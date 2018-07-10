Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

Рецензии на фильмы >>
10 июля 2018
Документальный блокбастер о науке и фантастике

«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

В 2013 году на острове Малый Ляховский в Якутии местными жителями - охотниками и учеными – была найдена туша мамонта с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Заточенная во льду находка, получившая по географическому принципу название Малоляховского мамонта, истекла жидкой кровью после неудачно нанесенного удара киркой в процессе раскапывания – свидетельство небывалой сохранности плоти животного, исчезнувшего около 4000 лет назад. Когда это случилось, ученые из России, Китая и Южной Кореи объединились в коалицию, загоревшись идеей найти в останках живую молекулу ДНК и клонировать мамонта. Звучит как сценарий фантастического блокбастера? Нет, это реальная история, а еще - сюжет выходящего в прокат документального фильма «Генезис 2.0», на постере которого стоит слоган «Случится что-то великое. Больше чем мамонт. Намного больше». Логлайн, как и сюжет, вполне годен для блокбастера. «Генезис 2.0» - не научно-популярное кино, не публицистика, а остросюжетный документальный триллер.

Знаком качества и кредитом доверия «Генезису» могут служить награда за операторскую работу на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе этого года, а также приз зрительских симпатий в документальной программе Московского международного фестиваля. Авторы – швейцарский режиссер Кристиан Фрай, имеющий номинацию на «Оскар» за картину «Военный фотограф», и студент ВГИКа Максим Арбугаев (в титрах - сорежиссер на Новосибирских островах), уроженец Якутии, начинающий документалист, в прошлом профессиональный хоккеист из высшей лиги, в одночасье переменивший участь и вознагражденный за это решение плодотворным сотрудничеством с известным на весь мир кинематографистом.

«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

Каждый из режиссеров ведет свою линию повествования. Арбугаев в течение сезона сопровождает охотников за бивнями мамонтов, блуждающих по бескрайней тундре в далекой Арктике. Фрай - на научных конференциях в Америке погружается в мир синтетической биологии и генных экспериментов. Два сюжета, сперва контрастные (прошлое против будущего, грубый физический труд ради денег против новейшего оборудования в лабораториях, суеверия против науки) постепенно сближаются и сходятся в якутском Музее Мамонта, где его директор, ученый Семен Григорьев, готов положить жизнь, чтобы воскресить (точнее, клонировать) животное. Сближение сюжетных линий предваряют закадровые голоса двух режиссеров, ведущих переписку друг с другом в дневниковом формате.

В начале и конце фильма женский голос неторопливо и печально рассказывает отрывок из якутского эпического сказания «Олонхо – Элес Боотур», где душа сильного воина захватывается злыми духами, которых он самонадеянно не страшится. Стихотворение пропитано национальной космологией, духами и верованиями. Издревле считалось, что находить кости мамонта не к добру, не нужно без надобности тревожить дух умершего животного. Охотники суеверны, однако отсутствие работы в родных местах заставляет их и сегодня отправляться в пустынные арктические земли в поисках заветного сокровища, способного прокормить их семьи.

«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

Мужчины разбредаются небольшими группами по 2-4 человека. За бивень хорошего качества и большого веса платят десятки тысяч долларов. Деньги достаются команде охотников, нашедшей бивень, остальные остаются ни с чем. Затем бивни скупают китайские бизнесмены и сбывают на элитном рынке резной слоновой кости, хотя по-настоящему большие деньги, соответствующие конечной цене за продукт, никогда не попадают к людям, осуществляющим самую тяжелую, опасную для жизни работу. За время фильма Максим Арбугаев успевает понаблюдать за охотниками в непосредственной близости, а особенно внимательно следит за новичком Спирой, который оставил в родной деревне жену и двух детей, надеясь отыскать хороший бивень, чтобы расплатиться по долгам и обеспечить семью. Оказавшись далеко от всех, кого он любит, он испытывает одиночество и нарастающий страх вернуться ни с чем и, возможно, увидеть, что его семьи уже не существует.

Находка туши с кровью приводит на острова группу ученых-палеонтологов, которые выкапывают находку, а сохранившиеся ткани Семен Григорьев везет в Корейскую лабораторию «Суам» (Sooam Biotech) - на поиски живых клеток, для возможного клонирования. Сегодня эта компания успешно клонирует умерших питомцев за 100 тысяч долларов (и второй щенок – в подарок!) и на их счету уже несколько тысяч сгенерированных собак. Почему бы не замахнуться на мамонта?

«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов!

На выходе «Генезис 2.0» рождает тревогу, подводя к мысли, что человечество по-прежнему колеблется между желанием познать и желанием закрыться от неизведанного, между любопытством и страхом будущего, открытостью к новым знаниям и их демонизацией. Действительно, феномен синтетической биологии воспринимается в обществе по-разному. Кто-то считает, что это начало возможной катастрофы, другие видят в ней гуманистическую инициативу, направленную на излечение болезней, создание новых технологий, воссоздание вымерших видов животных и исчезнувших экосистем. У обеих точек зрения есть свои весомые аргументы. Затронутая в фильме масштабная идея Китайского генного банка секвенировать и оцифровать геном каждого живого существа на Земле пугает своей амбициозностью и возможными последствиями хранения столь важной информации в одном месте. Клонирование собачек корейским профессором, 11 лет назад отсидевшим в тюрьме за аферу со стволовыми клетками, также отдается в душе какой-то липкой тревогой. Конечно, останки мамонта в большом ящике – это волнительно и обнадеживающе. Но что будет, когда ученые замахнутся на клонирование человека?

«Генезис 2.0» в прокате с 12 июля.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Неигровое/Документальное кино
фильмы
Генезис 2.0

фотографии >>
«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов! фотографии
«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов! фотографии
«Генезис 2.0»: Россия для мамонтов! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
lunnzai   12.07.2018 - 00:15
Хоть я не ходок по кинотеатрам, обидно, что федеральный телеканал уже 22 июля ставит этот фильм в эфир, даже не давая ему шанса собрать деньги с кинопроката... Это, наверное, и называется государственной... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Натали Старынкевич
Габриель Гарко
Тофер Грэйс
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью