Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Рецензии на фильмы >>
2 ноября 2018
«Мистер Робот» старательно играет Фредди Меркьюри

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Лондон, 1970 год. Многозубый парень Фаррух, презирающий свою кличку «Пакистанец», грезит не об очередной порции багажа в аэропорте Хитроу, где он работает, а о сцене, которая – пройдет еще совсем немного времени – встретит его с распростертыми объятиями. Примерно так начинается очередной байопик о жизни музыкальной звезды – в данном случае «Богемская рапсодия», унаследовавшая название от самого спорного, но одного из самых известных хитов легендарной группы Queen и ее солиста и, собственно, автора этой композиции Фредди Меркьюри.

В самом начале картины Фаррух Балсара (Рами Малек), выходец из семьи парсов, из Индии, а затем из Занзибара перекочевавших в Великобританию, уже примеряет на себя имя и экстравагантный образ Фредди. Модный парень с нетривиальной внешностью и более чем оригинальным голосом в баре находит не только подходящую себе по звучанию и названию группу Smile, оставшуюся без вокалиста, но и будущую подругу и единственную, судя по фильму, любовь всей своей жизни Мэри Остин (Люси Бойнтон). А дальше приходит она – история группы Queen и отдельные злоключения судьбы ее солиста Фредди Меркьюри.

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Снимать байопик о Меркьюри было задачей непростой. Сначала проект покинул самый очевидный исполнитель главной роли Саша Барон Коэн, который, якобы, настаивал на «взрослом» рейтинге картины, с чем не согласились продюсеры фильма и барабанщик Queen Роджер Тейлор. В качестве режиссера на проект пришел Декстер Флетчер, дебютировавший с «Диким Биллом» и запомнившийся «Эдди «Орлом» – фильмом про Эдди Эдвардса, по большому счету неудачника, закрепившего тем не менее свое имя в истории мирового спорта как первого представителя Великобритании по прыжкам с трамплина на зимней Олимпиаде. Но Эдвардс, при всем уважении, фигура, не сопоставимая с Меркьюри.

При Флетчере главную роль должен был исполнять Бен Уишоу. Но после долгих пертурбаций на «Богемской рапсодии» в качестве исполнителя главной роли неожиданно возник Реми Малек, уже известный к тому времени по работе в сериале «Мистер Робот», и режиссер Брайан Сингер – тот самый человек, принесший славу кинематографическим «Людям Икс», но – уже на излете производства «Богемской рапсодии» – получивший иск о сексуальных домогательствах, которые на время стоили ему режиссерской карьеры. Несмотря на то, что многие голливудские издания все-таки писали, что Флетчер доделывал фильм за отстраненным от работы Сингером, в титрах в качестве режиссерского имени значится именно Брайан Сингер, что кажется немаловажным с учетом тематики картины.

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

«Богемскую рапсодию» можно было бы назвать байопиком почти идеальным. Песен Queen тут много, представлены, в общем, все самые известные композиции. Про группу тоже не забывают – более того, именно она для главного героя становится настоящей семьей (что подчеркивается неоднократно, может быть, даже с перебором) взамен той, которая не понимала его – странного эксцентричного юношу, изучавшего дизайн и предпочитающего вычурную, иногда женскую одежду, взамен классическим джентльменским «тройкам», и это еще когда не дошло дело до сексуальной ориентации, которая, конечно, играет и в фильме далеко не последнюю роль.

Но если исполнители ролей и музыкантов Queen и семьи Меркьюри практически не вызывают вопросов – у некоторых прямо-таки поразительное сходство с их реальными прототипами, то Реми Малек в образе солиста Queen выглядит фигурой довольно спорной, особенно поначалу. Большую часть фильма он – щупловатый юноша – пытается изображать манеры, походку и своеобразную артикуляцию Фредди, а преображается и, кажется, по-настоящему входит в образ уже тогда, когда его герой Меркьюри пытается построить сольную карьеру (безуспешно). В финале, для которого в фильме выбрано выдающееся выступление группы Queen на фестивале Live Aid, вопросов ни к исполнителю главной роли, ни к создателям ленты, уже не остается. Хорошо задокументированный концерт воссоздается пошагово, с точностью к деталям, с сумасшедшей реакцией впечатляющего зрительного «зала» стадиона Уэмбли, скандирующего, естественно, We are the champions, и примечательной органикой Фредди Меркьюри. Эта финальная сцена, наряду с композициями Queen, пожалуй, главное, ради чего и стоит смотреть «Богемскую рапсодию».

«Богемская рапсодия» в прокате с 1 ноября.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Мария ТокмашевамузыкаМузыканты
персоны
Люси БойнтонСаша Барон КоэнРами МалекФредди МеркюриБрайан СингерБен УишоуДекстер Флетчер
фильмы
Богемская рапсодияЛюди Икс: АпокалипсисЭдди «Орёл»

фотографии >>
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   2.11.2018 - 21:20
Горько осознавать, что нам никогда не сходить на концерт Queen! Что, дуэт Монсеррат и Фредди - уже в далёком прошлом. А Богемская рапсодия, просто - дождь за окном... Кстати, на главную роль - актёр... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.
Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.
Марат Арипов
29 октября скончался актёр, режиссёр Марат Арипов.

День рождения >>

Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Юлия Подозёрова
Артур Федорович
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Самюэль Ле Бьян
Бёрт Ланкастер
Марисол Николс
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью