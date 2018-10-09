ревью

Рецензии на фильмы «Экстаз»: Кислотный диджей, хэй! Гаспар Ноэ тоже участвует во флэшмобе про 90-е

Лайфстайл 32-летняя Екатерина Шпица выходит замуж Возлюбленный сделал актрисе предложение прямо на сцене

Лайфстайл Роуз МакГоун назвала «неудачниками» тех, кто выступает против насилия Когда очень много свободного времени

Новости театра «Практическое» расширение Театр «Практика» представил нового худрука и планы на сезон.

Ролики фильмов «Несладкая месть» Он начал встречаться с ней, что бы отомстить за свою мать.

Ролики фильмов «Анна-детективъ» Барышня-сыщик увлекается спиритизмом и расследует самые запутанные дела.

Новости кино В состав жюри фестиваля «Артдокфест» вошел театральный режиссер Алвис Херманис Вместе с ним оценивать конкурсную программу будут Зара Абдуллаева и Галина Тимченко.

Новости кино Российский Comic Con подвел итоги работы В фестивале приняли участие более 200 компаний и 170 тысяч посетителей.

Обзор сериалов «Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... Артура Смольянинова сослали на конюшню