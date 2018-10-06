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«На районе»: Нереальные пацаны

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6 октября 2018
Ольга Зуева превратила Данилу Козловского в гопника. Неудачно.

«На районе»: Нереальные пацаны
фото: Кадр из фильма "На районе"/ЦПШ

Короткостриженный парень Киса (Данила Козловский) в модном кожане заводит рэпчиком стильных пацанов на набережной Владивостока. Киса – почти король этого портового города. Вместе с другом – прилежным пока бандитом Вованом (Илья Маланин) – они готовы разрулить любые сложные ситуации, касающиеся, в основном, товарно-денежных отношений. Киса хочет денег и славы, Вова – тоже денег, но еще любви и уже, кажется, спокойствия. Новое задание, которое прилетает этим «реальным пацанам» от местного криминального авторитета Шамиля (рэпер Нигатив, написавший также саундтрек) разводит ребят по разные стороны баррикад – Киса не остановится ни перед чем в достижении своих мирских целей, а Вова понимает, что есть в бандитском мире та хрупкая грань, за которую переходить нельзя, и постепенно отходит от криминальных разборок и дружбы с дерзким Кисой – в сторону светлого будущего.

«На районе» – дебютный фильм актрисы и модели Ольги Зуевой. Долгое время она делала карьеру в Америке (снималась, например, в сериале «Оранжевый – хит сезона»), но решила вернуться к корням – в том числе и к своему приморскому детству, которое и прошло во Владивостоке. Зуева говорила, что знает о мире «гопоты» не понаслышке, но по фильму, скроенному из всех возможных штампов, так вовсе не кажется. Погрузиться в атмосферу «реальных пацанов» мешает в первую очередь кастинг. Зуеву, как известно, связывают личные отношения с артистом Данилой Козловским, поэтому не удивительно, что он тут выступает и одним из продюсеров, и исполнителем одной из главных ролей, которая совершенно ему не подходит.

«На районе»: Нереальные пацаны
фото: Кадр из фильма "На районе"/ЦПШ

Положительный красавец Козловский, давно ставший заложником собственной внешности, в «На районе» пытается играть нагловатого и по большому счету не очень приятного Кису, словно отличник, который вдруг решил приобщиться к банде местных хулиганов и стал неумело превращаться в двоечника. Сюжет со становлением «хорошего плохого» парня, искусственным любовным треугольником, очевидным выбором между добром и злом и навязчивым моралите на пользу фильму тоже не идут.

Картина Зуевой изначально была написана на английском языке – возможно, именно это и помешало гармонично перенести уже на русский эту пацанскую историю, к которой обязывает название. Несмотря на то, что Зуева родилась во Владивостоке, она уже много лет живет в США, и стилистика именно американского кино здесь благодаря энергичному таланту оператора Федора Лясса берет верх над российскими районами-кварталами. Наполненный романтичными видами Владивостока фильм порой задыхается в лирично-мимимишном настроении, где чувственность мужского актерского дуэта оказывается важнее собственно жанра и сюжета ленты, то и дело вихляющей между лайтовым боевиком и практически мелодрамой.

«На районе» в прокате с 4 октября.


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ДебютМария ТокмашеваРоссийские фильмы
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Ольга ЗуеваДанила КозловскийФёдор ЛяссИлья Маланин
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На районеОранжевый — хит сезона

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«На районе»: Нереальные пацаны фотографии
«На районе»: Нереальные пацаны фотографии
«На районе»: Нереальные пацаны фотографии
«На районе»: Нереальные пацаны фотографии
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