«Пирсинг»: Сложный прикол - рецензия на фильм - Кино-Театр.РУ
Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пирсинг»: Сложный прикол

Рецензии на фильмы >>
4 января 2019
Миа Васиковска и Кристофер Эббот любовно режут друг друга

«Пирсинг»: Сложный прикол

Педантичный рекламщик Рид (Кристофер Эббот) целует жену и маленькую дочь – и отправляется в заковыристую бизнес-поездку, почему-то – в отель в центре города. Там он гладит руками, наряженными в кожаные перчатки, желтый от тревоги телефон и вызывает англоговорящую проститутку со специализацией на садо-мазо, чтобы убить ее ножом для колки льда. Эта навязчивая идея преследует его какое-то время, в паре с ужасом, что иначе он вгонит лезвие в родную дочь. Рид тщательно все репетирует, даже тестирует на себе хлороформ, однако план, разумеется, обламывается: приехавшая по вызову блондинка Джеки (Миа Васиковска), потрепанная жизнью обладательница захер-мазоховских мехов, будто бы и сама жаждет, чтобы в нее внедрили что-то металлическое.

Сочный и фактурный «Пирсинг» – вторая работа итало-американского режиссера Николаса Песке, обратившего на себя внимание диаметрально противоположным дебютом. Эстетски монохромные «Глаза моей матери» сочетали в себе хладнокровие Ханеке (сюжетный спусковой крючок напоминал о «Забавных играх») и радикальные телесные метафоры в духе французского экстрима (в первую очередь - «Мучениц»). В истории про девушку (Кика Магалхэс), живущую в пустом доме после убийства матери и смерти отца, Песке очевидно интересовало то, как родители (и немного фатума) программируют мировоззрение ребенка.

«Пирсинг»: Сложный прикол

В экранизации «Пирсинга» Рю Мураками, который молодой режиссер прочитал на съемочной площадке, этот мотив неисповедимой наследственности и вывихов воспитания тоже присутствует: не обходится без фрейдистских объяснений через детство, как у главного героя сформировалось понимание жестокости как субститута любви. Роман Мураками вышел в 1994-м – и вписался в волну «американских психопатов», «бойцовских клубов», «на игле» и прочих попыток не только найти себя настоящего в удушающем пенопласте запойно консьюмеристского декора, но и научиться с собою жить в мире на фоне грядущего конца света. В XXI век, ощущали многие авторы, возьмут не всех.

Не случайно тогда же, на стыке тысячелетий, образовался «французский новый экстремизм» – разношерстый пул авторов в диапазоне от Франсуа Озона до Гаспара Ноэ, от Катрин Брейя до Марины де Ван, снимавших трансгрессивные картины о новом обществе. Зачастую на языке ножа и топора (а также фонтанирующей сексуальности и затаившихся перверсий) они переосмысляли базисные понятия западной культуры – от семьи до гендера. Помянутые «Мученицы», например, основательно снимали скальп с вопросов доверия и веры, добиваясь финального катарсиса не аскетичным страданием в духе дрейеровской Жанны Д’Арк, но подробным и вполне телесным.



Однако Песке не только реконструирует грузную тревогу 90-х, невольно подсвечивая тревожность 2010-х. Вооруженный синефильской интуицией, он идет дальше еще на два десятилетия, и ключевым эстетическим решением «Пирсинга» становится равнение на джалло – визуально избыточный рукав итальянского хоррора, где иррациональность происходящего объясняется не только приматом изобразительного, даже живописного видеоряда. В отличие от рационального американского ужаса, мастера страха с Апеннин часто обращались к неописуемому, вслед за Лавкрафтом транслируя ужас вещей, лежащих вне человеческого понимания (и поля зрения). Составив плейлист из джалло-композиций, музыкальным мотивом судьбы Николас Песке назначает L’eredità & Agguato («Наследие и засада») Бруно Николаи из ленты «Красная королева убивает семь раз».

В минувшем году фатум и наследственность вообще на большом и малом экранах стали врываться в размеренную обывательскую жизнь будто бы чаще, чем раньше. Античная трагедия настигала героев «Убийства священного оленя», ужас гена принимал сатанинский оборот в «Реинкарнации», наконец, привычка резать себя или окружающих становилась семейным проклятием в «Острых предметах». С последними «Пирсинг» роднит не только наличие в кадре ножа для колки льда и многочисленных порезов, но и мысль, что каждый выносит свою сладкую боль, то есть коллекцию ран и фетишей. Важнее, впрочем, что происходящее на экране подернуто дымкой сна: кажется, что как минимум часть сюжетных коллизий и диалогов герою мерещится (как и героине Эми Адамс в сериале HBO).

«Пирсинг»: Сложный прикол

С оттяжечкой выписывая глянцевый морок «Пирсинга», Песке не только вглядывается в глубокие тени человеческой души, обычно задекорированные лавиной красивых вещей, но и разыгрывает слегка комичное джалло неловкости. Гэги черного юмора и жестокие элементы преступления тут сплетаются с метким кастингом: играющий простых ребят в американском инди Эббот составляет идеальный дуэт с умеренно роковой Мией Васиковской, на чьем счету и жертва готики из «Багрового пика», и ускользающая влюбленность клерка из «Двойника», и – самое главное – прирожденная убийца из «Порочных игр» Пак Чхан Ука.

Однако с каким бы упоением и пижонством Песке ни выписывал пляску смерти (она же – страсти) двух влюбленных, прикидываясь попеременно то «Горькой Луной», то «Основным инстинктом», который Мураками поминает в романе, он все равно находится от героев на расстояние вытянутого ножа. И потеющий Рид, и плотоядно улыбающаяся Джеки интересуют его в той же степени, что и желтый матовый телефон, и безупречная зеркальная гладь туалетной стены, и издевательское раздвоение экрана. В том смысле, что режиссер любит их до одури, но как декоративные элементы исполинского кукольного домика. Это лишь подчеркивается финальным кадром бесконечной разноцветной высотки, где в каждой комнате, надо думать, происходит аналогичный поединок в поисках хрупкой гармонии.

«Пирсинг» в прокате с 3 января.


версия для печати
Поиск по меткам
Алексей ФилипповЭкранизация
персоны
Эми АдамсМарина де ВанМиа ВасиковскаГаспар НоэФрансуа ОзонКристофер Эббот
фильмы
Багровый пикГорькая лунаДвойникЗабавные игрыКрасная королева убивает семь разМученицыОсновной инстинктОстрые предметыПирсингРеинкарнацияСтокерУбийство священного оленя

фотографии >>
«Пирсинг»: Сложный прикол фотографии
«Пирсинг»: Сложный прикол фотографии
«Пирсинг»: Сложный прикол фотографии
«Пирсинг»: Сложный прикол фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Крис Кельми
Певец и музыкант Крис Кельми ушел из жизни 1 января 2019 года
Владимир Дыховичный
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни 1 января 2019 года.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Елизавета Лотова
Николай Пеньков (II)
Николай Смирнов
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Иван Атталь
Джуди Винтер
Ванесса Гравина
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Соня Рихтер
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Жил-был Дэдпул
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Мэри Поппинс возвращается
музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
США, 2018
Пирсинг
триллер, экранизация, эротика
США, 2018
Т-34
боевик, военный фильм, приключения
Россия, 2018
Снежная королева: Зазеркалье
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2018
Ёлки последние
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Унесённые призраками
приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Йонас Кауфман: Под звёздами
концерт
Германия, 2018
Любовь и прочий зоопарк
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью