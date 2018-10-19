Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары

Рецензии на фильмы >>
19 октября 2018
Режиссер «Сына Саула» фиксирует, как кончился старый мир и началась история мировых войн

«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары

1913 год, Будапешт. В столицу Венгрии приезжает Ирис Лейтер (Юли Якаб) и направляется в самый модный магазин шляп самого прогрессивного города страны. Исполинский бутик и всё сопутствующее предприятие принадлежало её покойным родителям, и теперь Ирис, какое-то время прозябавшая в церковной среде, хочет устроиться сюда на работу – то ли ради призрачной связи с духом незабытых предков, то ли в надежде выйти на след брата, про которого тут говорят, в основном, шепотом и страшные вещи. Погнавшись за родственником, больше напоминающим городскую страшилку из готического романа, Ирис теряется в водовороте слухов, обрывочных фраз и распадающихся связей, хаос которых, в сущности, предсказывает котлован двух мировых войн.

Второй фильм венгерского режиссера Ласло Немеша, ученика Белы Тарра и автора обласканного «Сына Саула», показали не в Каннах, но в Венеции, где, несмотря на приз ассоциации кинокритиков, картину приняли прохладно. Между тем это идеальная пара к дебюту Немеша – одновременно и двойник, и перевертыш, взирающий на лаву истории с другого края, с земли до начала времени. В сущности, «Сын Саула» подхватывал и лаконично итожил все те мотивы, которые в «Закате» рассыпаются в руках песком, конфетти, прахом времени. В истории про Саула Осландера царили взгляд спины и многозначительная (по факту – убергуманистическая) недосказанность, в одиссее Ирис Лейтер – миллионы ничего не значащих деталей, обрывающихся на полуслове диалогов и персонажей, пропадающих столь же стремительно, сколь и неожиданно появляющихся в кадре. Оба сюжета при этом – про погоню за призраками: «Закат» преследовал фантазм истины (в какой-то момент страшилки про брата сменяются примерами благородства), «Сын Саула» – надежду на покой. И оба – про семью: истлевающую и мечтающую о цельности (даже ценой здравого смысла).

«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары

Местами «Закат» напоминает беглый пересказ фильмографии Стэнли Кубрика с коронными номерами в духе «C широко закрытыми глазами» и «Тропов славы» (под конец), но более точной аналогией стал бы неистовый кинематограф Вернера Херцога, если представить, что величественное и даже оперное дыхание его монументальных полотен «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо» сосредоточено в одном лице, а толкающая сюжет с настойчивостью скарабея человеческая одержимость не так энергична, как две самые известные маски Клауса Кински. Как режиссер с амбициями, Немеш не ленится выстроить для простой на бумаге идеи (краха всех устоявшихся связей – от семейных до культурных, государственных, человеческих) целый будапештский Вавилон с его похожими на торты женскими головными уборами, макабрическими празднованиями, которые устраивает шляпный магазин Лейтеров, мрачным историческим детективом, всполохами пира во время надвигающейся чумы, а также густой атмосферой беспокойного сна – вроде того, что принес Грегору Замзе печальное откровение.

Читайте также: рецензия на «Сына Саула»

Аналогичным откровением в финале вспыхивает окоп Первой мировой, к которой Ласло Немеш подкрадывается, с одной стороны, с показным безразличием, с другой – в ритме хроники объявленной смерти. Камера виртуоза Матьяша Эрдея с любопытством сует нос в каждую щелку, в каждое горящее окно, но с еще большей любовью фокусируется на лицах вообще, а на гипнотизирующей физиономии Ирис Лейтер – с какой-то особой жаждой. И именно ёмкое спокойствие артистки Юли Якаб, которая умудряется без ярких эмоций намертво приковывать внимание каким-то наполненным мимическим мерцанием (или неуловимым сходством с Эммой Уотсон, Дарьей Жовнер и случайными знакомыми одновременно), проводит зрителя через этот ад аннигиляции, где сначала в бездну сваливается стул, а затем и всё остальное: мода, гуманность, государственный строй и даже мировое равновесие. И снять такое амбициозно-претенциозное полотно можно, только имея за плечами смысловой сиквел, отвечающий на ключевой вопрос, которому в «Закате», разумеется, не место: «А что же дальше?»

«Закат» в прокате с 18 октября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей Филиппов
персоны
Шандор ЖотерВлад ИвановСтэнли КубрикЯнош КулкаСьюзанн УэстВернер Херцог
фильмы
Агирре, гнев божийЗакатС широко закрытыми глазамиСын СаулаТропы славыФицкаральдо

фотографии >>
«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары фотографии
«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары фотографии
«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Марина Дианова
Арарат Кещян
Людмила Курепова
Ольга Попова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Виктор Семёновский
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Януш Клосиньский
Джон Литгоу
Джон Фавро
Рубенс де Фалку
Ребекка Фергюсон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью