занимающей столько пространства. Лукас, не желая бросать железную подругу, решится вместе с ней отправиться в путешествие, а Джим, разумеется, увяжется за ними: ведь пареньку хочется посмотреть мир, а главное, узнать, кто он и откуда родом.

Фильм «Джим Пуговка и Машинист Лукас» - это чудесная волшебная сказка – красивая и нежная, с легким оттенком ретро, хорошим юмором и простодушной моралью. В ней есть все, что душе угодно: пираты и злодейства, драконы и похищения, удивительные города и бескрайние пустыни, мудрецы – ложные и истинные, любовь, преданность и, конечно, большое путешествие в поисках себя – ведь именно этим и занимаются обычно герои сказок.

«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий

Автор сказки – Михаэль Энде – знаком широкой публике, в первую очередь, благодаря «Бесконечной истории», экранизация которой стала чуть ли не самым успешным немецким блокбастером и культовым фильмом не для одного поколения детей. Надо сказать, что сам Энде киноверсию «Бесконечной истории» недолюбливал, даже настолько, что просил снять свое имя из титров. Фильм казался ему слишком китчевым и попсовым. А самого Энде, даром, что он знаменитый детский писатель, в китче, попсе или слащавости обвинить не пришло бы в голову.

Сын художника-сюрреалиста Эдгара Энде, Михаэль в юности увлекался экспрессионизмом, дадаизмом, поэзией Рильке. Такой культурный бэкграунд несомненно отразился и в детских книжках Энде, которые наполнены странными образами, миражами и сюрреалистичными видениями. Немало их и в «Джиме Пуговке»: героям приходится побывать и в удивительном восточном городе, где большим людям прислуживают крошечные человечки (в том числе чистят им уши), в бесконечно-темном ущелье, куда не проникает никакого света и царит вечный холод, в драконьем городе. А еще повстречаться с человеком, который издалека кажется великаном, а потому невольно всех отпугивает и вынужден жить в одиночестве, и с полубегемотом-полудраконом, который как раз очень бы хотел всех отпугивать, но на деле какой угодно, только не страшный.

«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий

Несмотря на то, что в фильме очень много VFX (авторы создали целый компьютерный город, не говоря уж о штормах, пустынях и прочих драконах), они встроены в картину так деликатно, что «Джим Пуговка» кажется слегка как бы даже старомодным: ни волнующих спецэффектов, ни жесткого клипового монтажа, драк-погонь-перестрелок тоже минимум (драка одна, впрочем, есть). И это несомненно один из главных его плюсов. Может, при просмотре этого фильма зритель и не почувствует приливов адреналина, зато сможет вдоволь насладиться чудесным путешествием по фантазийным мирам вместе с двумя замечательными, веселыми, добродушными попутчиками – большим сильным веселым машинистом Лукасом и любознательным, чувствительным, немного наивным, но очень смекалистым пареньком Джимом. Ах да, и конечно, не стоит забывать об Эмме – надежном и преданном железном друге Лукаса и Джима.

«Джим Пуговка и Машинист Лукас» в прокате с 28 июня.


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АнимацияМария ТерещенкоСказка
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Бесконечная историяДжим Пуговка и машинист Лукас

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«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий фотографии
«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий фотографии
«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий фотографии
«Джим Пуговка и Машинист Лукас»: сказка странствий фотографии
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