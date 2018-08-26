«Нас не догонят»: Я трачу и не плачу

Скромная и работящая Элла (Стейси Мартин
) работает в уютном семейном ресторане, который они с отцом открыли после смерти матери. Дела идут прекрасно, Элла обслуживает клиентов энергично и профессионально: принимает заказы, подает блюда, рассчитывает, на вопросы отвечает, типа, где здесь у вас туалет. Но рук не хватает, и она нанимает зашедшего под предлогом поиска работы Абеля (Тахар Рахим
) с насмешливым взглядом и грязной дырявой футболкой. «Ты хоть бы рубашку надел
», - говорит хозяин заведения, оглядев неопрятного сотрудника. После первой же отработанной смены Абель предлагает Элле пропустить с ним по стаканчику пива, мило флиртует, но, воспользовавшись моментом, залезает в кассу и лениво скрывается с выручкой в ночи. Впрочем, сильно не торопится, позволяет девушке его догнать, и та, умоляя вернуть деньги, преследует его, пока они не оказываются у входа в подпольное казино. Далее оба предсказуемо направляются внутрь.
Словно попавшая в Диснейленд пятилетка, тихая девушка делает ставку в Пунто-Банко (Баккара), выигрывает - и враз очаровывается пьянящей романтикой запретной жизни, а заодно, как под гипнозом, влюбляется в проводника Абеля, не подозревая, насколько эта связь опасна для них обоих. В ресторане у нее не было времени даже мечтать, здесь же, перебирая фишки за игральным столом, она может испытывать яркие ощущения, наблюдая страсти, надежды и разочарования других прожигателей жизни. И почти сразу отчаянный друг дает ей понять: сюда идут не из-за денег, а чтобы вкусить свободы. Следующую рабочую смену в ресторане Элла пропускает. И следующую, и следующую.
Дебютная картина Мари Монж
, показанная на каннском двухнедельнике режиссеров, на французском языке именуется просто и ясно – Joueurs, то есть «Игроки». В русском же переводе, во избежание коннотаций с одноименным романом Достоевского (или нет), придумали «Нас не догонят
», не добавляющее фильму ровным счетом ничего. В английском варианте, кстати, наименование тоже сложили из песенной строчки, но более удачной – Treat Me Like Fire («Обращайся со мной как с огнем»), что звучит как предупреждение об опасности. Отношения героев действительно складываются роковые. Абель – патологический лгун, страдающий игроманией, адреналиновый наркоман, для которого игра – путь высвобождения страстей. «Чем больше вы проигрываете, тем свободнее становитесь
», - говорит он. Его извращенное понимание свободы одновременно обжигает и соблазняет наивную Эллу, которой явно не хватает и острых ощущений, и, чего скрывать, банально мозгов. Полярность героев подчеркивается и визуально, в колористическом решении картины: в его мире доминирует взрывной красный (подсветка казино, пиджак), цвет ее настроения – синий (антураж кафе, фартук).
Режиссерская ставка сделана, в первую очередь, на актерские работы. Стейси Мартин прославилась после фильма Ларса Фон Триера «Нимфоманка
» и с тех пор не сходит с экранов. Здесь ей досталась обширная гамма чувств: растерянность, очарованность, сомнения, разочарование. Партнер ее, Тахар Рахим, также хорошо известный в Европе артист («Пророк
», «Шрам
», «Черное Золото
»), легко справляется с ролью обаятельного фаталиста, для которого жизнь – игра в кошки-мышки.
По мере развития истории Абель становится все более неприятным и жалким, так что привязанность к нему Эллы, с самого начала-то вызывающая сомнения, все сложнее и сложнее поддается объяснению. В момент же появления страшных кредиторов сюжет о мрачных свойствах человеческой натуры, искривленной философии и одержимости, становится слишком знакомым, даже архетипическим. Всё же предлагаемые обстоятельства для хороших актеров могли бы быть поинтереснее. От того, что приключения французских игроманов становятся предсказуемыми, сбивается градус переживаний. Вместо них появляется досада: герой - неисправимый, героиня - склонна к слепому повиновению, а оба они под руководством Мари Монж слишком тяжело надышали в кадре. Душно.
«Нас не догонят
» в прокате с 30 сентября
.
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