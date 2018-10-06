ревью

Ролики фильмов «Операция Мухаббат» Чувства влюбленных будут использованы в политической игре между США и СССР.

История кино Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.

Рецензии на фильмы «На районе»: Нереальные пацаны Ольга Зуева превратила Данилу Козловского в гопника. Неудачно.

Ролики фильмов «Ведьмы» Средневековая крестьянка оказывается во власти суеверий, и её жизнь превращается в кошмар.

Новости кино София Лиллис сыграет в сказочном триллере «Гретель и Гензель» Ленту поставит Оз Перкинс.

Новости кино «Пилигрим» покажет картины «Антон тут рядом» и «Почему я тут» В честь фестиваля Доку-MENTAL на платформе российского авторского кино опубликована подборка фильмов, посвящённых людям с психическими особенностями.