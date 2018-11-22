«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь

Ироничный мультфильм-путеводитель по всемирной паутине
«Ральф против Интернета
» - очередное путешествие в мир виртуальной реальности от студии Disney. Если первый «Ральф
» рассказывал о жизни внутри игровых автоматов, то нынешний переносит зрителя во вселенную Интернета. Главные герои – персонажи старых видео-игр Ванелопа и Ральф. Она – маленькая принцесса-гонщица, рассекающая по конфетному пейзажу в игре «Сладкий форсаж», он – разрушитель, мешающий Мастеру Феликсу младшему строить дома. И вместе они – закадычные друзья, которые дня друг без друга прожить не могут.
Казалось бы, что еще? Однако Ванелопа тоскует: в своем конфетном королевстве она изучила уже все маршруты, игра и жизнь стали слишком предсказуемыми, а душа просит большего. Ральф, хоть и не понимает этих страданий, однако ж рвется помочь, и дело доходит до того, что автомат со «Сладким форсажем» оказывается сломан, а все его обитатели (включая, разумеется, Ванелопу) остаются без дома и без работы.
Пытаясь спасти положение, Ральф придумывает безумный план: нужно отправиться в Интернет и найти там замену сломанной детали. Так и выходит, что двое друзей из скромного, замкнутого, архаичного и провинциального, в общем, мира старых видео-игр оказываются в непредсказуемой вселенной под названием «Интернет», предстающей перед зрителями в виде огромного, супер-современного, пестрого мегаполиса.
«Ральф 2» не первая попытка визуализировать Интернет-мир, но, несомненно, самая на сегодняшний день удачная и занимательная. Яркая супермодная архитектура, классная игра с логотипами и множество чудесных, очаровательных и забавных штучек, которыми авторы наполнили свой воображаемый Интернет, превращают просмотр «Ральфа» в ни с чем не сравнимое удовольствие. Огромный аукционный дом е-bay, шоу-пространство видеохостингового сайта (аналога youtube), где всем заправляет модный алгоритм по имени Класс, поисковая система, которую представляет смешной суетливый умник, вечно предлагающий нелепые варианты поисковых запросов, рекламы, сайт студии Disney, гоночная Интернет-игра и даже даркнет (подпольный Интернет, в котором творятся разные темные делишки)… У авторов буквальное всякое лыко встало в строку: лайки и злобные комментарии, полулегальные сайты по заработку денег и птички твитов, видео с котиками и, конечно, Интернет-юзеры – своего рода туристы, которые толпами кочуют по Интернет-вселенной.
Одного этого уже с лихвой хватило бы для успеха, однако новый, перекованный Джоном Лассетером Disney не довольствуется чистым аттракционом, а по заветам команды Pixar, ставит во главу угла пронзительную и мощную историю. Есть она и в новом «Ральфе». В чем-то предсказуемая, в чем-то совершенно неожиданная, ошеломительная, с небезусловной развязкой (кому-то такой хэппи-энд может показаться и грустным), она рассказывает о тех, в сущности, непростых выборах, которые ставит перед нами дивный новый мир. И хотя свой выбор герои совершают, если задуматься, между хорошим и лучшим, как ни странно, он (выбор) не становится от этого менее драматичным.
Может, тема Интернета так повлияла, а может, дело в неизменном стремлении команды Disney/Pixar все выше и выше поднимать некий, назовем это условно, философский градус своих фильмов, однако новый «Ральф» получился произведением хоть и в высшей степени увлекательным, однако очень небезусловным в том, что касается артикулированных в фильме посланий. И речь не только об основном месседже, который, к сожалению, очень легко прочитать как призыв к бесконечному поиску новых челленджей (эта идея очень в русле верований Лассетера
со товарищи, и в их рассказах о работе звучит она весьма органично и смело, однако переплавленная в сказку, она вдруг начинает выглядеть слишком, пожалуй, категоричной и немножко неуютной… впрочем, здесь, разумеется, на вкус и цвет)… в общем, речь не только об основном месседже, но и о мощнейшем феминистическом заряде фильма, выставляющем буквально всех персонажей-мужчин в очень и весьма неприглядном свете.
Впрочем, кого когда волновали послания? Разве что критиков. И пусть в смысле морали «Ральф» - фильм полемичный, в том, что касается зрелищности, он - безусловный анимационный лидер подходящего к концу года. Из тех анимационных картин, которые непременно нужно посмотреть с детьми на большом экране, чтобы потом не кусать локти и не чувствовать себя плохим родителем, лишившим ребенка одного из самых невероятных и современных зрелищ, на которое только способна мультипликация.
«Ральф против Интернета
» в прокате с 22 ноября
.
обсуждение >>