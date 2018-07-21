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«Килиманджара»: Парень из Баку

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21 июля 2018
Павел Прилучный провел опасную экскурсию по столице Азербайджана

«Килиманджара»: Парень из Баку
фото: "Каропрокат"

Немного застенчивый Дима Зайцев (Артем Сучков) наконец решился сделать предложение любимой девушке Марусе (Ирина Старшенбаум), для чего собрал в своей скромной общажной комнате всех друзей, в числе которых разбитная Ксюша (Мария Смольникова), имеющая тягу к алкоголю, и раскрепощенная Рита (Варвара Бородина), имеющая тягу к мужчинам. После того, как Маруся ожидаемо согласилась выйти замуж за Зайцева, пара уже обзавелась общей мечтой – поехать в Африку, к Килиманджаро. Общежитие содрогнулось от вечеринки, Ксюша напилась до состояния, которое дало название фильму, а Маруся, уже на утро застав жениха в постели с Ритой, сразу же сделала вывод, что они переспали и соответственно расторгла помолвку.

Спустя три года, прошедшие в фильме «Килиманджара» в виде анимированных титров, вкратце рассказывающих о судьбе всех вышеперечисленных, героев снова свела вместе предстоящая свадьба. Теперь работница турфирмы Маруся, все еще обиженная и на несчастного Зайцева, которому пришлось путешествовать в гордом одиночестве, и на Риту, успешно совмещающую богатую сексуальную жизнь и карьеру, но так и не нашедшую новую лучшую подругу, выходит замуж за таинственного азербайджанца Фарида. Но до ЗАГСа последний так и не доходит, а пропадает без следа где-то в бакинском аэропорту. Найти Фарида брошенной невесте помогают не только друзья студенческой юности и пьяный мужик (Тимофей Трибунцев), случайно затесавшийся в ряды гостей этой странной свадьбы, но и живущий в Азербайджане друг жениха – стройный и загорелый Тимур (Павел Прилучный). Поиск Фарида превращается в опасное приключение – с непонятными бандитами, полицейскими в штатском, золотой рыбкой, змеями, постоянными физическими травмами все того же несчастного Зайцева и, конечно, бутылкой «Киндзмараули», которая снова-таки доводит теперь примерную жену Ксюшу до той самой «килиманджары».

«Килиманджара»: Парень из Баку
фото: "Каропрокат"

«Килиманджара» – второй полнометражный фильм режиссера Екатерины Телегиной, дебютировавшей пять лет назад с лирической комедией «Привычка расставаться», где главная героиня не могла устроить личную жизнь и прошла долгий путь отношений с разными мужчинами – начиная с Александра Петрова и заканчивая (счастливо) Данилой Козловским. В «Килиманджаре» – все те же условные сложности и романтических, и дружеских отношений, все те же штампованные и не особо интересные герои (правда, уже других типажей), все тот же навязчивый саундтрек, появляющийся в самые «лиричные» моменты картины.

Работа над фильмом была непростой. Проект анонсировали несколько лет назад, но до проката он добраться все не мог – даты постоянно переносились. Судя по оставшемуся хронометражу всего в 75 минут, над картиной существенно поработали продюсеры, убрав все лишнее и оставив главное, ради чего затевалась «Килиманджара». Нет, не любовную линию или историю студенческой дружбы, а бесконечные виды столицы солнечного Азербайджана – Баку. Недаром же картину проспонсировал не только российский Фонд кино, но и «Парни из Баку» в лице продюсера Таира Иманова.

«Килиманджара»: Парень из Баку
фото: "Каропрокат"

Но и как туристическая комедия «Килиманджара» не работает – в отличие от той же «Любви с акцентом» Резо Гигинеишвили, который несколько лет назад и ввел в российском кино моду на подобный жанр. Если у Гигинеишвили был альманах, выстроенный из лаконичных и довольно профессионально сделанных новелл о людях, очутившихся в солнечно-гостеприимной Грузии, то полнометражная «Килиманджара» может предложить только вымученный сюжет, натужные шутки и далеко не самые удачные актерские работы. Небольшой хронометраж и появление Ирины Горбачевой в сцене во время титров хоть как-то искупает потраченное на просмотр этой «комедии» время.

«Килиманджара» в прокате с 19 июля.


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Варвара БородинаРезо ГигинеишвилиИрина ГорбачёваДанила КозловскийАлександр Петров (III)Павел ПрилучныйМария СмольниковаИрина СтаршенбаумАртем СучковКатерина Телегина
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КилиманджараЛюбовь с акцентом (киноальманах)

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«Килиманджара»: Парень из Баку фотографии
«Килиманджара»: Парень из Баку фотографии
«Килиманджара»: Парень из Баку фотографии
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