Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Спитак»: Это случилось 30 лет назад

Рецензии на фильмы >>
29 ноября 2018
Номинированная от Армении на Оскар картина Александра Котта рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 30 лет назад, 7 декабря 1988 года. Собственно, к этой дате и приурочен памятный фильм, который сам режиссер именует реквиемом.

«Спитак»: Это случилось 30 лет назад

В центре истории главный герой Гор (Лерник Арутюнян), который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается после катастрофы, чтобы найти семью. Съедаемый чувством вины, он добирается до Спитака, находит руины своего дома и пытается их раскопать, в то время как его жена (Эрмине Степанян) и дочь (Александра Политик) ждут помощи под завалами совсем в другом месте. Параллельно разворачивается несколько других драматических историй, одна из которых посвящена реальному спасателю из Франции и его взрослой дочери-фотографу, документирующей события на месте трагедии.

От «Спитака» ждали не просто добросовестной хроники страшных событий 30-летней давности, но и художественного их осмысления, концептуального и философского. Александр Котт, автор военно-патриотической «Брестской крепости» и победившего несколько лет назад на «Кинотавре» поэтического «Испытания», - режиссер чуткий, с первого кадра берет верную ноту без надрыва показывает тихое человеческое горе, почти молчаливое – настолько невыносимое. Каждый кадр демонстрирует бережное, трепетное отношение автора к материалу, на котором строится фильм, и к каждому конкретному герою картины – равно как и ко всему народу, пережившему эту трагедию. В общих сценах были успешно задействованы реальные люди, жители Армении, для которых участие в картине стало своеобразной терапией и данью памяти погибшим родственникам. Огромные декорации, созданные из натуральных материалов (когда актер в кадре берет камень и откидывает его, он кидает именно камень, а не кусок крашеного пенопласта) работают на создание достоверной картины.

«Спитак»: Это случилось 30 лет назад

Читать также: Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно»

Немного не хватает картине драматургической целостности. Несмотря на наличие сквозного соединяющего сюжета, она рассыпается на сцены и диалоги, оставляя впечатление рыхлости сценария или, наоборот, его купированности в силу производственных трудностей. Из-за этого разряжается эмоциональная атмосфера фильма – мрак бледнеет, а финальный свет кажется несколько искусственным. Зато в фильме целая галерея характеров и примеров мужества. Обездвиженная женщина, попавшая в каменный капкан вместе с дочерью, в ожидании помощи пытается отвлечь своего ребенка, превратить трудные часы под завалами в подобие детской игры. Смертельно уставшие люди продолжают работать на руинах школы, открывают целый погибший класс и замирают, не в силах проронить ни звука. Страшная сцена. Много страшных сцен. Но что, если не искусство поможет пережить нам боль, не забывая о ней?

«Спитак» в прокате с 29 ноября.


версия для печати
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаРоссийские фильмы
персоны
Лерник АрутюнянАлександр КоттСаша ПолитикЭрмине Степанян
фильмы
Спитак

фотографии >>
«Спитак»: Это случилось 30 лет назад фотографии
«Спитак»: Это случилось 30 лет назад фотографии
«Спитак»: Это случилось 30 лет назад фотографии
«Спитак»: Это случилось 30 лет назад фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью