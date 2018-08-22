Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат

Рецензии на фильмы >>
22 августа 2018
Приторный фильм Гаса Ван Сента о том, как важно простить себя и окружающих

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат

Посреди пустыни валяется инвалидная коляска. Рядом в задумчивости - шериф и двое помощников. Главный говорит: «Не волнуйтесь, на своих двоих он далеко не уйдет». С такими карикатурами - дрожащая линия, сплин пополам с издевкой - Джон Каллахан 1951-го года рождения ворвался в мир газетной карикатуры в 80-е. В инвалидном кресле, с редкими и окрашенными в ядрено-оранжевый волосами, с мутными прошлым и программой «двенадцати шагов» наперевес. В 2010-м Каллахана не стало, через несколько лет умер Робин Уильямс, мечтавший сыграть его в байопике, который Гас Ван Сент задумал еще в конце 80-х и при поддержке самого героя. Фильм однако все-таки случился, и это, вероятно, самая добрая картина про карикатуриста в истории кинематографа.

Восхождение художника началось буквально с падения: в 1972-м году 21-летний бездельник и алкоголик Джон Каллахан (Хоакин Феникс) поехал с таким же забулдыгой Декстером (Джек Блэк) с одной вечеринки на другую, тот заснул за рулем и направил автомобиль в объятия фонарного столба. Друзья крепко выпили, но Декстер отделался парой царапин, а Джона парализовало ниже пояса. Пришлось начинать жизнь заново - проклиная себя, мир, Декстера, алкоголь, а заодно и мать, которая бросила сына в детстве, крепко попортив ему карму. Жизнь, впрочем, однажды наладится: со временем Каллахан встретит и обаятельную стюардессу Анну из Швеции (Руни Мара), которая не позволит ему засомневаться в собственной привлекательности, и запишется на программу «Двенадцать шагов», где окажется под крылом Донни (Джона Хилл) - слегка эгоистичного наставника-гомосексуала, похоже на упитанного Иисуса, и попробует для развлечения рисовать, что выльется в карьеру карикатуриста. Внутренних демонов он, разумеется, тоже поборет.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат

Для названия байопика Джона Каллахана и его удивительной жизни Гас Ван Сент выбрал ту самую - можно сказать - автобиографическую для героя карикатуру «Не волнуйся, он далеко не уйдет» (для российского проката шутку несмертельно подрезали). В ней, впрочем, фирменного юмора и нескладности героя гораздо больше, чем во всем фильме: за те тридцать лет, что Ван Сент шел к реализации проекта мечты, он слишком уж поменялся сам. Из экспрессивного-бесстрастного хроникера маргинальной и подростковой Америки Ван Сент превратился в сентиментального добряка, который теперь в «Не сдавайся» посыпает разговоры о смерти сахарной пудрой. В «Не волнуйся» (еще один призыв стараниями локализаторов!) он и вовсе умудряется порезать американские горки биографии Каллахана так, что в кадре остаются только безопасные места - те несколько секунд, когда паровозик орущих детей проезжает мимо родителей. Феникс, играющий карикатуриста и в сорок, и в двадцать практически в одной тональности и без грима, несколько раз буянит в кадре и чувствует беспомощность, но в остальном Ван Сент умудряется показывать жизнь Джона Каллахана после аварии и тетраплегии чуть ли не как дар небес. И хоть для героя это действительно так, не оставляет ощущение, что елейная интонация картины - это следствие авторской трансформации: как из бывших алкоголиков и наркоманов получаются самые навязчивые сторонники ЗОЖ, так из вчерашних циников вылупляются утомительные примирители.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат

Понятно, что Гас Ван Сент - к слову, игравший психоаналитик в «Каньонах» Пола Шредера - придумал «Не волнуйся» как акт терапии. Весь фильм проходит в голове у Каллахана, который выступает с речью на каком-то торжественном мероприятии и вспоминает всю новейшую, после аварии, жизнь. Потому на протяжении двух часов блестящий артист Феникс, тут напоминающий в профиль Альфа из одноименного сериала, практически не меняется, великий актер Удо Кир и обладатель интересных усов Марк Уэббер заглядывают буквально на один монолог (хотя второй играет чуть ли не близкого друга Каллахана), а жизнь героя состоит преимущественно из покаяний, добрых поступков и принятия. Однако катарсис персонажа не равен катарсису зрителя, которого под конец Ван Сент едва ли не душит проникновенными монологами и слезами, бегущими сначала по шершавой щеке Феникса, а потом и Хилла.

Вместе с тем «Не волнуйся, он далеко не уйдет» по касательной затрагивает важные для сегодняшнего чувствующего и чувствительного мира темы. Где в культуре проходит грань между хитроумным высказыванием и оскорблением? Не является ли второе скорее следствием неотрефлексированной травмы, нежели прямой реакцией на условную карикатуру? Не помешает ли вообще большинству людей терапия - если не буквальная, так посредством искусства? Позаигрывав с этими вопросами, новый Гас Ван Сент выходит к зрителю с милым, но наивным транспарантом: «Служи примером этому миру». Такими темпами в следующей его картине от депрессии людей будут лечить фразой «Не грусти». Так мы и правда далеко не уедем.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» в прокате с 23 августа.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБиография / Байопик
персоны
Джек БлэкГас Ван СентУдо КирРуни МараРобин УильямсМарк УэбберХоакин ФениксДжона ХиллПол Шредер
фильмы
ДжерриКаньоныНе волнуйся, он далеко не уйдётНе сдавайсяПараноид паркСлон

фотографии >>
«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат фотографии
«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат фотографии
«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: И его вылечат фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Эвальдас Микалюнас
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитейдж
Адриан Данбар
Режина Дорадо
Сильва Кошина
Лоран Лафитт
Кристен Уиг
Колм Фьоре
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью