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«Экстаз»: Кислотный диджей, хэй!

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9 октября 2018
Гаспар Ноэ тоже участвует во флэшмобе про 90-е

«Экстаз»: Кислотный диджей, хэй!
фото: Гаспар Ноэ/компания "Вольга"

В ностальгию по 90-м ударились все самые прогрессивные слои населения. Пока в российском «фейсбуке» выкладывают симпатичные фотографии тех самых «лихих» и ругают «паразитирующий» на священном для соотечественников «Брате» клип Монеточки, французский (и/или аргентинский) провокатор Гаспар Ноэ живее всех других иллюстрирует фразу о том, как в те самые 90-е «убивали людей и все бегали абсолютно голые». В его новом «Экстазе» нет места старческой романтике предыдущей «Любви», так и не получившей в России полноценного прокатного удостоверения, зато есть самое что ни на есть 3D, даже виртуальная реальность, когда зритель оказывается в эпицентре по-настоящему лихой вечеринки 90-х – с красивыми обнаженными телами, жаркими танцами и полуголым диджеем. Шутить о том, что не тот фильм назвали «Кислотой» – банально.

Гаспар Ноэ – известный любитель удивлять. Правда, его бунт против формы повествования в «Экстазе» уже не кажется дерзким, как когда-то было с «Необратимостью», а выглядит милой насмешкой над зрителями – в первую очередь знакомыми с творчеством прославленного кинематографиста. Сюжет «Экстаза» строится вокруг танцевальной труппы, оказавшейся в изолированном помещении в разгар лихих 90-х. Пусть и не в бандитском Петербурге, но с алкоголем, наркотиками и пьянящей свободой, не обремененной постоянно звякающими мессенджерами и уведомлениями в социальных сетях. 90-е тем были и хороши, что, проснувшись на утро, в интернете еще нельзя было найти сотни «фотографий с вами» и провокационного видео, выложенного на YouTube заклятым другом (это можно увидеть в спродюсированных Тимуром Бекмамбетовым скринлайф-фильмах о помешанных на гаджетах поколении «десятых»). Главное было проснуться.

«Экстаз»: Кислотный диджей, хэй!
фото: Кадр из фильма "Экстаз"/компания "Вольга"

Герои Ноэ – выпускники академии современного танца, молодые танцоры со всего мира (есть даже русская, которая в фильме, правда, рассказывает о своей жизни в Берлине). В интервью, которые в «Экстазе» воспроизводятся на старом телевизоре, стоящем на полке, забитой VHS с классикой хоррор-жанра, они говорят о том, как долго шли к мечте, как хотят уехать покорять Америку – страну свободы и безудержного танца. Перед выпуском во взрослую жизнь они устраивают прощальную вечеринку. Начинающееся как зажигательный данс батл торжество с кувшином на первый взгляд безобидной сангрии превращается в беспощадный хоррор – не с призраками, но с настоящими демонами, вырывающимися из героев под воздействием алкоголя и наркотиков.

«Экстаз»: Кислотный диджей, хэй!
фото: Кадр из фильма "Экстаз"/компания "Вольга"

У Гаспара Ноэ снимаются в большинстве своем не профессиональные актеры (за исключением, пожалуй, Софии Бутеллы, которая все-таки уже попробовала себя на актерском поприще), но профессиональные танцовщики. Так что к пластической составляющей, занимающей почти всю первую половину фильма, никаких вопросов не возникает – зажигательно, смело, красиво, эротично. Ко второй половине в «Экстазе» доминирует драматический накал страстей, угар – все еще красивый, но уже бесконечно опасный, хотя временами и довольно ироничный. Усмешку Гаспар Ноэ и пытается замаскировать давно известной моралью о том, что все хорошо в меру, а все стимуляторы, по большому счету, зло. Лозунг «Живи ярко, умри молодым» устарел уже в развеселые 90-е, что говорить о подходящих к закату скучных «десятых».

«Экстаз» в прокате с 11 октября.


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