«Инсомния»: Демоны из сумасшедшего дома

Уругвай может напугать россиян не только Кавани и Суаресом
На дворе 1984 год. Подающая надежды молодая актриса Бьянка (Эва Де Доминичи
) из-за болезни полубезумного отца не может полностью посвятить себя любимому делу. Но однажды у любимого папы случается очередной срыв, и его отправляют в клинику. Одновременно Бьянке предлагают принять участие в экспериментальном спектакле, чьей театральной площадкой служит заброшенный сумасшедший дом. Руководит экспериментом знаменитая актриса Альма (Белен Руэда
), которая ещё в 70-х заинтересовалась пограничным состоянием долго не спавших актёров. Теперь Бианке предстоит самой испытать на себе все прелести бессонницы и перейти на новые уровни сознания, позволяющие прикоснуться к секретам, которые хранит в себе старое здание. Вместе с тем проснутся и демоны данного места.
Пока весь мир наблюдает за тем, как Аргентина и Уругвай проходят (или не проходят) в следующие туры Чемпионата мира по футболу, чьим домом на сей раз стала Россия, зрителям предлагают посмотреть третью режиссёрскую работу уругвайца Густаво Эрнандеса
, снятую совместно с аргентинцами и испанцами. Режиссёр запомнился постановкой необычного дебютного триллера «Немой дом»
, где даже при помощи длинного кадра невозможно было уловить переход главной героини в состояние безумия. А потому от «Инсомнии» ожидаешь, как минимум, неожиданных сюжетных ходов. Но обо всём по порядку.
Пару лет назад аргентинский режиссёр и актёр Габриэль Гриеко
поставил схожую по завязке ленту «Гиперсомния»
, в которой актриса также принимала приглашение сыграть в странном спектакле. Но если ту картину из-за эротизма и причудливой эстетики можно сравнить с шедевром Дэвида Линча «Малхолланд Драйв»
, то новое творение Эрнандеса похоже на ностальгическую хоррор-серию Джеймса Вана «Заклятие»
или же классические образцы жанра вроде «Существа» Сидни Дж. Фьюри
с Барбарой Хёрши
. Хотя сам по себе «Страх сцены»
, присущий героиням обеих «Сомний», хорошо раскрыл ещё великий Альфред Хичкок
.
Эрнандесу удалось увлечь таинственностью происходящего на экране, но при этом он изначально даёт понять, что картина может иметь двойное дно. Ведь события показываются через призму восприятия Бьянки, а ей вполне могло передаться по наследству отцовское безумие. Хотя прямого толкования, допускающего наличие призраков в обветшалой лечебнице, никто не отменял.
Главной звездой фильма, безусловно, является испанская актриса Белен Руэда, создавшая незабываемые образы в картинах «Приют»
и «Море внутри»
. В «Инсомнии», впрочем, её персонажу не хватает мотивации, и сложно понять, откуда в Альме столько инфернальности. Но, тем не менее, Руэда внушает доверие своей отточенной до миллиметра игрой. Также любопытно было наблюдать за Эвой Де Доминичи. Актриса привыкла играть в сериалах, но сей факт никак не отразился на рисунке её роли. Немалая доля интриги заключена и в обманчиво простоватом образе Сесилии, подруги Бьянки, воплощённой на экране Наталией де Молина
, прекрасно чувствующей себя и в комедии, и в драме.
Картина Эрнандеса не лишена недостатков, присущих пугающему жанру, но как и его предыдущие работы, увлекает и порабощает зрителей, любящих испанское и латиноамериканское кино, особенно если оно отвечает всем требованиям мирового кинематографа. Есть и эффектность развязки, и борьба со злом, и загадочность, и приятные глазу малоизвестные лица. А потому можно сходить в кино хотя бы из солидарности по отношению к участникам ЧМ 2018.
«Инсомния»
в прокате с 28 июня
.
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