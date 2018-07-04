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«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

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4 июля 2018
Мелкотравчатая комедия про суперотцов и супердетей

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Из-за инцидента в аэропорту Лейпцига, где немного подрались супергерои, выступающие «за» и «против» закона о регистрации людей со сверхспособностями, авантюрист Скотт Лэнг (Пол Радд), он же Человек-муравей, оказывается на два года под домашним арестом в родном Сан-Франциско. Как бы он ни вздыхал, всё не так уж плохо: дочка Кэсси (Эбби Райдер Фортсон) навещает каждые выходные, и они разыгрывают увлекательные квесты; есть куча времени для игры на барабанах; можно по два часа проводить в ванной. Личная жизнь, правда, полетела ко всем чертям: Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), с которой они во время прошлой авантюры приключались и целовались в засос, обижена, что он её не позвал в Германию на столь важное дело. Вдобавок она в бегах вместе с отцом-изобретателем Хэнком Пимом (Майкл Дуглас), который костюм Человека-муравья и разработал (и открыл частицы Пима, позволяющие стремительно делать большое маленьким и наоборот). Шанс всё исправить появится, когда сознание Скотта, побывавшего в межатомном пространстве, вдруг поймает сигнал матери Хоуп, Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), которая пропала там во времена, когда еще Хэнк Пим геройствовал в образе Человека-Муравья. Операция «Кооперация» не обойдется без накладок, так как за технологией Пима будет охотиться карикатурный злодей Сонни (Уолтон Гоггинс), за Лэнгом - комичный детектив Джимми (Рэндалл Парк), а до кучи в историю вклинится некто Призрак (Ханна Джон-Кэймен), чьему отцу склочный старикан Пим насолил в прошлом.

«Человек-муравей и Оса» (далее - «ЧМО») выглядит настоящим праздником для тех, кому киновселенная Marvel более-менее до фени: для понимания новой работы Пейтона Рида достаточно посмотреть первую часть и знать, что обаятельный жулик с золотым сердцем как-то там связан с командой «Мстителей». Дальше халява кончится, так как финал «ЧМО» недвусмысленно связывает историю Скотта Лэнга с «Войной бесконечности», но это совсем другой блокбастер. Вдобавок патентованного «супергероического» тут будет по минимуму: с тем же успехом Рид мог снимать «Охотников за привидениями» или оммаж семейным фильмам 80-90-хх с ох уж этой наукой, толпой персонажей-болванов и джонхьюзовскими сценками в школе. На цитаты из классика школьного кино пора вводить мораторий: у Рида сценка Лэнг в учебном заведении введена как шутка ради шутки и дань моде, но уже выглядит так и любая юмореска, повторенная пять раз, - жалко.

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Вообще «ЧМО» оправдывает все опасения, какие могли закрасться в голову человека, не воспринимающего блокбастер исключительно как возможность посидеть два часа в зале с кондиционером. Пейтон Рид, на первом «Человеке-муравье» подстрахованный находками уволенного с режиссерского поста Эдгара Райта, с размаху падает лицом в самоповторы и слабое чувство юмора. Вторая часть без конца повторяет гэги с увеличением крохотных предметов до исполинских размеров (самая запоминающаяся сцена первой части - игрушечный паровозик-гигант), заговаривается, пытаясь рассмешить зрителя буквально набором слов, а все актеры неистово переигрывают, как в самых заштатных ситкомах. Апатоу, к слову, тоже вышедший из хьюзовской шинели, себе такого не позволил бы.

Удивительно, что зрительские симпатии («ЧМО» уже назвали очередным лучшим фильмом Marvel) сегодняшняя супергероика умудряется зарабатывать при помощи какой-то совсем уж трехгрошовой мыльной оперы. С теплотой принимаются не только те кинокомиксы, где показано, что супергерои тоже люди, как в «Стражах Галактики» или «Человеке-Пауке», но и те, где это не особенно удается. В итоге сильные создания валяют дурака, льют воду на мельницу того, что супергероика - это не новейшая американская мифология, а насупленное фуфло для инфантилов, ну и для разнообразия пропагандирующее семейные ценности и ноутбуки Dell.

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

На фоне «Человека-муравья и Осы» даже очень спорный и ёрнический «Тор: Рагнарёк» выглядит исполином, потому что в нём есть полет фантазии Тайки Вайтити, заигрывание со стилями и скандинавской мифологией. Ремесленник Пейтон Рид ничего этого предложить не может: как рядовой менеджер крупной корпорации он отрабатывает заказ сделать комедию для всей семьи, через три сюжетные линии проговорить тему отношения отцов и детей (Лэнг и его дочь, Пим и Хоуп, Призрак и её отец), как это модно делать в стильных, но тугодумных сериалах про супергероев на Netflix. Заодно, как явствует из названия, больше экранного времени достается персонажу Эванджелин Лилли, одетой в костюм супергероини Осы, и в этом смещении акцентов «ЧМО» не повезло оказаться в хвосте «Суперсемейки 2», которая также топорно занималась проповедью равноправия и здравого смысла.

Впрочем, в России у нового блокбастера Marvel есть все шансы сойти за актуальное высказывание: если в «Экипаже» мужское эго всячески пестовалось, то «ЧМО» его прямолинейно порицает (в частности, Хэнка Пима и его фигуру токсичного гения). Да и заключение Скотта Лэнга рифмуется с домашним арестом Кирилла Серебренникова - тоже в каком-то смысле супергероя вне закона.

«Человек-муравей и Оса» в прокате с 5 июля.


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Алексей ФилипповАмериканское киноКомедияКомикс
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«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
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№ 1
olanatol   4.07.2018 - 21:32
Человек-Муравей, Оса, летучая Мышь, Кошка, Паук, еще куча всяких чудиков в ассортименте...железные, зеленые, с фонарями и без... зверье мое... Человек-Человек в явном дефиците... читать далее>>
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