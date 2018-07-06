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«Попробуй подкати»: Не вставляй палки в колеса

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6 июля 2018
Сказки на ночь от Франка Дюбоска

«Такой трогательный», - говорила по телефону девушка рядом после премьеры «Попробуй подкати» - дебютной режиссерской работы Франка Дюбоска, в которой он по-прежнему остался верен амплуа патологического лжеца – тому самому, в котором мы привыкли его видеть. Реплику зрительницы можно расценить двояко: как комплимент самому артисту, равно как и всему его фильму в целом.

«Попробуй подкати»: Не вставляй палки в колеса

Успешный бизнесмен Джоселин (Дюбоск) вечно носит маску неотразимого мачо. Соврать, чтобы соблазнить девушку, причем соврать по-крупному, – его ежедневный ритуал. «Ты странный… Ты все-таки странный», - не устает повторять его лучший друг. Идею очередного образа Джоселину подкидывает новая «жертва»: молодая и откровенно соблазнительная соседка Джули (Каролин Англад), случайно заставшая героя в инвалидном кресле его только что почившей матери. И одна лишь фраза «ой, а я вообще-то сиделка… как раз ищу работу» рисует в воображении Джоселина идеальный план, финалом которого станет… да-да, именно то, о чем вы сейчас подумали.

Герой немедля вживается в образ, вот только обманывать ему придется не саму Джули, а ее сестру Флоренс (невероятная Александра Лами), которая вовсе не играет в инвалидность. Искренняя и «настоящая» скрипачка в коляске обманчивой наивностью и умением с такой легкостью любить жизнь, которой теперь позавидуют многие, цепляет Джоселина. И с каждой встречей он все глубже грязнет во вранье – до смеха неправдоподобном. Герой влюбляется, но от этого только хуже – теперь жалким попыткам остановиться и признаться во всем теперь точно не увенчаться успехом.

«Попробуй подкати»: Не вставляй палки в колеса

К тому моменту, когда мысленно уже успеваешь прокрутить самую вероятную версию сценария до конца, оказывается, что Дюбоск выбирает другой вариант. Да, очень сказочный – не сбыться ему ни во Франции, ни уж тем более в России – да, немного приторно «хэппиэндовский», но другой. И от этого удивления, нетривиальности развязки приятней вдвойне.

В остальном же «Попробуй подкати» – типичная мелодрама в нетипичных обстоятельствах. С обязательными шутками на грани фола, хорошей актерской игрой и особенной французской атмосферой. Лента получилась очень доброй. Не просто красивой, не всего лишь смешной, а именно доброй и очаровательной, что дает право поставить ее на одну полку с такими заслужившими любовь фильмами, как «Чудо», «Одаренная», «1+1». И не беда, что Франк Дюбоск не заставляет нас поверить в сказку, а дарит ее ощущение на одну ночь. И на том спасибо.

«Попробуй подкати» в прокате с 5 июля.


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