Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии

Рецензии на фильмы >>
20 сентября 2018
Билли Боб Торнтон играет в Эмбер Хёрд

«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии

В Лондон будущего, объятый вялотекущим кризисом, прибывает американский писатель Самсон Янг (Билли Боб Торнтон), изнемогающий от смертельной болезни и творческого бессилия. Он въезжает в роскошную квартиру успешного коллеги, автора множества бестселлеров Марка Эспри (Джейсон Айзекс), который из-за уличных волнений пресловутого кризиса променял анфиладу своих декадентских будуаров на нью-йоркскую квартирку Янга, но не забывает ежедневно названивать на лондонский футуристический автоответчик, напоминая о собственном величии. Самсон Янг погружается в непрерывную рефлексию, мечты о будущем шедевре и меха покрывал чужой квартиры, отражаясь в её многочисленных зеркалах. Окружив ноутбук бутылками «Русской», виски и горстями разноцветных медикаментов, он приступает к работе над детективом, персонажи которого, доступные для наблюдений, мгновенно материализуются рядом: соседка, femme fatale Никола Сикс (Эмбер Хёрд) и два завсегдатая бара «Чёрный крест», вульгарный мелкий бандит и игрок в дартс Кит Талант (Джим Стёрджесс) и джентльменчик Гай Клинч (Тео Джеймс). Девушка, Мерзавец и Хороший парень. Во главе любовного треугольника и всего романа писателю видится будущая смерть Николы, к которой неуклонно движется его текст. Однако Янг забыл, что присутствие наблюдателя меняет события, а самого наблюдателя делает их персонажем.

«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии

Картина «Лондонские поля», психоделическое дитя нуара и эротики, выходит на экраны с огромной задержкой. Экранизация одноименного романа ироничного постмодерниста Мартина Эмиса, опубликованного в 1989-м, планировалась ещё в 2001-м, когда книгой заинтересовался Дэвид Кроненберг. Двенадцать лет сценарий, написанный автором, переходил от режиссёра к режиссёру, пока не осел в руках дебютанта Мэтью Каллена, лихо отснявшем его за полтора месяца. В 2015-м фильм должен был быть показан на фестивале в Торонто с последующим релизом в кинотеатрах, но погряз в буре скандалов и судебных исков. Обвинения били ключом: режиссёр заявил, что продюсеры перемонтировали картину без его согласия; продюсеры сказали, что режиссёр украл их деньги; Эмбер Хёрд возмущалась, что продюсеры наняли дублёршу и сняли секс-сцены без её ведома; Джонни Депп подозревал Хёрд в измене с Торнтоном; продюсеры возмущались, что Хёрд отказалась сниматься обнажённой и саботировала премьеру в Торонто, когда картину из-за судебных дрязг удалось показать только прессе.... Не возмущался только сам Мартин Эмис, скромно заметив, что проблемы были со всеми экранизациями его текстов.

Страсти слегка улеглись в сентябре 2018-го, когда продюсеры и актриса пришли к соглашению. Немудрено — роль Николы Сикс грозит стать лучшей ролью Эмбер Хёрд, продемонстрировавшей в этом бенефисе абсолютно все грани актёрской натуры: красивую попу, умение позировать, невинный взгляд и хищный оскал. Роль холодной манипуляторши, умело разжигающей в мужчинах страсть, села на актрису как влитая. Камера Гильермо Наварро не оставляет в покое её холёное личико, любуется фигурой, тычется в шею на сверхкрупных планах. Фильм затягивает зрителя в себя, убаюкивает закадровым голосом, погружает в текст будущей книги буквально, показывая огромные, во весь экран, слова в мерцающем мониторе ноутбука Янга, печатающего роман одновременно с наблюдаемыми им событиями. Янг воображает себя писателем уровня «бог» - и действительно непонятно: описывает ли он жизнь, или творит её, продуцируя в агонии воронку творческого безумия. На её вершине пространные рассуждения об атомной бомбе, о гибели мира в черной дыре (метафоры для сексуального влечения, желания и невозможности разрядки в центре воронки, вокруг образа Николы), рядом маячит тень пресловутой Смерти Автора, а в основании многослойной постмодернистской конструкции — точка появления на экране реального автора всей этой вакханалии, Мартина Эмиса собственной персоной, в крошечном камео. Дьяволом в данной парадигме выступает обласканный славой прощелыга Эспри, образ которого частенько выскакивает, как чёрт из табакерки, — однако и он представляет альтер-эго Эмиса, нося его инициалы.

«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии

Центром стремления персонажей является Никола Сикс — сладким призом игры в дартс, финальный поединок которой состоится перед развязкой сюжета. Здесь будут присутствовать все герои, включая иронично-злобного Чика Пёрчеса (Джонни Депп), внезапного главного претендента на этот двусмысленный куш. Камео Деппа, случайно попавшего в проект, из-за харизмы актёра разрослось до серии эпизодов, придающих грозящему развалиться сюжету осмысленность. Его трикстерный персонаж-бандит сначала требует выплаты долга у Кита Таланта, а затем появляется на турнире дартса (в компании реального автора, Эмиса) и шутя попадает в цель, поставив диагноз роковой Николе: нарциссическое расстройство. Подобно ей, зацикленной лишь на своём образе и не имеющей личного содержания, писатель-Янг одержим бессмысленным трудом, имеющим шанс издаться лишь по причине его смерти. Смерть притягательна, она желанная константа, поэтому автор мёртв, бог мёртв, любовь давно мертва и похожа на мёртвую шлюху. Писательские лавры Янга получит манипулятор Эспри — уж не он ли подстроил всё произошедшее? Всемирный кризис тем временем усиливается, и огни пожаров на карте Лондона горят красными дротиками, как на мишени дартса. Искусство — вечно.

«Лондонские поля» в прокате с 20 сентября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Анна Кузьмина
персоны
Джейсон АйзексДжонни ДеппТео ДжеймсДэвид КроненбергДжим СтёрджессБилли Боб ТорнтонЭмбер Херд
фильмы
Лондонские поля

фотографии >>
«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии фотографии
«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии фотографии
«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии фотографии
«Лондонские поля»: Скромное садо-мазо буржуазии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Луконин
16 сентября погиб в ДТП певец Михаил Луконин.
Ирина Бессарабова
15 сентября скончалась режиссер-документалист Ирина Бессарабова.

День рождения >>

Карина Андоленко
Владимир Бадов
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Константин Зубов
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Агата Бузек
Дани Каррель
София Лорен
Кеннет Мор
Фернандо Рей
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Доминика
драма, комедия
Россия, 2018
Проклятие монахини
мистика, триллер, фильм ужасов
Румыния, США, 2018
Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, шпионский фильм
Великобритания, США, Франция, 2018
Бои без правил
биография, боевик, криминальный фильм
Великобритания, Камбоджа, Китай, США, Франция, 2017
Закону тут не место
комедия
Италия, 2017
Лондонские поля
детектив, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Мария до Каллас
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Панды
фильм о животных
США, 2018
Простая просьба
криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Храброе сердце. Заговор в королевстве
приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2017
Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью