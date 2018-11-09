«Пришелец»: Чапаев и пустота. Как из «Марсианина» сделали экзистенциальную драму

Чем обернулась драматичная история создания российского фильма про Марс
фото: Пресс-служба фильма «Пришелец»
История создания российского фильма «Пришелец» долгая и довольно трагическая. Началась она около 10 лет назад, когда сценарист (он же, кстати, режиссер недавнего фильма «Временные трудности») Михаил Расходников придумал сюжет о человеке, оставшемся в одиночестве на Марсе. В 2009-м, если верить Расходникову, он отправил готовый сценарий многочисленным компаниям, среди которых был и «Двадцатый век Фокс СНГ», занимающийся дистрибуцией тогда по преимуществу зарубежных лент головного офиса «Фокс». Ответа сценарист так и не получил, но, вроде как, партнеров из других компаний нашел, и в 2012-м началось производство отечественного «Марсианина», который увидел свет только спустя шесть лет и в довольно переработанном по сравнению с первым вариантом воплощении.
Помехой, конечно, стал «Марсианин» американский, который в 2015-м выпустил все тот же «Двадцатый век Фокс». Фильм Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в главной роли был, конечно, не самым удачным в обширной фильмографии режиссера, но даже получил «Золотой глобус» в категории «лучшая комедия/мюзикл» (хотя вряд ли Ридли Скотт рассчитывал именно на такой исход). Вместе с внушительными кассовыми сборами (630 млн долларов против 108 млн, вложенных в производство) и уже упомянутой наградой создатели «Марсианина», снимавшегося по одноименной книге Энди Уира, написанной в 2011-ом и опубликованной в 2014-м году, чуть было не получили иск и от Михаила Расходникова, обвинившего авторов и компанию «20 век Фокс» в плагиате. Иск, правда, был отклонен.
фото: Пресс-служба фильма «Пришелец»
Над российским «Марсианином» все это время работа худо-бедно продолжалась, он был постоянным участником питчингов Фонда кино и даже заимел какую-то поддержку – правда, в финальной версии фильма титра этой организации нет. Авторы российского «Марсианина» в срочном порядке меняли сценарий и концепцию, чтобы хоть как-то отличаться от своего американского двойника. Но на этом трагическая судьба картины не закончилась. В ноябре 2016 года продюсер, режиссер и исполнитель главной роли, глава компании «Союз Маринс Групп» (владелец крупных отелей в Сочи и Крыму) Александр Куликов погиб – вертолет, на котором он летел к месту съемок клипа на свою новую песню «Родина» потерпел крушение в Крыму. Российского «Марсианина», обретшего с годами название «Пришелец», доделывали уже без него. Готовый фильм посвятили памяти Куликова.
Завязка «Пришельца» вообще не напоминает «Марсианина», и сделана вполне в традициях отечественных картин этого жанра. Космическая держава отправляет миссию на Марс. Из ЦУПа ею руководит опытный Александр Ковалев (Андрей Смоляков), непосредственно в экипаже – Александр Чапаев (Александр Куликов). Из-за неожиданно возникшей на «красной планете» песчаной бури корабль целиком приземлиться не может, и капитан Чапаев берет на себя миссию высадиться на загадочной планете вместе с бортовым роботом БАРС. Остальной экипаж летит обратно на Землю, сигнал от Чапаева быстро пропадает – ЦУП, а вместе с ним и журналисты главного телеканала RU1 (Борис Моисеев, чье лицо так и не решились показать крупным планом), считают, что космонавт погиб. Чуть позже и неожиданно он все-таки выходит на связь и остается один в этой красной песчаной пустоте.
фото: Пресс-служба фильма «Пришелец»
Для организации спасательной миссии, которая займет минимум девять месяцев, будут необходимы 1,5 триллиона рублей, которые кажутся недостижимыми деньгами даже для условного «Роскосмоса». Ковалев, кстати, лучший друг Чапаева, пытается выбить эти деньги из отвечающего за миссию чиновника (Юрий Цурило), но тот непреклонен - «денег нет, но вы держитесь». Решение проблемы неожиданно приходит от загадочно-зловещего «президента телевизионной корпорации», который предлагает сделать с участием Чапаева реалити-шоу о жизни на Марсе. Тут-то и начинается самое главное. Российское телевидение наконец запускает шоу, интересное всему миру, и называется оно, как не сложно догадаться, «Марсианин». Тратя неимоверное количество энергии, запас которой ограничен, Чапаев по три раза в день выходит в эфир с шутками-прибаутками или размышлениями о собственном бытие. А в перерывах рассказывает психологу ЦУПа (Анна Банщикова) о том, что ему слышится на Марсе странная музыка, которая явно не приведет ни к чему хорошему.
Так, начавшись в остро-политическом, хоть и немного комедийном ключе, «Пришелец» неожиданно перерастает в экзистенциальную драму, где герой Куликова играет (иногда вполне органично) практически Ивана Бездомного из «Мастера и Маргариты». Постепенно погружаясь в эту галлюциногенную катастрофу, создатели ленты, правда, действуют на полном серьезе – в том числе и в завершающей трети картины, которая могла бы стать обаятельной, возможно, даже выдающейся трэш-комедией о русском космосе и самобытном кризисе, идущем из глубин отечественной литературы. Там, где герой Мэтта Дэймона выращивал картошку и боролся за жизнь, у нас – лишь долгие разговоры о смысле жизни и роли человечества во Вселенной. Великая русская литература, конечно, для каждого из нас не прошла даром, но будь «Пришелец» чуточку ироничнее, он больше походил бы на самобытный фильм, чем на программную лекцию из Московского планетария – пусть и «самую бредовую и с галлюцинациями».
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