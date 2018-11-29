«Спитак»: Это случилось 30 лет назад

анонс

Ремейк хоррора Дарио Ардженто от режиссера «Зови меня своим именем»

«Cуспирия»: Придержи тьму. Драма про историческую вину и женское самоосознание

Кира Найтли в в мире литературных страстей

«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь

21 ноября

«Быть Астрид Линдгрен»: На детской стороне

Несколько страниц из жизни автора книг «Малыш и Карлсон», «Мио, мой Мио» и других