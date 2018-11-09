«Девушка, которая застряла в паутине»: Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется

Новые похождения Лисбет Саландер с Клер Фой в главной роли застряли во всём, в чем только можно
Коренастый ангел мщения Лисбет Саландер (Клер Фой
), неразговорчивая программистка с повышенной социальной ответственностью и любовью проникать в чужие дома, наказывает очередного богача, который по-скотски обращается с супругой, бьет куртизанок и соблазняет чужих жен. Тем временем Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон
), главред и главная звезда издания «Миллениум», с трудом мирится с тем, что его детище купил какой-то весельчак с двумя миллионами подписчиков. Вскоре их дорожки вновь пересекутся: Лисбет попросят украсть программу FireFall, которая позволяет управлять всеми ракетами на планете, а потом у неё из-под носа её украдут люди, именуемые Пауками. Далее - умеренно запутанное детективное действо с применением погонь, русского следа и американских агентов (бедолага Лакит Стэнфилд
из «Атланты
»), а также не слишком дорогой и очевидный с первой сцены сюжетный твист про родственника (Сильвия Хукс
).
«Девушка, которая застряла в паутине
» Федерико Альвареса
- это перезапуск франшизы о Лисбет Саландер, которую семь лет назад взял под крыло Дэвид Финчер
, снявший свою «Девушку с татуировкой дракона
». С Руни Марой
, холодным перфекционизмом и даже с подобием скандинавского духа, который не так глянцево, но все-таки лучше ощущался в оригинальной экранизации хитовой трилогии Стига Ларссона. Семь лет спустя уже сложно объяснить из-за чего весь сыр-бор: про «трилогию Миллениум» стали благополучно забывать, скандинавский нуар успел стремительно войти в моду, выжечь сериальную землю и выйти, Финчер мастерски соскочил с работы над предполагаемой трилогией, за ним утекли из-за занятости Мара и всё еще играющий Бонда Дэниел Крэйг
. Дело застопорилось - и тогда продюсеры решили сменить концепцию.
В итоге новый ледяной триллер про паутину, девушку и её тяжелое детство к трилогии Ларссона вообще имеет очень условное отношение: роман сочинил Давид Лагеркранц
, человек, наиболее известный как соавтор автобиографии прославленного футболиста Златана Ибрагимовича. Однако именно эту книгу решили использовать как фундамент для будущего перезапуска, на главную роль позвали миниатюрную умницу Клер Фой из сериала «Корона
» и триллера «Не в себе
», а руководить процессом доверили уругвайскому хоррормейкеру Федерико Альваресу, который три года назад очаровал публику душным триллером «Не дыши
». Еще там, к слову, было заметно, что арсенал постановщика не блещет богатством, но стоило выйти из двухэтажного дома на ледяной шведский воздух, чтобы инструменты сами стали выпадать у Альвареса из рук. Впрочем, еще очень помог сценарий, к которому приложила руку толпа людей, даже - и это удивительно - Стивен Найт («Острые козырьки
», «Лок
»).
Уже открывающая сцена, в которой маленькая Лисбет играет с сестрицей Камиллой в шахматы, выписана такими жирными мазками, что, глядя на экран, можно заработать целлюлит. Акцентированный монтаж, вылезающий из фигуры поверженного короля паучок (символизм!), затем встреча с властным отцом (хороший артист Микаэл Персбрандт
, который тут, в основном, грустно гладит колено), намеревающимся сделать с дочерьми что-то очень нехорошее. Тут Лисбет, разумеется, уже проявляет смекалку - и стремительно прыгает в окно с обрыва, и бежит по снегу, видимо, аж до самого Стокгольма (сестра отказывается). Дальнейшие события выполнены в той же манере плакатной живописи, герои редко расстаются с выражениями лица трески, которая вот-вот пойдет на лютефиск, сюжетные повороты и жиденькая рукопашно-огнестрельная деятельность напоминает одновременно про Бонда, Борна и «Миссию невыполнима
», а диалоги восхищают бульварной наивностью. «Он популярен, у него два миллиона подписчиков В ИНТЕРНЕТЕ
», - замечает любовница Блумквиста про нового владельца газеты. «Вы носитесь по моему городу, как бешеный кабан
», - с редкой для картины экспрессией намекают местные власти американцу в исполнении Стэнфилда, чтобы он не лез, куда не следует. Дефицит чувства юмора, разумеется, не порок, но очень уж показательны сжатые зубы на фоне всего остального.
Вместе с тем, если в «Девушке» и есть что-то любопытное, кроме сардонической бессмысленности и хаотичности происходящего, так это попытка высказывания о развращающем свойстве власти и внутренней ярости. Иронично при этом, что кино, которое должно выглядеть более-менее феминистическим (Саландер мстила мизогинистам еще до того, как это стало мейнстримом), не отдавая себе в этом отчета, говорит на языке самого маскулинного из жанров - боевика про спасение мира. Апогея эта самодовольная героика достигла в последней части «Миссии невыполнима», а лента Альвареса всячески пытается с франшизой имени Тома Круза
соревноваться по части необязательных трюков, высосанных из пальца твистов, приклеенной на скотч политической повестки и дюжей сентиментальности, которая экшн-фильмам поразительным образом свойственна.
Однако весь этот патриархальный голубой сон о героическом себе (а трилогия Ларссона во многом отдавала эротической грезой тихого графомана), пересказанный почему-то от лица женщины с ледяными глазами, не способна вытащить ни Клер Фой, ни карнавальная антагонистка во всем красном и на высоченном каблуке, ни бесконечные разговоры про пауков. Последних особенно жалко: за все сложные человеческие переживания в итоге пришлось отдуваться именно нарисованным на компьютере насекомым.
«Девушка, которая застряла в паутине
» в прокате с 8 ноября
.
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