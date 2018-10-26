«Несокрушимый»: Чумак на оба ваши танка

фото: «Как и в сценарии, тут ничего не написано, но сделайте серьезное лицо на камеру, товарищ»
На российские экраны вышел второй за год фильм про танки. В апреле Ким Дружинин в виде комичного водевиля с намеком на приключения рассказывал о жизни и судьбе создателя Т-34 Михаила Кошкина. Сейчас режиссер Константин Максимов - при весомой продюсерской поддержке «человека и Крыма» Алексея Пиманова - снял мелодраму про танкиста Семена Коновалова. Оба фильма созданы при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества; и в той, и в другой картине немаловажную роль играют женщины. Что же, борьбу за феминизм мы почти выиграли, а вот неравную схватку за качественное военное кино пока нет.
1942 год, более точное время действия не называется (если следовать истории Коновалова, то бой, где он уничтожил 16 танков, произошел в июле, однако в фильме явно показано более холодное время года). Семен Коновалов (Андрей Чернышов), один из лучших танкистов и строгих начальников, остается без экипажа, подбитого немцами. Раненый, но не убитый, горюющий по боевым товарищам, но не сломленный духом, он под промозглым дождем и проникновенную музыку идет в штаб, где все уже наслышаны о «подвиге» Коновалова, который не смог уберечь бойцов. В штабе еще подхромоватого танкиста ждут выволочка, заклятый (еще «с училища») друг майор Кротов (Сергей Горобченко), который всеми силами пытается выжить любимчика Коновалова с насиженного места, а также бывшую жену Павлу (Ольга Погодина), отказавшейся от «мужней» фамилии в пользу звонкой «Чумак». Чумак – хоть и женщина, но профессионал: «Не механик, а зверь», – завистливо судачат мужики. Коновалов отнекивается от помощи танкового экстрасенса, а та в слезах хочет не только починить мужу, хоть и бывшему, боевую машину, но и вернуть любовь - и только туповатый начальник Кротов не понимает, что механика и танкиста связывают давние брачные узы, а потому всячески хорохорится перед единственной женщиной в штабе.
фото: Ольга Погодина пробует на практике новый метод ведения боя - «Если это игнорировать, оно исчезнет». В роли этого - Сергей Горобченко
Этот любовный треугольник в первой половине фильма по большому счету и является главной действующей силой. Доходит до того, что ревнивые альфа-самцы начинают выяснять отношения сначала в старом добром кулачном бою, а потом в модном сегодня футболе. В какой-то момент «Несокрушимый», кстати, начинает напоминать «Тренера»: то Коновалов с новым экипажем устраивает долгие тренировки и пытается научить их забираться в танк за нормативные шесть секунд, то на штабном лесном поле случается футбольный матч. Выигрывает, конечно, уже натренированный экипаж Коновалова. Примерно столько же времени, сколько и неожиданная футбольная тема, занимают в фильме про танки, собственно, танки. Важнее все-таки любовь. Безусловно, все фильмы только о любви, но в данном случае «Несокрушимый» превращается в телемелодраму: бесконечный дождь, обрушивающийся на лес в самые лирические моменты, беспощадно слезливый саундтрек и, конечно, крупные планы страдающих героев Погодиной и Чернышова только усугубляют ситуацию.
Не так давно Погодина с Чернышовым уже разыгрывали любовь - правда, на фоне цирковых страстей в 2016 году в сериале «Маргарита Назарова», который, кстати, и снимал режиссер Константин Максимов. Нельзя сказать, что его авторский стиль за эти два года как-то улучшился. «Несокрушимого», созданного для больших экранов, он снимает ровно так же, как и телесериал. Арена цирка или арена боевых действий – без разницы. Все те же слезы с патетичным финалом, подходящим разве что для низкопробных ромкомов, но никак не для истории военного подвига. Хотя даже последнее (в том числе - и в российском кино) научились делать интереснее и не так банально, как в «Несокрушимом», где от грозного названия к финалу не остается примерно ничего, кроме пустой мелодраматичной лирики. Может быть, третий по счету «танковый» российский фильм «Т-34» к концу года все-таки реабилитирует отечественный военно-промышленный комплекс, но до этого, как говорят танкисты, еще надо дожить.
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