«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

Документальный блокбастер о науке и фантастике
В 2013 году на острове Малый Ляховский в Якутии местными жителями - охотниками и учеными – была найдена туша мамонта с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Заточенная во льду находка, получившая по географическому принципу название Малоляховского мамонта, истекла жидкой кровью после неудачно нанесенного удара киркой в процессе раскапывания – свидетельство небывалой сохранности плоти животного, исчезнувшего около 4000 лет назад. Когда это случилось, ученые из России, Китая и Южной Кореи объединились в коалицию, загоревшись идеей найти в останках живую молекулу ДНК и клонировать мамонта. Звучит как сценарий фантастического блокбастера? Нет, это реальная история, а еще - сюжет выходящего в прокат документального фильма «Генезис 2.0
», на постере которого стоит слоган «Случится что-то великое. Больше чем мамонт. Намного больше
». Логлайн, как и сюжет, вполне годен для блокбастера. «Генезис 2.0» - не научно-популярное кино, не публицистика, а остросюжетный документальный триллер.
Знаком качества и кредитом доверия «Генезису» могут служить награда за операторскую работу на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе этого года, а также приз зрительских симпатий в документальной программе Московского международного фестиваля. Авторы – швейцарский режиссер Кристиан Фрай
, имеющий номинацию на «Оскар» за картину «Военный фотограф», и студент ВГИКа Максим Арбугаев
(в титрах - сорежиссер на Новосибирских островах), уроженец Якутии, начинающий документалист, в прошлом профессиональный хоккеист из высшей лиги, в одночасье переменивший участь и вознагражденный за это решение плодотворным сотрудничеством с известным на весь мир кинематографистом.
Каждый из режиссеров ведет свою линию повествования. Арбугаев в течение сезона сопровождает охотников за бивнями мамонтов, блуждающих по бескрайней тундре в далекой Арктике. Фрай - на научных конференциях в Америке погружается в мир синтетической биологии и генных экспериментов. Два сюжета, сперва контрастные (прошлое против будущего, грубый физический труд ради денег против новейшего оборудования в лабораториях, суеверия против науки) постепенно сближаются и сходятся в якутском Музее Мамонта, где его директор, ученый Семен Григорьев, готов положить жизнь, чтобы воскресить (точнее, клонировать) животное. Сближение сюжетных линий предваряют закадровые голоса двух режиссеров, ведущих переписку друг с другом в дневниковом формате.
В начале и конце фильма женский голос неторопливо и печально рассказывает отрывок из якутского эпического сказания «Олонхо – Элес Боотур», где душа сильного воина захватывается злыми духами, которых он самонадеянно не страшится. Стихотворение пропитано национальной космологией, духами и верованиями. Издревле считалось, что находить кости мамонта не к добру, не нужно без надобности тревожить дух умершего животного. Охотники суеверны, однако отсутствие работы в родных местах заставляет их и сегодня отправляться в пустынные арктические земли в поисках заветного сокровища, способного прокормить их семьи.
Мужчины разбредаются небольшими группами по 2-4 человека. За бивень хорошего качества и большого веса платят десятки тысяч долларов. Деньги достаются команде охотников, нашедшей бивень, остальные остаются ни с чем. Затем бивни скупают китайские бизнесмены и сбывают на элитном рынке резной слоновой кости, хотя по-настоящему большие деньги, соответствующие конечной цене за продукт, никогда не попадают к людям, осуществляющим самую тяжелую, опасную для жизни работу. За время фильма Максим Арбугаев успевает понаблюдать за охотниками в непосредственной близости, а особенно внимательно следит за новичком Спирой, который оставил в родной деревне жену и двух детей, надеясь отыскать хороший бивень, чтобы расплатиться по долгам и обеспечить семью. Оказавшись далеко от всех, кого он любит, он испытывает одиночество и нарастающий страх вернуться ни с чем и, возможно, увидеть, что его семьи уже не существует.
Находка туши с кровью приводит на острова группу ученых-палеонтологов, которые выкапывают находку, а сохранившиеся ткани Семен Григорьев везет в Корейскую лабораторию «Суам» (Sooam Biotech) - на поиски живых клеток, для возможного клонирования. Сегодня эта компания успешно клонирует умерших питомцев за 100 тысяч долларов (и второй щенок – в подарок!) и на их счету уже несколько тысяч сгенерированных собак. Почему бы не замахнуться на мамонта?
На выходе «Генезис 2.0» рождает тревогу, подводя к мысли, что человечество по-прежнему колеблется между желанием познать и желанием закрыться от неизведанного, между любопытством и страхом будущего, открытостью к новым знаниям и их демонизацией. Действительно, феномен синтетической биологии воспринимается в обществе по-разному. Кто-то считает, что это начало возможной катастрофы, другие видят в ней гуманистическую инициативу, направленную на излечение болезней, создание новых технологий, воссоздание вымерших видов животных и исчезнувших экосистем. У обеих точек зрения есть свои весомые аргументы. Затронутая в фильме масштабная идея Китайского генного банка секвенировать и оцифровать геном каждого живого существа на Земле пугает своей амбициозностью и возможными последствиями хранения столь важной информации в одном месте. Клонирование собачек корейским профессором, 11 лет назад отсидевшим в тюрьме за аферу со стволовыми клетками, также отдается в душе какой-то липкой тревогой. Конечно, останки мамонта в большом ящике – это волнительно и обнадеживающе. Но что будет, когда ученые замахнутся на клонирование человека?
«Генезис 2.0
» в прокате с 12 июля
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