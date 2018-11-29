«Спитак»: Это случилось 30 лет назад

Номинированная от Армении на Оскар картина Александра Котта рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 30 лет назад, 7 декабря 1988 года. Собственно, к этой дате и приурочен памятный фильм, который сам режиссер именует реквиемом.
В центре истории главный герой Гор (Лерник Арутюнян
), который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается после катастрофы, чтобы найти семью. Съедаемый чувством вины, он добирается до Спитака, находит руины своего дома и пытается их раскопать, в то время как его жена (Эрмине Степанян
) и дочь (Александра Политик
) ждут помощи под завалами совсем в другом месте. Параллельно разворачивается несколько других драматических историй, одна из которых посвящена реальному спасателю из Франции и его взрослой дочери-фотографу, документирующей события на месте трагедии.
От «Спитака» ждали не просто добросовестной хроники страшных событий 30-летней давности, но и художественного их осмысления, концептуального и философского. Александр Котт, автор военно-патриотической «Брестской крепости
» и победившего несколько лет назад на «Кинотавре» поэтического «Испытания
», - режиссер чуткий, с первого кадра берет верную ноту без надрыва показывает тихое человеческое горе, почти молчаливое – настолько невыносимое. Каждый кадр демонстрирует бережное, трепетное отношение автора к материалу, на котором строится фильм, и к каждому конкретному герою картины – равно как и ко всему народу, пережившему эту трагедию. В общих сценах были успешно задействованы реальные люди, жители Армении, для которых участие в картине стало своеобразной терапией и данью памяти погибшим родственникам. Огромные декорации, созданные из натуральных материалов (когда актер в кадре берет камень и откидывает его, он кидает именно камень, а не кусок крашеного пенопласта) работают на создание достоверной картины.
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Немного не хватает картине драматургической целостности. Несмотря на наличие сквозного соединяющего сюжета, она рассыпается на сцены и диалоги, оставляя впечатление рыхлости сценария или, наоборот, его купированности в силу производственных трудностей. Из-за этого разряжается эмоциональная атмосфера фильма – мрак бледнеет, а финальный свет кажется несколько искусственным. Зато в фильме целая галерея характеров и примеров мужества. Обездвиженная женщина, попавшая в каменный капкан вместе с дочерью, в ожидании помощи пытается отвлечь своего ребенка, превратить трудные часы под завалами в подобие детской игры. Смертельно уставшие люди продолжают работать на руинах школы, открывают целый погибший класс и замирают, не в силах проронить ни звука. Страшная сцена. Много страшных сцен. Но что, если не искусство поможет пережить нам боль, не забывая о ней?
«Спитак
» в прокате с 29 ноября
.