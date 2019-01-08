«1+1: Голливудская история»: Старая песня о главном

Американская адаптация известной французской комедии
Пожилой миллиардер Филипп (Брайан Крэнстон
) в результате катастрофы потерял жену и способность ходить. Несмотря на свое богатство, он вынужден проводить дни в одинокой скорби, прикованный к кровати. Сиделки долго в его доме не задерживаются, Филипп ни с кем не ладит, кроме своей ближайшей помощницы (Николь Кидман
), но и ее он не хочет заставлять делать грязную работу. На очередное собеседование на вакансию няни случайно приходит неудачник и бывший заключенный Делл (Кевин Харт
), который понятия не имеет, как ухаживать за больным. Неожиданно, Филипп из всех профессиональных кандидатов выбирает именно этого неотесанного хулигана.
Как следует из локализованного названия, сюжет «1+1: Голливудская история
» представляет собой адаптацию сентиментальной французской драмы «1+1
», которая в 2011 году поставила внушительные для европейского кино кассовые рекорды. До сих пор лента о встрече двух противоположностей остается образцовой в своем жанре и любимой в народе. Голливудская версия не заставила себя слишком долго ждать, и поручили ее довольно среднему режиссеру Нилу Бергеру
, известному по «Иллюзионисту
» с Эдвардом Нортоном
и работе над сериалом «Миллиарды
».
С точки зрения сюжета, написанного, к слову, при участии Пол Фига
, и основного посыла ремейк похвастаться чем-то оригинальным не может. Авторы сделали несколько штришков, чтобы получше адаптировать историю под американские реалии, но заметить различия смогут только ярые фанаты французского оригинала. Хотя у «Голливудской истории» был шанс более остро обыграть актуальные социальные противоречия, связанные с классовым и расовым различием главных героев, он их решил проигнорировать. Бергер избрал легкий путь и интонационно выходить за рамки доброй сказки о дружбе, ломающей барьеры, не захотел.
Зато свое собственное лицо картина обретает в ведущих артистах, которых подобрали с большим тщанием. Хотя Харт и Крэнстон тоже не придумали каких-то новых интерпретаций своих героев, все-таки их характеры особенные, яркие и мало похожи на прототипы. Крэнстон вообще очень гибкий актер, сочетающий в себе большой талант как к комедии, так и к драме, и здесь ему хорошо удается это показать даже при условии, что играть приходиться одной мимикой. К слову, аналогичная актерская задача стояла перед Эндрю Гарфилдом
в недавнем «Дыши ради нас
», и, стоит признать, что Крэнстон выглядит куда более живым и интересным на его фоне. Что касается, Кевина Харта, то оценить его профессиональные способности до этого можно было лишь по фильмам со «Скалой» Джонсоном
. Здесь же, комик по-новому раскрывает себя и правдоподобно примерил облик выброшенного на обочину жизни черного задиры. Конечно, Омар Си
создал более внушительный и монументальный образ в оригинале, но тут Харт полагается на свою харизму комедианта, что в целом позволяет ему вытянуть наиболее трудные сцены. В «Голливудской истории» еще есть Николь Кидман, которая играет совсем второстепенную и ненавязчивую роль. Впрочем, ей очень к лицу образ скромной, холодной леди, которую с такой легкостью шокирует «пришелец» Делл.
К сожалению, за актерским ансамблем виднеется бесцветная режиссура и довольно ленивое повествование, опасающееся хоть как-то выйти за рамки оригинала. Но, справедливости ради, французский «1+1» по части сюжета тоже не был выдающимся, и в большей мере основывался на химии между ведущими артистами. Здесь Бергер применяет ту же формулу, ведь зачем менять то, что и так хорошо работает?
Однако оригинальный фильм ценили за его духоподъемную, лирическую силу, которой в американской версии почти нет. «Голливудская история» получилась куда более скупой на сантименты и мотивирующие фразы и вряд ли доведет кого-либо до слез и жажды изменить жизнь. Что касается юмора, то и он сместился в сторону стендап концертов Кевина Харта, что далеко не всем придется по вкусу. Впрочем, как бы шутки про эрегированный член инвалида не выглядели со стороны пошловато, нужно признать, что обыграны довольно органично и уместно.
Под занавес фильм проводит красивую параллель между музыкой Ареты Франклин
и итальянской оперой, когда великая соул-певица исполняет арию Беллини на одной из пластинок Филиппа. В этой сцене авторы не только находят необычный способ еще раз подчеркнуть родство двух героев, но отчасти и сами оправдываются за свое детище: хорошую песню нельзя испортить. Так и «1+1: Голливудская история», как кавер-версия, хоть редко попадает в нужные ноты, не раздражает повторами и все-таки умеет ласкать слух.
«1+1: Голливудская история
» в прокате с 10 января
.