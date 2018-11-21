ревью

«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре

Авторы нового проекта рассказывают о ретро-футуризме и человекоподобных роботах

Как создавался мир будущего в киносериале «Лучше, чем люди»

Первый канал снял документальный фильм об актере

Рецензии на фильмы

«Быть Астрид Линдгрен»: На детской стороне

Несколько страниц из жизни автора книг «Малыш и Карлсон», «Мио, мой Мио» и других