Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Черный клановец»: А в Америке негров линчуют

Рецензии на фильмы >>
6 октября 2018
Умеренно остроумная ретро-комедия Спайка Ли о бесконечном противостоянии либералов и консерваторов

«Черный клановец»: А в Америке негров линчуют

Семидесятые. Молодой афроамериканец Рон Сталлворт (Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела) устраивается на работу в полицию Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, где раньше отродясь не было не-белых сотрудников. После сардонического собеседования Рона берут в отдел вещдоков, где его ждут встречи с парадом стереотипов, косые взгляды и даже пассивная агрессия. Всё меняется, когда молодой коп прикола ради звонит по объявлению в газете, которое разметило местное отделение Ку-Клукс-Клана. Мило поболтав с усатым расистом, Рон втирается к тому в доверие и даже договаривается о встрече. Правда, пойти сам он не сможет (по понятным причинам), а потому «телом» Рона Сталлворта, нового члена Организации (!), станет еврей Флип Циммерман (Адам Драйвер). Трагикомичная ситуация усугубляется тем, что настоящий Рон Сталлворт еще и посещает встречи радикально настроенных студентов-афроамериканцев, которые, как и члены ККК, готовятся в конфронтации.

Новая лента классика «черного кино» Спайка Ли основана на реальной истории - и этот факт из серии «нарочно не придумаешь» не может не восхищать. Обманчиво игривому настроению фильма вообще легко поддаться: Ли внезапно зашел на территорию братьев Коэн образца «Cерьезного человека» или «Железной хватки». Все коэновские атрибуты будто бы при нем: молох истории, несколько уморительных и в меру объемных персонажей, даже финал, в котором победа не приносит вожделенных перемен.

«Черный клановец»: А в Америке негров линчуют

В действительности Спайк Ли видит в истории Сталлворта не только смешное, но и внимательно читает авторские отступления. В одноименной книге - ироничном, но немножко нескладном нон-фикшне - нередко пересказывается дальнейшая судьба действующих лиц, Например, Рон Сталлворт бегло описывает, чем жил Дэвид Дюк последующие сорок лет, как сложилась жизнь городского сумасшедшего, который прекрасно справлялся с должностью пожарного (и даже делал дыхание рот в рот афроамериканцу), но при этом регулярно слал расистские письма руководству города. Для этих микро-историй Ли придумал выдающийся по уровню ужаса финал: вероятно, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля ему вручили не за мысль о том, что у расизма две, порой одинаково агрессивно настроенные, стороны. Эпилогом истории Рона Сталлворта оказываются документальные кадры из Шарлотсвилла, где в прошлом году проходил марш поддерживавших Трампа ультра-правых, сопровождавшийся пикетами антифашистов. На последних даже наехали на автомобиле - в результате чего погибла одна активистка (кстати, белая).

Этот небольшой отрезвляющий фрагмент расставляет всё на свои места, и «Черный клановец» превращается из абсурдистско-документального анекдота о расизме в констатацию, что политическая борьба будет длиться вечно. Спайк Ли привычно ломает жанровые и идеологические рамки, отрицая и хэппи-энд, и конвенциональную стилизацию под свободолюбивые 70-е. Его 70-е - это блэксплотейшн с плакатами «Шафта» и «Фокси Браун», критикой блэкфейса и расизма из «Рождения нации», а также потрясающая галерея черных лиц, замерших на выступлении представителя «Черных пантер» (один из излюбленных приёмов Ли: заставлять зрителей всматриваться в незнакомые физиономии).

«Черный клановец»: А в Америке негров линчуют

Именно отказываясь от торжества «белой оптики» (как буквально, так и в значении «общепринятой»), Спайк Ли с первого фильма транслировал идею самоидентификации в отрыве от устоявшихся штампов, социальных или же кинематографических. В дебютном «Ей это нужно позарез» он, вдохновляясь «Расёмоном», разрушал мелодраматический миф о возможности познать другого в любви (во всяком случае, его персонажи заинтересованы в ком угодно, кроме главной героини), а три года назад он снял хип-хоп-версию «Лисистраты» под именем «Чирак», где, в сущности, предсказал клип Дональда Гловера This is America.

Так и «Черный клановец» немного расшатывает представления о комедии, репрезентации 70-х и даже о проблеме расизма. Ли не только рассказывает, что за вилы готовы схватиться по обе стороны баррикад, но и немало времени уделяет тому, что люди попросту не задумываются о том, кто же они. Центральный твист картины - не приключения Сталлворта или выходки ККК, но осознание Флипом, что он еврей и, возможно, хочет разобраться в себе поглубже. Расизм и прочие свинцовые гадости вряд ли будут побеждены окончательно, но если что и поможет брать вверх на местах, так это прогрессирующая рефлексия. А хорошая шутка порой к ней очень даже располагает.

«Черный клановец» в прокате с 4 октября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское кино
персоны
Дензел ВашингтонАдам ДрайверСпайк Ли
фильмы
Ей это нужно позарезЖелезная хваткаРасёмонРождение нацииСерьёзный человекЧёрная ПантераЧёрный клановецШафт

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.
Леонид Лелькин
2 октября ушел из жизни актер Леонид Лелькин.
Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Вера Новикова
Сергей Перегудов
Александр Чмелёв
Ирина Шевчук
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Уэнди Роби
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

На районе
драма
Россия, 2018
Веном
научная фантастика, экранизация
США, 2018
Кислота
драма, комедия
Россия, 2018
Звезда родилась
драма, музыкальный фильм
США, 2018
Любовник моей жены
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Пришельцы в доме
комедия, приключения
Германия, Дания, Люксембург, 2018
Чёрный клановец
биография, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
США, 2018
Школа
триллер
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью