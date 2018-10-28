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Армянин Гор ищет свою семью после разрушительного землетрясения.

Не спасает даже артист Ларса фон Триера

«Подвал»: Игорь Волошин пытается вернуться в авторское кино, но ему тут уже не рады

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«Человеческая жизнь не имеет сегодня здесь ценности»: Евгений Цыганов об уголовном преследовании Серебренникова и Сенцова

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