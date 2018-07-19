Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Паранормальное»: В чем сила, брат?

Рецензии на фильмы >>
19 июля 2018
Почти хоррор про секту, семью, временные петли и свободу выбора

«Паранормальное»: В чем сила, брат?
фото: Компания "Экспонента"

Скромные и не притязательные в быту братья Джастин и Аарон (режиссеры, они же исполнители главных ролей – Джастин Бенсон и Аарон Мурхед) живут, кажется, вполне мирно, правда, еле сводят концы с концами, работая уборщиками. От обычных людей их отличает то, что десять лет назад они сбежали из секты конца света, в которую когда-то попали после автокатастрофы, унесшей жизни родителей. Все это время братья пытались справиться с психологическими последствиями травматичного опыта. Особое рвение в этом проявляет старший брат Джастин, продолжающий всячески опекать младшего, но уже великовозрастного Аарона, который жизнь в секте ассоциирующий лишь с солнечно-счастливым детством. До поры до времени Джастину удается держать все под контролем, пока на пороге их дома не появляется странная видеокассета с посланием от членов культа.

Стандартного хоррора с чудовищами, ворвавшимися с экрана в жизнь приличных людей, в «Паранормальном» не будет. Работа Бенсона и Мурхеда следует современным представлениям о жанре и уже сложившейся модной тенденции текущего года. Как и в «Тихом месте» с «Реинкарнацией», здесь вновь исследуются темы семьи, страха за близких людей и желания или нежелания жить обычной, пусть и скучной, на первый взгляд, жизнью. Правда, реагирующих на звук монстров или семейных призраков тут ждать не стоит. Как не нужно ожидать и разоблачения всевозможных культов. В «Паранормальном» секта под беззаботным названием «Аркадия» – это счастливая коммуна, не подвластная тяготам жизни и естественным процессам старения, по вечерам попивающая пиво собственного приготовления и романтично любующаяся на луну (тут, впрочем, в определенный момент зрителей ждет сюрприз). И впрямь семья. Счастливая или несчастливая – вопрос уже из области фантастики. Или мистики.

«Паранормальное»: В чем сила, брат?
фото: Компания "Экспонента"

«Паранормальное», в оригинале называющееся Endless («Безысходное» или «Бесконечное»), и является не совсем хоррором, а именно что мистической драмой. В первой половине она и вовсе напоминает классический – независимый и малобюджетный – мамблкор с обилием ничего не значащих диалогов, естественно, о (смысле) жизни. Кроме того, «Паранормальное» – это безусловное продолжение дебютного фильма Бенсона и Мурхеда «Ломка», выходившего на экраны шесть лет назад. Она тоже начиналась с видеопослания, в ней тоже действовали два героя – условный лидер и ведомый, которых, правда, связывали не родственные, а дружеские отношения. Первый пытался спасти лучшего друга от наркотической зависимости, ради чего приковал его в заброшенном доме к стальной балке, а сам отправился изучать странную окружающую местность. Примерно по тому же принципу строится и «Паранормальное», где вдобавок промелькнут и главные герои «Ломки». И там, и там режиссерско-актерский дуэт не только нагнетает атмосферу, и без того раскаленную солнцем калифорнийской пустыни, но и разбрасывает перед героями и зрителями загадки пространственно-временного континуума. В «Паранормальном», правда, они поднаторели в плане кинематографического изображения этих изломов пространства и времени, а основной упор сделали на последнем.

Тем не менее, как и в дебюте, многофункциональный творческий тандем (Джастин Бенсон выступил сценаристом, Аарон Мурхед – оператором, а оба они еще и продюсеры) продолжает исследовать приглянувшиеся им темы. Не только всевозможных зависимостей, в том числе и между близкими людьми – неважно, друзьями или родственниками, – но и свободы выбора. Безусловной доминанты любого демократического общества, о которой, правда, зачастую забывают именно что самые близкие люди, взваливающие на себя ответственность за других. Дружба-наркотики, семья-секта – все это не обязательно должно сопровождаться категоричным «и-или». Взрослый человек сам в праве принять решение, как ему дальше жить, – полной опасного куража и ожидания неминуемой смерти или счастливой обыденности и тихого семейного счастья жизнью. И эта свобода выбора – как раз вполне нормальна.

«Паранормальное» в прокате с 19 июля.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Американское киноМария ТокмашеваХоррор
фильмы
ЛомкаПаранормальноеРеинкарнацияТихое место

фотографии >>
«Паранормальное»: В чем сила, брат? фотографии
«Паранормальное»: В чем сила, брат? фотографии
«Паранормальное»: В чем сила, брат? фотографии
«Паранормальное»: В чем сила, брат? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владислав Жуковский
17 июля ушёл из жизни актёр Владислав Жуковский.
Иосиф Лагидзе
14 июля ушёл из жизни актёр Иосиф Лагидзе.
Юлия Волхонская
13 июля ушла из жизни продюсер Юлия Волхонская.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Светлана Кондратова
Энн Краам
Виктория Лепко
Миндаугас Папинигис
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Мирей Бален
Натали Вуд
Анна Дымна
Лоран Люка
Дайана Ригг
Джош Холлоуэй
Пауль Хубшмид
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Зои
мелодрама, научная фантастика
США, 2018
Килиманджара
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Клуб миллиардеров
биография, драма, триллер
США, 2018
Офисный беспредел
боевик, комедия, фильм ужасов
США, 2018
Паранормальное
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Это чёртово сердце
драма, комедия
Германия, 2017
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью