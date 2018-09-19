«Проклятие монахини»: Кто выпил всю кровь Христову?

Джеймс Ван продолжает миксовать жанровые клише и христианское благочестие
1952 год. Румыния. Сосредоточенный священник (Демиан Бишир
) и его юная спутница (Таисса Фармига
) собираются заночевать в католическом монастыре. Статуя Христа с отбитой головой их не отпугивает: они здесь как раз для того, чтоб расследовать всякую жуть — руководство Ватикана отправило их разбираться, почему повесилась юная монашка (Шарлотта Хоуп
). Где-то неподалеку в местном трактире бухает их проводник (Йонас Блоке
), под мышкой у него огромный крест, недавно вырванный из могилы. Им он защищался от демонической монахини, которая напала на него на кладбище. Эти детали могли бы быть частью лихого эксплотейшна, но на этот раз перед нами спин-офф «Заклятия 2
», часть успешной поп-хоррор–франшизы Джеймса Вана
.
Монахиня из пресловутого сиквела «Заклятия» достаточно полюбилась зрителям, чтоб продюсеры выделили ей отдельный фильм. Команда создателей выдалась крепкая: сценарием занимался Гари Доберман
, работавший над обоими «Проклятиями Аннабель
» и прошлогодним хитом проката «Оно
»; камерой орудовал Максим Александр
, шестью годами ранее снимавший визуальный шедевр «Маньяк
». Режиссером «Проклятия монахини» стал Корин Харди
, ярко дебютировавший в полном метре фолк-хоррором «Из тьмы
». Если добавить ко всему этому сюжет о демоне-монахине, легко можно представить, каким сильным мог бы быть этот проект.
Обитательницы женских монастырей превращаются в монстров, как правило, в низкобюджетных кровавых и эротических фильмах, которые называют английским словом nunsploitation — эксплуатационным кино о монашках. Мода на него активно развивалась после выхода «Дьяволов
» Кена Расселла, особенно в Италии в 1970-х. Эти секулярные фильмы не стеснялись изображать смелые фетишистские фантазии, но стоит пересмотреть консервативные и полные показного уважения к христианству и семейным ценностям «Заклятия», чтоб догадаться: в «Проклятии монахини
» никакого хулиганства нас не ждет — за оскорблением чувств верующих сегодня надо обращаться не к Вану, а к художницам-акционисткам.
На удивление, что в действительности ждет нас в новой части хоррор-франшизы, так это сюжет в духе «Кода да Винчи
». Запечатанного в женском монастыре демона Валака будят бомбы во время Второй мировой войны — пожалуй, самая интересная деталь сценария. Монстр ищет, в кого бы вселиться, а вскоре бороться с ним приезжают посланцы Ватикана. Главным оружием оказывается кровь Христа — и нет, это не вино, превращенное в кровь Христову во время Евхаристии, а настоящая изначальная кровь Иисуса. Если бы авторы «Проклятия монахини» отнеслись к католичеству в своем фильме чуть серьезнее, то этот дурацкий сюжетный ход бы не понадобился: вино во время христианской литургии, согласно богословам, становится кровью Христовой не понарошку, а вполне взаправду. Учитывая общий религиозный тон проекта Вана, это не случайный недочет, а полноценная сценарная лень.
Кажется, авторы франшизы чересчур твердо уверились в успехе новых частей. Практические спецэффекты, которые любят хвалить фанаты «Заклятий», в «Проклятии монахини» кажутся до смешного небрежными. В то же время сознательно заложенного юмора в фильме мало: немногочисленными шутками служат неуклюжие попытки Французика (именно так все называют проводника) харрасить молодую послушницу Айрен, которая вот-вот станет монашкой.
«Проклятие монахини» фальшивит во всём: помимо небрежно (но при этом серьезно) выписанного католичества, карикатурных спецэффектов и неудавшихся шуток, команда Вана умудряется зачем-то копировать сцену с застывшими мрачными медсестрами из «Сайлент Хилла
». Только если в фильме 2006 года ломанные движения девушек исполняют профессиональные танцовщицы, монашки у обленившихся авторов «Заклятий» просто лениво и скучно похрустывают шеями. Даже из потенциально величественных пейзажей Трансильвании, где проходили съемки, камера Александра почему-то фиксирует шаблонные, и однообразные. О мелочах типа вывески трансильванского трактира середины прошлого века на английском языке уже и говорить не приходится.
Если успехи первых фильмов франшизы «Заклятие» еще кого-то впечатляли, то неизбежное клиширование новых частей заставляет пожелать консервативно морализирующим хоррормейкерам поскорее переключиться на что-нибудь еще. Мистические фильмы ужасов, эксплуатационное кино о монашках, хорроры об оживших куклах — Ван сам, как вампир, выдавливает все соки из страшных, веселых и попросту интересных жанров. Пока в свет выходят по-настоящему оригинальные и яркие работы типа «Оно следует за тобой
», «Мести» Корали Фаржа
, «Реинкарнации
» или «Мэнди
», авторы «Заклятия» и его клонов настойчиво штампуют серые поделки и превращают хоррор-мейнстрим в выжженную землю.
«Проклятие монахини
» в прокате с 20 сентября
.
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