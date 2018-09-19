«Проклятие монахини»: Кто выпил всю кровь Христову?

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Душещипательная драма про архитектора в поисках самости

«Доминика»: Чадов и чадо

18 сентября

«Трудно быть Богом». Прощальный опус магнум Германа снова на большом экране

В рамках ретроспективы Алексея Юрьевича Германа, приуроченной к его юбилею