«Две королевы»: Люби, да не теряй головы

Псевдо-историческая драма о соперничестве за престол
В 1561 году в Шотландию возвращается юная королева, вдова короля Франции Франциска II — Мария Стюарт (Сирша Ронан
). Её отец — покойный Яков V, король из династии Стюартов, мать — французская принцесса Мария де Гиз, правившая Шотландией на правах регента до смерти в 1560-м, пока маленькая Мария, почти с рождения обрученная с Франциском, росла и училась во Франции. И вот 18-летняя королева-католичка прибывает в родную страну, охваченную религиозной рознью: на смену католическому обряду пришёл протестантизм. Помимо внутренних дворянских дрязг и разделённой нации на фронте внешней политики маячит вопрос английского престола: Елизавета l (Марго Робби
), занявшая его в 1558-м, считалась незаконнорожденной по каноническому праву Римской Католической Церкви. Поэтому Мария могла бы претендовать и на английскую корону, по праву крови. Ситуация осложняется тем, что обе королевы ещё не замужем и не имеют потомства. Выбор достойной партии добавил бы козырей любой из них.
Романтический и драматичный образ Марии Стюарт волнует художников многие века — о ней писали картины и песни, сочиняли оперы, романы, историческую прозу, и, конечно, снимали кино. «Две королевы
», полнометражный дебют британского театрального режиссёра Джози Рурк
, снят по книге британского историка Джона Гая, открывшей новый взгляд на привычную историю Шотландии. Сценарием ленты занимался американский сценарист и шоураннер сериала «Карточный домик
» Бо Уиллимон
, знаток современных политических интриг. Малобюджетный проект британской студии Working Title Films, дочерней компании Universal Studios, заполучил на главные роли сразу двух молодых голливудских звёзд, Сиршу Ронан и Марго Робби. Продюсировали ленту Тим Бивэн
, Эрик Феллнер
и Дебра Хейуорд
, в послужном списке которых великолепные костюмные драмы «Елизавета
» и «Золотой век
» Шекхара Капура
. Работала над ними и художница по костюмам Александра Бирн
, сотворившая для «Двух королев» небывалый микс роскоши и практичности, сшив костюмы королев и их придворных из джинсовой ткани. Казалось, будущий шедевр был почти неминуем, а результат такого сотрудничества заранее вызывал интерес.
Однако творческий процесс непредсказуем, он с трудом выносит череду ошибок, главными из которых, пожалуй, можно назвать жанровую неопределенность ленты и сырой сценарий. Недостаток бюджета, исключившего буйство придворных балов и сражений, так чарующих зрителя в костюмной драме, хотелось бы компенсировать сюжетными интригами, саспенсом, острыми текстами. Две главные женские фигуры картины давали возможность рассказа о женщинах во власти, да и просто о драматичной женской судьбе. Фильм не делает ничего похожего: перед нами старательный байопик, снятый по школьной линейке, с невнятными мизансценами и отчаянно скучными диалогами. Интриги Бо Уиллемона ограничились советами на ушко да закулисными пересудами, режиссура Джози Рурк, успешно справлявшейся с театральными постановками Шекспира, не находит опоры в тексте и пасует в камерных мизансценах, забыв про элементарные выразительные средства кинокадра — свет, точную бутафорию, магию простых движений актёров. Героини Ронан и Робби лишены «властных» сцен, обе королевы полностью зависимы и обитают почти исключительно в тёмных будуарах (в которых и погибают костюмы Александры Бирн, их просто не видно), окружённые сонмом недовольных подданных, ворчливо трясущих своими бородами. Основное внимание отдано мужчинам, как на подбор, предателям и интриганам. Псевдо-феминизм (мужланы губят нежных женщин) и толерантность картины (линия с несчастным бисексуальным певцом из свиты королевы) режут глаз своей нарочитостью. Историзм же с первых кадров разбивается присутствием чернокожих актёров в ролях английской и шотландской знати.
Если перед нами фактический байопик, хотелось бы видеть у британцев больше деликатности и внимания к деталям собственной истории. Если это фантазия на историческую тему, то почему она такая зажатая? Фильму мучительно не хватает художественного жеста (возможно, как раз от непонимания — что именно ему выражать), будто и у артистов, и у режиссёра связаны руки. Несмотря на красивый актёрский состав и мелькнувшие на экране шотландский пейзажи, фильм об одной из самых интересных женщин европейской истории не запоминается ровно ничем. Лучшее, что можно после него сделать — почитать книги про эту эпоху, и пересмотреть уже упоминаемую «Елизавету». Увы, «Две королевы» пополнили сонм псевдо-исторических фильмов, в которых, по словам Дэвида Теннанта
, сыгравшего в фильме шотландского религиозного реформатора Джона Нокса
, «люди в плащах кричат друг на друга». Герой же Дэвида при этом кричит на всех сразу — очевидно, на правах мужчины с самой длинной бородой.
«Две королевы
» в прокате с 17 января.