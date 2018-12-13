«Бамблби»: Без бэя не сдамся!

«Трансформеры» в 80-х прикидываются «Инопланетянином» (неплохо)
Добрые автоботы проигрывают в «маслопролитной» войне с десептиконами. Лидер автоботов Оптимус Прайм посылает молодого воина B-127 на Землю, чтобы защищать ее от врагов и ждать подкрепление. Однако вслед за желтым трансформером на планету летит десептикон – и в ходе битвы лишает B-127 памяти и речи. В середине 1980-х робота, принявшего облик Фольксвагена Жука, находит 18-летняя Чарли (Хейли Стейнфилд
) – способная механик, переживающая недавнюю смерть отца. Только девушка успевает подружиться с пришельцем и привить ему любовь к The Smiths, на Бамблби (так она называет домашнего автобота) выходят военные и парочка злобных десептиконов.
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Десять лет и пять фильмов главный бомбардировщик Голливуда Майкл Бэй
лепил из серии детских игрушек идеальную франшизу для мальчиков-подростков - «Трансформеры
». Несколько раз обещал все бросить, но возвращался до тех пор, пока кассовые сборы «Последнего рыцаря
» не намекнули, что зрительский интерес начинает спадать. Разумеется, студия Paramount цикл не забросила, а, сократив бюджет вдвое, мягко перезагрузила в виде приквела. Бамблби превращается не в Chevrolet Camaro (как у Бэя), а в «Жука» (кстати, каноничного) – новая игрушка теперь рассчитана и на девочек.
Режиссерское кресло «Бамблби
» занял аниматор Трэвис Найт
, президент студии кукольной анимации Laika и автор завораживающего мультфильма «Кубо. Легенда о самурае
». С его приходом громкие взрывы, ура-патриотизм, перенасыщенная цветокоррекция, туалетный юмор и подчеркнуто сексуальные девушки, без которых серия раньше ни разу не обходилась, отправились на свалку. Вместо них – ламповая ностальгия по 1980-м (особенно много любви достается «Клубу "Завтрак"
»), ретро-саундтрек, трогательная история, а также сильная и демонстративно целомудренная героиня. На смену эпичности пришла сдержанность - и, надо сказать, «Бамблби» смотрится милее и глубже более масштабных предшественников. Но вряд ли честнее.
Майкл Бэй, как ни относиться к его фильмам, хорошо знал, чего хочет его целевая аудитория, без обмана отвечал ее потребностям и выработал собственный почерк, за который получил среди молодых американских критиков статус «вульгарного автора». «Трансформеры» не претендовали на высокое искусство и не пытались казаться умнее, чем они были. А вот «Бамблби» изо всех сил старается трансформироваться в спилберговского «Инопланетянина
», полностью копируя структуру культового детского сайфая. Выглядит это, конечно, трогательно, но немного пахнет манипуляцией.
Впрочем, ничего ужасного. Главное, фильму есть, чем привлечь тех, кто воротил нос от тестостероновых коктейлей Бэя (он тут, между прочим, продюсер). За Чарли в исполнении Хейли Стейнфилд переживать гораздо легче, чем за туповатых персонажей Шайи ЛаБафа
и Марка Уолберга
, а экшн-сцены и трансформацию металлических инопланетян теперь можно рассмотреть. Сценарий не перегружен персонажами и второстепенными линями, а комедийные сцены можно назвать по-настоящему удачными. Все-таки иногда авторским почерком можно и пожертвовать.
«Бамблби
» в прокате с 13 декабря
.