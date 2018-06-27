«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

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Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала

Интересный документ истории, сделанный с оглядкой на нынешнюю власть

14 июня

«Суперсемейка 2»: Как попка младенца

Пропаганда семейных ценностей от Pixar, которая порядком утомила, но всем понравится