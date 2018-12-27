«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

Уходящий 2018-й год запомнится не только кассовым успехом «Движения вверх», кажется, наконец закрывшего тему великих спортивных побед, но и сразу тремя фильмами о танках. Последний из них – «Т-34» – выходит в прокат на длинные новогодние праздники (с 27 декабря – в IMAX, с 1 января – в широкий прокат). Решение выпустить картину о танках в качестве подарка россиянам кажется довольно сомнительным, хотя фильм действительно получился зрелищным, намного превосходящим других «танковых» конкурентов – комедию «Танки» и мелодраму «Несокрушимый».
1941 год, в деревню Нефедово прибывает молодой лейтенант Коля Ивушкин (Александр Петров
), с отличием прошедший курс подготовки танковых командиров. Часть, призванная защитить Москву от вторжения немцев, почти разгромлена. Юнца Ивушкина бросают сразу в бой с единственно оставшимся в распоряжении танковым экипажем, которому уготовано стать очередной жертвой войны. Битва одного экипажа против 18 немецких танков должна закончиться, по законам современного отечественного военного кино, победоносно. Но в «Т-34» – это только первый, трагический и, в общем-то, реалистичный акт: одному экипажу с такой мощью не справиться, тем более, что во главе стоит опытный Ягер Клаус (Винценц Кифер
), с подозрением относящийся ко всем «русским». В битве советского экипажа и танка под управлением Ягера, победа окажется на стороне последнего.
Но недаром это только начало повествования «Т-34». Ко второму акту, действие которого происходит в 1944 году, Клаус дослужился до штандартенфюрера, а изрядно обросший Ивушкин, явно напоминающий Иисуса Христа, стал узником концлагеря, где немецкий начальник решил провести опасный эксперимент. И вот уже Ивушкину поручено собрать из измотанных пленных новый экипаж, починить только что вернувшуюся с поля боя «тридцатьчетверку» и показать – правда, в качестве учений, – на что способны советские бойцы. И вот тут уже – наконец по всем законам жанра – «русские» и демонстрируют свою хватку, смекалку и армейские таланты.
«Т-34» снял Алексей Сидоров
– режиссер не только «Бригады», но и «Боя с тенью», с которого когда-то начиналась мода на брутальное спортивное кино (не без примеси мелодрамы, конечно). За годы, прошедшие после «Боя с тенью», эту страсть к столкновению на ринге (или поле боя) мужских характеров Сидоров не только не потерял, но и приумножил. И вся, если можно так сказать, «мужская часть» картины сделана просто отлично, даже несмотря на устаревшие, казалось бы, «слоу-мо» и периодически возникающий эффект компьютерной игры. Без последнего, впрочем, рассказывать сегодня о сражениях Великой Отечественной войны, наверное, уже невозможно.
В отличие от предыдущих фильмов про танки, здесь четко выстроена драматургия сражений, а четкая работа со звуком не в последнюю очередь создает эффект погружения в гущу сражений. А сложная операторская работа (фильм действительно по большей части снимался в танках) порой скрывает недостатки актерской игры. Сидоров – по крайней мере непосредственно в «танковой» части истории – не заигрывает с лирикой и не перегружает повествование ненужными флэшбеками. Он просто собирает экипаж – рискованный командир Ивушкин, опытный мехвод Василенок (Виктор Добронравов
), меткий заряжающий Волчок (Антон Богданов
), странноватый радист-пулеметчик Серафим (Юрий Борисов
). Каждого из них создатели «Т-34» наделяют собственными речевыми характеристиками и лишь немногими отличительными чертами. Серафим, например, оказывается человеком верующим – так, что в бой идет под «Отче наш».
Какая у них была жизнь до войны, а потом до концлагеря, практически не известно, но вряд ли это архиважно. Вот танк, вот экипаж, вот война. При описании последней Сидоров, что важно, обходится почти без модного нынче ура-патриотизма. На первый бой экипаж Ивушкина отправляется как пушечное мясо, а второй уже экипаж бежит из концлагеря не ради далеких Сталина и Родины, а ради свободы. Тоже, конечно, не близкой, но вполне понятной с позиции любого здравомыслящего человека.
Будь «Т-34» суровой мужской драмой про этот танковый экипаж, его можно было бы смело назвать отличным военным кино. Но, как часто случается с картинами, претендующими на большие кассовые сборы, здесь не обошлось без линии романтической. Она же выглядит как совершенно не нужное добавление к брутальной и динамичной истории. За «женскую» линию в «Т-34» отвечает Ирина Старшенбаум
, которая играет узницу концлагеря, переводчицу, помогающую экипажу Ивушкина бежать из заточения. Естественно, она тоже вписывается в эту рискованную авантюру. К самой Старшенбаум, которая хоть как-то пытается обыграть эту сухо написанную героиню, претензий при этом нет. Но весь третий акт, и так чрезмерно разъясняющий историю побега пленных советских солдат, романтическая линия только утяжеляет и растягивает в хронометраже.
Тем не менее для отечественного кино, которое редко выходит из патетично-патриотического танка, «Т-34» выглядит настоящим достижением. Возможно, больше понятным уже молодым зрителям, далеким от классики советского кино. Пока, правда, неясно, как они отнесутся к этому фильму в качестве «новогоднего подарка». Пожалуй, столь же неуместного, как и «счастливые» сцены мирной жизни героев «Т-34» на финальных титрах – под «Бери шинель, пошли домой» Булата Окуджавы
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«Т-34» в прокате с 27 декабря
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