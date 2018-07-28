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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака

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28 июля 2018
Милый сиквел, который в итоге не уступает оригиналу

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака

Вторая мировая закончилась, и жизнь небольшого французского городка Сен-Мартан, расположенного в горах на границе со Швейцарией, вернулась в прежнее — мирное — русло. Подросший Себастьян (Феликс Боссюэ) вместе со своей верной пиренейской горной собакой Белль с нетерпением ждёт возвращения Анжелины (Марго Шателье), ставшей во время войны бойцом Сопротивления. Но самолёт, на котором она летела домой, потерпел крушение над альпийскими лесами, и Себастьян с Белль, не поверив в гибель девушки, отправляются на её поиски. В путешествии им помогают дочь дровосека Габриэль (Тилан Блондо), притворяющаяся мальчиком, и лётчик Пьер (Тьерри Нёвик), с которым связана тайна, касающаяся Себастьяна.

Режиссёрское кресло продолжения экранизации произведений Сесиль Обри, вышедшей пять лет назад, вместо Николя Ванье занял Кристиан Дюгэ, снявший в своё время «Крикунов» и сиквелы «Сканнеров» Дэвида Кроненберга, а затем ушедший на телевидение. Прошлое данного режиссёра, впрочем, никак не отразилось на приключениях Себастьяна и Белль. Дюгэ сохранил авантюрный дух и обаяние оригинала, дополнив действие темой отцов и детей, а также историей о первой любви.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака

В сюжет удачно вписались новые персонажи. Тьерри Нёвик предстал в образе пилота кукурузника, на чью голову свалилась ответственность за двух детей сразу. А очаровательная и самостоятельная фотомодель Тилан Блондо (дочь футболиста Патрика Блондо), дебютировавшая в кино, разбудила в Себастьяне нежные чувства. Разумеется, в фильме присутствуют и герои первой части — старик Сезар (Чеки Карио) и его племянница Анжелина, но на сей раз они отошли на второй план, уступив место новичкам киносерии.

Сиквел не утратил никаких достоинств оригинала. Здесь на месте и красивые виды, запечатлённые оператором Кристофом Грелло, и хорошо прописанные персонажи (сценаристами выступили всё те же Жюльетт Сале и Фабьен Суарез), и захватывающие приключения, и хорошая музыка, написанная Арманом Амаром. Разумеется, не обошлось без определённой доли жанровых клише, но они сглаживаются обаянием и присутствием в кадре Белль.

Фильм Кристиана Дюгэ ещё раз опроверг закон сиквела, согласно которому любое продолжение заведомо хуже оригинала, поскольку кино получилось на уровне первоисточника и даже в некоторых эпизодах выглядит лучше, чем лента Ванье.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» в прокате с 26 июля.

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Белль и Себастьян: Приключения продолжаются

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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»: Мальчик на границе и его собака фотографии
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