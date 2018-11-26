«Колетт»: Муж жены писателя

Кира Найтли в в мире литературных страстей
«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина», гласит пословица. Значит ли это, что за великой женщиной будет стоять великий мужчина? Вряд ли этого мужчину устроит местечко «за кем-то», которое веками отводилось женщинам. В мужском мире великая женщина вынуждена присваивать себе либо мужской псевдоним, либо манеру поведения, либо то, и другое. Женственность по сей день изгнана в спальни и детские; к творчеству и карьере женщин общество до сих пор относится с подозрением, зачастую снисходительно, отрицая их возможность.
Этой патриархальной традиции следует и биографический фильм английского режиссёра и сценариста Уоша Уэстмоленда
(и его соавтора Ричарда Глацера
) «Колетт
», рассказывающий о становлении великой французской писательницы Сидони-Габриэль Колетт, классика французской словесности, члена Гонкуровской академии и одной из незауряднейших женщин прошлого века. Фильм посвящён её ранним годам и складывается из кратких сцен, иллюстрирующих главные и поворотные события жизни: вот юная Колетт (Кира Найтли
) в отчем доме в Бургундии, вот она с мужем Вилли (Доминик Уэст
) в Париже посещает светский приём, вот застала мужа с другой - и уже снова в Бургундии, подвязывает помидорки с мамочкой. И снова Париж, где Вилли запер её в комнате, заставляя писать новый роман, чьё авторство снова припишет себе, а она, покричав от гнева... соблазнительно открыв рот, раскрывает очередную тетрадь и берется за перо. Еще спустя какое-то время Колетт заводит любовницу, а потом, на пороге развода, сама надевает мужской костюм. Авторы фильма позаботились об аккуратном портретном сходстве персонажей со своими историческими прототипами и даже комично копируют мизансцены со старых открыток — Колетт на сцене
, Колетт рядом с Мисси занимается гимнастикой
.
Неожиданным решением стал выбор актрисы на заглавную роль. Дважды номинированная на «Оскар» Кира Найтли, ещё в юности легко покорившая Голливуд, сияеет в роли великой писательницы, привлекая зрительское внимание к проекту. У Найтли здесь есть несколько весьма драматичных крупных планов, хотя ее типаж и современность можно счесть и неподходящим на роль стопроцентно женственной и чувственной Колетт, пластика которой завораживала очевидцев. Жаль, что для этой роли не нашлось француженки — хотя, по чести, Колетт это сложнейший для актёрского воплощения образ героини без геройства, которая творила и делала карьеру, не предавая свою женственность, а опираясь на неё, изучая её и описывая. До сих пор это уникальное явление, парадокс живой женской натуры, почти невозможный для театра и кино, основанных на архаичных структурах восприятия. На европейских сценах и экранах милая Афродита удовольствуется амплуа субретки-кокетки либо любовницы, а роли героинь прочно заняли монументальные богини с с копьями, Гера и Афина.
Авторы фильма не до конца раскрыли ее натуру и дух Прекрасной эпохи, но старательно следовали за хронологией биографии писательницы, увлекаясь её пикантными подробностями. Здесь есть и череда суматошных постельных сцен, и эпатаж — трехсекундный общий план с оголённой грудью Найтли, и тонкость, и напор, и волевой порыв. Нельзя не отметить и персонажа мужа Колетт, ставшего вторым главным героем картины. В картине этот мужчина на наших глазах превратился в умелого продюсера талантливой жены. Для истории же он остался далеко за её спиной, а образ писательницы (и свободной от ярлыков и стигм феминности) будет ждать и других воплощений. Возможно даже в следующий раз за сценарий и режиссуру проекта будет отвечать женщина.
«Колетт
» в прокате с 26 ноября.