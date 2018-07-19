«Паранормальное»: В чем сила, брат?

Почти хоррор про секту, семью, временные петли и свободу выбора
фото: Компания "Экспонента"
Скромные и не притязательные в быту братья Джастин и Аарон (режиссеры, они же исполнители главных ролей – Джастин Бенсон и Аарон Мурхед) живут, кажется, вполне мирно, правда, еле сводят концы с концами, работая уборщиками. От обычных людей их отличает то, что десять лет назад они сбежали из секты конца света, в которую когда-то попали после автокатастрофы, унесшей жизни родителей. Все это время братья пытались справиться с психологическими последствиями травматичного опыта. Особое рвение в этом проявляет старший брат Джастин, продолжающий всячески опекать младшего, но уже великовозрастного Аарона, который жизнь в секте ассоциирующий лишь с солнечно-счастливым детством. До поры до времени Джастину удается держать все под контролем, пока на пороге их дома не появляется странная видеокассета с посланием от членов культа.
Стандартного хоррора с чудовищами, ворвавшимися с экрана в жизнь приличных людей, в «Паранормальном» не будет. Работа Бенсона и Мурхеда следует современным представлениям о жанре и уже сложившейся модной тенденции текущего года. Как и в «Тихом месте» с «Реинкарнацией», здесь вновь исследуются темы семьи, страха за близких людей и желания или нежелания жить обычной, пусть и скучной, на первый взгляд, жизнью. Правда, реагирующих на звук монстров или семейных призраков тут ждать не стоит. Как не нужно ожидать и разоблачения всевозможных культов. В «Паранормальном» секта под беззаботным названием «Аркадия» – это счастливая коммуна, не подвластная тяготам жизни и естественным процессам старения, по вечерам попивающая пиво собственного приготовления и романтично любующаяся на луну (тут, впрочем, в определенный момент зрителей ждет сюрприз). И впрямь семья. Счастливая или несчастливая – вопрос уже из области фантастики. Или мистики.
фото: Компания "Экспонента"
«Паранормальное», в оригинале называющееся Endless («Безысходное» или «Бесконечное»), и является не совсем хоррором, а именно что мистической драмой. В первой половине она и вовсе напоминает классический – независимый и малобюджетный – мамблкор с обилием ничего не значащих диалогов, естественно, о (смысле) жизни. Кроме того, «Паранормальное» – это безусловное продолжение дебютного фильма Бенсона и Мурхеда «Ломка», выходившего на экраны шесть лет назад. Она тоже начиналась с видеопослания, в ней тоже действовали два героя – условный лидер и ведомый, которых, правда, связывали не родственные, а дружеские отношения. Первый пытался спасти лучшего друга от наркотической зависимости, ради чего приковал его в заброшенном доме к стальной балке, а сам отправился изучать странную окружающую местность. Примерно по тому же принципу строится и «Паранормальное», где вдобавок промелькнут и главные герои «Ломки». И там, и там режиссерско-актерский дуэт не только нагнетает атмосферу, и без того раскаленную солнцем калифорнийской пустыни, но и разбрасывает перед героями и зрителями загадки пространственно-временного континуума. В «Паранормальном», правда, они поднаторели в плане кинематографического изображения этих изломов пространства и времени, а основной упор сделали на последнем.
Тем не менее, как и в дебюте, многофункциональный творческий тандем (Джастин Бенсон выступил сценаристом, Аарон Мурхед – оператором, а оба они еще и продюсеры) продолжает исследовать приглянувшиеся им темы. Не только всевозможных зависимостей, в том числе и между близкими людьми – неважно, друзьями или родственниками, – но и свободы выбора. Безусловной доминанты любого демократического общества, о которой, правда, зачастую забывают именно что самые близкие люди, взваливающие на себя ответственность за других. Дружба-наркотики, семья-секта – все это не обязательно должно сопровождаться категоричным «и-или». Взрослый человек сам в праве принять решение, как ему дальше жить, – полной опасного куража и ожидания неминуемой смерти или счастливой обыденности и тихого семейного счастья жизнью. И эта свобода выбора – как раз вполне нормальна.
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