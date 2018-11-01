«Проигранное место»: На какое сам сядешь, на какое мать посадишь?

В Голливуде продолжает эволюционировать жанр хоррора: на экране один за другим появляются и новые по-настоящему страшные, да еще и драматичные истории типа «Реинкарнации», и осовремененные хиты вроде недавнего «Хэллоуина», ставшего лидером американского проката. Российская же индустрия в хоррорах лишь видит возможность сделать недорогое кино, которому в любом случае гарантирована аудитория поклонников жанра. Мало кто, правда, идет на отечественный «ужастик», чтобы испугаться, – скорее, чтобы посмеяться. И в этом плане режиссерский дебют Надежды Михалковой «Проигранное место», анонсированный именно как хоррор, но не имеющий отношения к жанру, вполне соответствует ожиданиям.
Группа подростков из неназванного города по вечерам развлекается странной игрой, сочетающей в себе элементы «бутылочки» и «правды или действия». Однажды один из этих подростков рассказывает приятелям «страшную» историю о том, что в местном кинотеатре «Победа» есть «проигранное место»: каждый, кто сидит на нем, впоследствии умирает. Несложно догадаться, что потом так и происходит: подростки, прогуливающие школу в «Победе» («Нельзя сбегать с уроков, кто сбегает – тот погибает
», – не зря говорит директор школы) и случайно оказавшиеся на этом проклятом месте, гибнут один за другим. И только одна отчаянная девочка Катя (Ирина Мартыненко
), почему-то предпочитающая дверям окна (на протяжении всего фильма она выходит из различных помещений исключительно через окна), решает выяснить истинные причины трагических подростковых смертей и загадку страшного «проигранного места».
Надежда Михалкова амбициозно выбрала для режиссерского дебюта сценарий, написанный на стыке драмы и хоррора братьями Пресняковыми
, работающими в основном в жанре черной сатирической комедии. Здесь-то, кажется, и случился главный рассинхрон. Михалкова снимала «Проигранное место» на полном серьезе, от чего в большей части фильма не осталось ни тени колкой сатиры, свойственной текстам Пресняковых. Лишь ближе к финальной части было сделано усилие приблизить невнятную драму со «страшилками» к жанру черной комедии – правда, сорвалось: лирический финал только усугубил явную режиссерскую неудачу и ошибку с выбранной для дебютного фильма историей.
О жизни подростков, которая вполне могла бы быть центральной темой картины, Надежда Михалкова, кажется, тоже имеет смутное представление. Либо намерено пренебрегает созданием и обустройством среды для своих героев. Они живут в абсурдном недетализированном пространстве, где из взрослых лишь директор школы да работники полиции, одна из которых белесая Анна Михалкова
(пожалуй, единственная, ради кого стоит смотреть «Проигранное место»). В школе только один класс, а рядом заштатный кинотеатр и большой дом для вечеринок, напоминающих те, что были в картине «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
». Если бы Михалкова взяла пример с Сета Рогена
и довела бы до предела абсурд событий, произошедших в жизни мажорных подростков с Николиной горы, получилась бы действительно смешная комедия, но лирическое настроение дебютантки и желание снять «красиво» перевесили. Изображение, за которое отвечал один из самых талантливых молодых операторов страны Михаил Хасая
, действительно получилось «зачетным». Песни модной певицы Монеточки, обрамляющие начало и финал, – тоже украсили фильм. Только вот связной истории, пусть даже не самой страшной, в «Проигранном месте» так и не вышло.
«Проигранное место
» в прокате с 1 ноября
.
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