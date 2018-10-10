«Человек на Луне»: И жал он молча свои педали

Райан Гослинг сыграл Нила Армстронга в худшем фильме Дамьена Шазелла
21 июля 1969 года Нил Армстронг (Райан Гослинг
) ступил на Луну, осмотрелся и заявил, что «это маленький шаг для человека и большой для человечества». За кадром эпической истории осталась маленькая деталь: пока Эдвин «Базз» Олдрин (Кори Столл
) радостно носился по спутнику Земли, Армстронг бросил в абсолютную тьму кратера маленький браслет покойной дочери Карен, которая умерла в 60-м, когда всё, по сути, и началось.
Настоящая же первая сцена фильма - рискованный полет Армстронга на ракетоплане, хотя сложно сочинить саспенс для такого эпизода в истории про человека, который совершенно точно окажется на Луне одним тихим июльским днем. Даже такому отчаянному часовщику, как Дэмьен Шазелл
, постановщику буйной «Одержимости
» и пляшущего «Ла-Ла Ленда
», не удается завести механический балет сцены с должным головокружением. Голова, кажется, закружилась у самого молодого режиссера, который к тридцати трем годам успел неплохо заявить о себе, а трейлер байопика Армстронга обещал явление едва ли не нового Кристофера Нолана
(что бы это ни значило). Однако результат затяжного полета, скорее, плачевный: любовь режиссера к сюжетам про человеческую одержимость в этот раз дала сбой.
История про высадку на Луну вынуждает повествование двигаться из точки А в Б, поэтому Шазелл и сценарист Джош Сингер
в большей степени заняты рюшками (что, впрочем, и является режиссурой). Как история человечества и жизнь человека существуют несколько в разных измерениях, так и «Человек на Луне
» все время старается существовать в двух регистрах: космическом и человеческом (недавно такой фокус с треском провалился в сериале «Первые
»). Поэтому сцена, где Армстронг видит газовую полоску атмосферы, сменяется посещением химиотерапии с маленькой Карен, занятия на центрифуге - пустой растерянностью родного дома, взгляд на звезды - разговорами о покойных товарищах, которые гибнут вокруг будущего космонавта с роковой неизбежностью. Наконец, Шазелл и оператор Линус Сандгрен
пытаются увязать черную безразмерность космоса и бесконечные клаустрофобические крупные планы с акцентом на тактильность (веснушки на руках и лице Клер Фой
, играющей жену Армстронга Джанет, можно буквально посчитать). Только подлинная, живая человечность удается Шазеллу еще хуже, чем Нолану, и сто сорок минут картины напоминают некий хладнокровный взгляд извне, который не без любопытства наблюдает за попытками человечества забраться как можно дальше.
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В этом смысле было бы логично, превратись лента Шазелла в размашистую притчу, как «Древо жизни
» Малика, но единственный бог, которого котирует молодой режиссер, - это одержимость работой (и изредка вступающие с ней в конфликт личные переживания). За сим «Человек на Луне» занятно перекликается с дебютным романом Виктора Пелевина «Омон Ра» (который недавно удачно конвертировали в комикс сценарист Кирилл Кутузов
и художник Аскольд Акишин
). Как и у Пелевина, у Шазелла присутствует попытка отделить свою шерсть от государственной: как бы торжественно и патриотично ни выглядела картина, в ней внятно ставится вопрос, где заканчивается пресловутая одержимость личности и начинается государственный левиафан, стремящийся ценой чужих жизней насолить другому мифическому чудовищу. (С точки зрения художественной реконструкции космической гонки лента Шазелла, кстати, тоже вышла крайне удачно - после «Гагарина. Первого в космосе
», «Скрытых фигур
» и «Времени первых
», что почти с хронологической точностью воспроизводит идеологические бодания полувековой давности.)
Однако множащиеся детали и подробности не позволяют Дэмьену Шазеллу выйти за пределы ладной конструкции, а только распыляют внимание постановщика и зрителей. Сколько бы акцентов и сцен ни вместили режиссер и сценарист, в сущности, у них все равно получается кино про ракету, так как настроение картины равноудалено и от насыщенной драмы, и от гипнотизирующего космонавтского откровения. В кадре ходит толпа виртуозов эпизода и второго плана (Кайл Чандлер
, Киаран Хайндс
, Джейсон Кларк
, Кори Столл
, Шей Уигэм
, Патрик Фьюджит
, Пабло Шрайбер
и другие), иногда звучит пронзительная музыка (там, где Джастин Гурвиц
не косплеит Ханса Циммера
, неожиданно прорывается фолк-хит 60-х 500 miles), но желание «Человека» стать одой человеку в его удивительном сочетании надломленности и героизма затмевает все остальные.
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Тут сложно не заметить горькую иронию в отношении режиссерского почерка Шазелла: всё это время казалось, что он упертый иллюзионист, мастер мелкорубленного монтажа и холодный формалист, но тут стало очевидно, что подлинная его сила - в страсти. Так и Армстронг с похожим на горный хребет носом Гослинга (настоящий космонавт, кстати, больше напоминал Александра Скарсгарда или Ульяма Шетнера) стал героем не потому, что хорошо считал и сохранял спокойствие, даже когда мир вокруг плавился и стонал от перегрузок. Во всем этом предприятии с Луной, по Шазеллу с Сингером, он не удовлетворял никаких амбиций и не метил в герои: просто, когда у тебя на месте сердца - черная дыра, её не заполнить даже космическим пространством за много-много миль от дома. Но очень хочется попытаться.
«Человек на Луне
» в прокате с 11 октября
.
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