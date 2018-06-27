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«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

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27 июня 2018
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«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

На дворе 1984 год. Подающая надежды молодая актриса Бьянка (Эва Де Доминичи) из-за болезни полубезумного отца не может полностью посвятить себя любимому делу. Но однажды у любимого папы случается очередной срыв, и его отправляют в клинику. Одновременно Бьянке предлагают принять участие в экспериментальном спектакле, чьей театральной площадкой служит заброшенный сумасшедший дом. Руководит экспериментом знаменитая актриса Альма (Белен Руэда), которая ещё в 70-х заинтересовалась пограничным состоянием долго не спавших актёров. Теперь Бианке предстоит самой испытать на себе все прелести бессонницы и перейти на новые уровни сознания, позволяющие прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Вместе с тем проснутся и демоны данного места.

Пока весь мир наблюдает за тем, как Аргентина и Уругвай проходят (или не проходят) в следующие туры Чемпионата мира по футболу, чьим домом на сей раз стала Россия, зрителям предлагают посмотреть третью режиссёрскую работу уругвайца Густаво Эрнандеса, снятую совместно с аргентинцами и испанцами. Режиссёр запомнился постановкой необычного дебютного триллера «Немой дом», где даже при помощи длинного кадра невозможно было уловить переход главной героини в состояние безумия. А потому от «Инсомнии» ожидаешь, как минимум, неожиданных сюжетных ходов. Но обо всём по порядку.

«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

Пару лет назад аргентинский режиссёр и актёр Габриэль Гриеко поставил схожую по завязке ленту «Гиперсомния», в которой актриса также принимала приглашение сыграть в странном спектакле. Но если ту картину из-за эротизма и причудливой эстетики можно сравнить с шедевром Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», то новое творение Эрнандеса похоже на ностальгическую хоррор-серию Джеймса Вана «Заклятие» или же классические образцы жанра вроде «Существа» Сидни Дж. Фьюри с Барбарой Хёрши. Хотя сам по себе «Страх сцены», присущий героиням обеих «Сомний», хорошо раскрыл ещё великий Альфред Хичкок.

Эрнандесу удалось увлечь таинственностью происходящего на экране, но при этом он изначально даёт понять, что картина может иметь двойное дно. Ведь события показываются через призму восприятия Бьянки, а ей вполне могло передаться по наследству отцовское безумие. Хотя прямого толкования, допускающего наличие призраков в обветшалой лечебнице, никто не отменял.

«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

Главной звездой фильма, безусловно, является испанская актриса Белен Руэда, создавшая незабываемые образы в картинах «Приют» и «Море внутри». В «Инсомнии», впрочем, её персонажу не хватает мотивации, и сложно понять, откуда в Альме столько инфернальности. Но, тем не менее, Руэда внушает доверие своей отточенной до миллиметра игрой. Также любопытно было наблюдать за Эвой Де Доминичи. Актриса привыкла играть в сериалах, но сей факт никак не отразился на рисунке её роли. Немалая доля интриги заключена и в обманчиво простоватом образе Сесилии, подруги Бьянки, воплощённой на экране Наталией де Молина, прекрасно чувствующей себя и в комедии, и в драме.

Картина Эрнандеса не лишена недостатков, присущих пугающему жанру, но как и его предыдущие работы, увлекает и порабощает зрителей, любящих испанское и латиноамериканское кино, особенно если оно отвечает всем требованиям мирового кинематографа. Есть и эффектность развязки, и борьба со злом, и загадочность, и приятные глазу малоизвестные лица. А потому можно сходить в кино хотя бы из солидарности по отношению к участникам ЧМ 2018.


«Инсомния» в прокате с 28 июня.


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«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома фотографии
«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома фотографии
«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома фотографии
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