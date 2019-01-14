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«Две королевы»: Люби, да не теряй головы

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14 января 2019
Псевдо-историческая драма о соперничестве за престол

«Две королевы»: Люби, да не теряй головы

В 1561 году в Шотландию возвращается юная королева, вдова короля Франции Франциска II — Мария Стюарт (Сирша Ронан). Её отец — покойный Яков V, король из династии Стюартов, мать — французская принцесса Мария де Гиз, правившая Шотландией на правах регента до смерти в 1560-м, пока маленькая Мария, почти с рождения обрученная с Франциском, росла и училась во Франции. И вот 18-летняя королева-католичка прибывает в родную страну, охваченную религиозной рознью: на смену католическому обряду пришёл протестантизм. Помимо внутренних дворянских дрязг и разделённой нации на фронте внешней политики маячит вопрос английского престола: Елизавета l (Марго Робби), занявшая его в 1558-м, считалась незаконнорожденной по каноническому праву Римской Католической Церкви. Поэтому Мария могла бы претендовать и на английскую корону, по праву крови. Ситуация осложняется тем, что обе королевы ещё не замужем и не имеют потомства. Выбор достойной партии добавил бы козырей любой из них.

Романтический и драматичный образ Марии Стюарт волнует художников многие века — о ней писали картины и песни, сочиняли оперы, романы, историческую прозу, и, конечно, снимали кино. «Две королевы», полнометражный дебют британского театрального режиссёра Джози Рурк, снят по книге британского историка Джона Гая, открывшей новый взгляд на привычную историю Шотландии. Сценарием ленты занимался американский сценарист и шоураннер сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон, знаток современных политических интриг. Малобюджетный проект британской студии Working Title Films, дочерней компании Universal Studios, заполучил на главные роли сразу двух молодых голливудских звёзд, Сиршу Ронан и Марго Робби. Продюсировали ленту Тим Бивэн, Эрик Феллнер и Дебра Хейуорд, в послужном списке которых великолепные костюмные драмы «Елизавета» и «Золотой век» Шекхара Капура. Работала над ними и художница по костюмам Александра Бирн, сотворившая для «Двух королев» небывалый микс роскоши и практичности, сшив костюмы королев и их придворных из джинсовой ткани. Казалось, будущий шедевр был почти неминуем, а результат такого сотрудничества заранее вызывал интерес.

«Две королевы»: Люби, да не теряй головы

Однако творческий процесс непредсказуем, он с трудом выносит череду ошибок, главными из которых, пожалуй, можно назвать жанровую неопределенность ленты и сырой сценарий. Недостаток бюджета, исключившего буйство придворных балов и сражений, так чарующих зрителя в костюмной драме, хотелось бы компенсировать сюжетными интригами, саспенсом, острыми текстами. Две главные женские фигуры картины давали возможность рассказа о женщинах во власти, да и просто о драматичной женской судьбе. Фильм не делает ничего похожего: перед нами старательный байопик, снятый по школьной линейке, с невнятными мизансценами и отчаянно скучными диалогами. Интриги Бо Уиллемона ограничились советами на ушко да закулисными пересудами, режиссура Джози Рурк, успешно справлявшейся с театральными постановками Шекспира, не находит опоры в тексте и пасует в камерных мизансценах, забыв про элементарные выразительные средства кинокадра — свет, точную бутафорию, магию простых движений актёров. Героини Ронан и Робби лишены «властных» сцен, обе королевы полностью зависимы и обитают почти исключительно в тёмных будуарах (в которых и погибают костюмы Александры Бирн, их просто не видно), окружённые сонмом недовольных подданных, ворчливо трясущих своими бородами. Основное внимание отдано мужчинам, как на подбор, предателям и интриганам. Псевдо-феминизм (мужланы губят нежных женщин) и толерантность картины (линия с несчастным бисексуальным певцом из свиты королевы) режут глаз своей нарочитостью. Историзм же с первых кадров разбивается присутствием чернокожих актёров в ролях английской и шотландской знати.

Если перед нами фактический байопик, хотелось бы видеть у британцев больше деликатности и внимания к деталям собственной истории. Если это фантазия на историческую тему, то почему она такая зажатая? Фильму мучительно не хватает художественного жеста (возможно, как раз от непонимания — что именно ему выражать), будто и у артистов, и у режиссёра связаны руки. Несмотря на красивый актёрский состав и мелькнувшие на экране шотландский пейзажи, фильм об одной из самых интересных женщин европейской истории не запоминается ровно ничем. Лучшее, что можно после него сделать — почитать книги про эту эпоху, и пересмотреть уже упоминаемую «Елизавету». Увы, «Две королевы» пополнили сонм псевдо-исторических фильмов, в которых, по словам Дэвида Теннанта, сыгравшего в фильме шотландского религиозного реформатора Джона Нокса, «люди в плащах кричат друг на друга». Герой же Дэвида при этом кричит на всех сразу — очевидно, на правах мужчины с самой длинной бородой.

«Две королевы» в прокате с 17 января.

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Анна КузьминаБританское киноИсторический фильм/сериалЭкранизация
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Тим БивэнМарго РоббиСирша РонанДэвид Теннант
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