«Пришелец»: Чапаев и пустота. Как из «Марсианина» сделали экзистенциальную драму

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«Девушка, которая застряла в паутине»: Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется

3 ноября

«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян - пока про Крым, а не Солсбери