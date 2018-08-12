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«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом

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12 августа 2018
Наглядное кинопособие по убийству доисторического животного

«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом

В ходе спасательной операции на подводной лодке Джонас Тейлор (Джейсон Стэтэм) столкнулся с неведомым — доисторической 23-метровой акулой, известной науке под именем мегалодон. В результате, доблестный спасатель лишился своей команды, а впоследствии и работы, поскольку никто не поверил в существование выжившего за миллионы лет монстра. Но через несколько лет его навыки пригодились научной станции, чей глубоководный батискаф, отправившийся на дно Марианской впадины, потерпел крушение из-за населяющих её огромных существ. И теперь всем придётся на собственной шкуре убедиться в том, что мегалодон до сих пор обитает в океанских глубинах.

Для Warner Bros. это не первое обращение к кровожадным обитателям морей и океанов — 20 лет назад Ренни Харлин снял для студии обаятельное и в меру трэшевое «Глубокое синее море». Сама же гигантская акула неоднократно становилась главным героем низкобюджетных лент вроде «Мегалодона» 2002 года. Но масштабной картины с толковыми спецэффектами пришлось ждать 21 год. Именно столько лет прошло с первой публикации романа Стива Альтена «Мегалодон: Ужас из глубины», ставшего основой для данного фильма.

«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом

Поначалу картину должна была делать студия Уолта Диснея, но после её охлаждения к проекту затея приглянулась Гильермо дель Торо, благодаря которому режиссёрское кресло занял Ян де Бонт. Компания New Line, перекупившая права на адаптацию, выделила на создание ленты 80 миллионов долларов, но быстро охладела, когда бюджет возрос до 200 миллионов. В конце концов права оказались у Уорнеров, а режиссёром назначили Элая Рота, который недолго занимал эту должность, предпочтя акуле ремейк «Жажды смерти». Вакантное место занял Джон Тертелтауб, на чьём счету «Пока ты спал», «Феномен» и дилогия «Сокровище нации». Он-то и довёл дело до конца, подведя черту под мытарствами, длившимися более десяти лет.

Нельзя сказать, что Тертелтаубу не удалось снять эффектное зрелище с хотя бы минимальным набором шуточек. Здесь есть и море крови, и куча кровожадных тварей во главе с мегалодном, и опасные трюки, и обязательные бу-моменты, и цитаты из акульей (и не только) классики. Но вместе с тем уж больно разборчива акула, словно разбирается в толерантности. Её жертвами становятся в основном белые, а представители всех меньшинств зачастую остаются невредимые. К тому же сам сюжет отдаёт запахом бреда и вторичности, поскольку нашлось место человеческой глупости и алчности.

В итоге после просмотра больше всего жалеешь самого мегалодона и китов, ставших наживкой не только для Джейсона Стэтэма, но и остальной актёрской команды, включая Ли Бинбин, Руби Роуз, Клиффа Кёртиса и Рэйнна Уилсона. Впрочем, это можно считать главным месседжем картины о том, что человек до сих пор остаётся самым опасным хищником на планете Земля.

«Мег: Монстр глубины» в прокате с 9 августа.


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Глубокое синее мореМег: Монстр глубиныМегалодон

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«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом фотографии
«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом фотографии
«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом фотографии
«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом фотографии
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