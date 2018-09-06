Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти

Рецензии на фильмы >>
6 сентября 2018
Костюмированная проповедь Авдотьи Смирновой о милосердии и законе

«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти

1866 год. Молодой и беспутный поручик Колокольцев (Алексей Смирнов), сын генерала (Андрей Смирнов) и большой поклонник богемного трюка «напои слона до смерти», направляется на службу в Тульскую область в надежде доказать, что он не такой балбес, как думает батенька (и все окружающие). В части под руководством говорящего с акцентом ротного командира-педанта Колокольцев продолжает куражиться, но и прилагает усилия, чтобы у царской армии появилось человеческое лицо: ругается с начальством и обучает солдат грамоте. По-настоящему вступить в схватку с системой ему посчастливится позже, когда блаженного и вечно притесняемого писаря Шабунина (Филипп Гуревич) за пощечину командиру приговорят к смертной казни. Тут Колокольцев пустит в ход случайное знакомство с графом Львом Николаевичем Толстым (Евгений Харитонов), с которым он свел знакомство в купе поезда, направлявшегося в Тулу и закрепил через визит в Ясную поляну. Толстой выступит адвокатом с блестящей речью «Милосердие выше закона», но писаря от казни не спасет. Впоследствии граф будет вспоминать эту главу биографии как самую страшную в жизни.

«История одного назначения» Авдотьи Смирновой вышла как раз к разгару морального кризиса, о котором предостерегал в адвокатской речи Толстой. Премьера на «Кинотавре» состоялась на 26 день голодовки Олега Сенцова, до проката картина добралась к 115-му, когда (вдобавок) абсурдное дело Седьмой студии уже разменяло год, школьниц по делу «Нового величия» соблаговолили отпустить под домашний арест, ранее игнорируя состояние их здоровья, а самая обсуждаемая тема в интернете - наравне с пенсионной реформой - уголовные дела за репосты. У Смирновой действительно вышло актуальное кино о том, как отсутствие человечности низвергает общество в ад и ничтожество, - и новостной фон эту своевременную рифму с биографией Льва Николаевича Толстого, сакрального автора российской литературы, подлинного гуру, с каждым днем только награждает новыми оттенками и глубиной тоски, если не сказать ужаса.

«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти

Вместе с тем развернутая «экранизация» главы из книги «Святой против льва» Павла Басинского про адвокатский опыт Льва Толстого в большей степени напирает на текст, чем на его визуальное воплощение. В сущности, это посконный морализаторский роман, который в подражании классику взбирается на пригорок и речь про милосердие прокручивает дважды: сначала монологом, потом лобовым набором сцен стремительного морального обнищания тульской губернии. Вероятно, этот поучительный постскриптум рожден из верности духу Толстого, но в формате крепко выписанной костюмированной драмы с хорошими артистами (в эпизодах можно увидеть Ирину Горбачеву и Анну Михалкову в стильных очках) уместность этого пафоса начинает немного выветриваться.

Понятно, что Смирнова вместе с консультантом Басинским и постоянной сосценаристкой Анной Пармас2 дня», «Кококо», а также клипы «Ленинграда» и «Осторожно, модерн!») идет по толстоцентричной линии проповеди (в общем, эта интонация хорошо чувствовалась и в двух предыдущих, правда, более комедийных историях - про отношения интеллигенции с властью и народом соответственно). Однако эта линия пересекается с не менее подходящей для случая Шабунина жанром документального происшествия, к которому относятся многие оскароносные драмы (тоже, к слову, пропитанные гуманистическим пафосом и рифмами между прошлым и настоящим). В нём тоже есть настоящие мастера, не только американские: так, великий детектор катастрофических состояний Александр Миндадзе в «Милый Ханс, дорогой Петр» оборвал картину за секунду до каких-либо иллюстративных жестов. Смирнова же, для которой киногения и какая-либо сложная визуальность всегда оказывалась на задворках текста и артистической выразительности, решила именно изображению дать на откуп эмоциональный финал. И картина поплыла, задушила уже заявленную патетику момента. Несмотря на это, «История одного назначения» действительно своевременное наблюдение и о молодецкой жажде перемен, которые высвечивает недостатки социо-устройства и провоцирует их на драконовские меры, и о цене гуманности, и о том, что избирательная (и строгая) справедливость ведет к моральной гибели. Если мироустройство не стоит слезы ребенка, то чего стоит квази-порядок, основанный на умерщвлении вообще, тем более - слабых и блаженных?

«История одного назначения» в прокате с 6 сентября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмы
персоны
Кирилл ВасильевИрина ГорбачёваФилипп ГуревичИгорь ЗолотовицкийТатьяна КолгановаАлексей МакаровАлександр МиндадзеАнна МихалковаМаксим Осадчий-КорытковскийАнна ПармасАнна РыцареваОлег СенцовАлексей Смирнов (VII)Андрей СмирновАвдотья СмирноваСергей УмановЕвгений Харитонов (II)
фильмы
Два дняИстория одного назначенияКококоМилый Ханс, дорогой Петр

фотографии >>
«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти фотографии
«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти фотографии
«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти фотографии
«История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.
Николай Шадрин
3 сентября ушёл из жизни актёр Николай Шадрин.
Лидия Постникова
3 сентября ушла из жизни актриса, театральный деятель Лидия Постникова.
Святослав Ушаков
1 сентября ушёл из жизни актёр Святослав Ушаков.

День рождения >>

Валентин Белохвостик
Анатолий Гаричев
Владимир Ерёмин
Гелена Ивлиева
Игорь Мещерин
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Яна Бржежкова
Эрик Любос
Кристина Миколаевская
Бетси Расселл
Майкл Уинслоу
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
История одного назначения
драма
Россия, 2018
Кин
боевик, научная фантастика
США, 2018
Клуб Школа
комедия
Канада, США, 2017
Мара. Пожиратель снов
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
После Лета
исторический фильм
Россия, 2018
Тайная жизнь пингвинов
мистика, приключения, фильм о животных
Япония, 2018
Тёмные отражения
научная фантастика, фэнтези
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью