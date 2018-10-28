«Подвал»: Игорь Волошин пытается вернуться в авторское кино, но ему тут уже не рады

Спустя семь лет после выпуска не самого удачного «Бедуина» и экспериментов сначала с жанровым кино (пошловатая комедия «Скорый "Москва-Россия"»), а затем с сериалами («Ольга» и «Физрук») Игорь Волошин возвращается в авторское кино. В его новом фильме «Подвал», правда, уже нет места ярким персонажам и кричащей визуальной эстетике. Их место занимает спокойная европейская картинка и намеки на «Нелюбовь» и десяток одинаковых сериалов с намеками на психологический то ли триллер, то ли детектив.
В тихой с виду европейской глубинке живет интернациональная семья Лабатовых. Тана (жена и муза режиссера Ольга Симонова) – ветеринар, ее муж Милан (звезда фильмов Ларса фон Триера и поклонник «Догмы-95» Жан-Марк Барр) – музыкант, выступающий по отелям и ресторанам, их дочь-подросток Ленка (Симонетта Гладка), девочка на пороге взрослой жизни, озабоченная одновременно и романтическими отношениями, и вялотекущим семейным кризисом родителей. В один из вечеров Милан отправляется на очередное выступление, Ленка – на вечеринку, а неумная Тана, оставшаяся дома в одиночестве, размышляет о том, кто для нее важнее – заподозренный в измене муж или дочь-подросток. Делая выбор в пользу первого, Тана отправляется в отель, где выступает Милан, и застает его в номере с любовницей. За семейным скандалом пропускает звонок дочери. Девочка не возвращается домой ни в эту ночь, и на следующий день, ни потом. Кто виноват в исчезновении – сама Ленка, конфликтующие родители или балующиеся наркотиками соседи-подростки – не ясно.
фото: Пресс-служба фильма "Подвал"
Первая половина «Подвала» построена практически, как недавняя «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Родители на грани развода, погрязшие в своих проблемах и полностью игнорирующие проблемы ребенка, страшное исчезновение, кажется, совершенно не волнующее мать семейства – главную героиню как минимум первой половины ленты. Но, в отличие от того же Звягинцева, Волошин обрубает эту семейную драму, делая игривые шаги в сторону сначала детективного жанра, а затем и психологического триллера. Ведущая роль при этом тоже меняется в пользу Жан-Марка Барра - человека, ради которого, впрочем и стоит смотреть «Подвал». Хотя разыграть настоящую драму или трагедию, соответствующую дарованию, французскому актеру не дает режиссер, то и дело разбавляя его игру бессмысленными страданиями героини Ольги Симоновой.
Первые полнометражные работы Игоря Волошина – «Нирвана» и «Я» – были картинами хоть и несовершенным, но, безусловно, запоминающимся. «Подвал» же растворяется в сотне одинаковых фильмов с намеками на авторское кино – посредственных по сюжету, не цепляющих ни героями, ни ситуациями, в которых должны проявляться их характеры. Довести «Подвал» до какого-то яркого, обескураживающего финала, который мог бы хоть как-то спасти эту слабую драматически и драматургически историю, режиссеру тоже не удается. Добавь Волошин фильму побольше детективной интриги, мог бы получиться недурной мини-сериал для стриминг-сервисов – маленький городок, пропавшая девочка, подозреваемые в преступлении жители городка со своими тайнами. Но режиссер предпочел формат полного метра, невнятно балансирующего на грани жанров и даже немного смущающего простотой и заурядностью. Особенно в финальной трети этой без малого двухчасовой ленты.
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