ревью

«Монстры на каникулах 3. Море зовет»: Любовь и чудища

Лорд Райден, Соня Блейд и Милина появятся в новой адаптации игры Mortal Kombat

Ирина Вилкова, Кирилл Козаков и Дмитрий Уросов встретились на съёмочной площадке веб-сериала Владимира Мирзоева.

Российская картина поборется с 12 фильмами за премию Kutxa, которая вручается лучшему режиссёру-дебютанту.

«Сердце мира» Мещаниновой вошло в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне

Эмир Кустурица сел за руль такси в «Балканском рубеже»

Новости кино

Нил Бломкамп снимет продолжение оригинального «Робокопа»

Сиквел будет основан на сценарии, который написали в конце 1980-х Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер.